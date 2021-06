Pháp : Ngày hội Âm nhạc "đầu tiên" thời hậu phong tỏa

Trung thành với truyền thống, nước Pháp duy trì Ngày hội Âm nhạc (La Fête de la Musique) hôm nay 21/06, nhân ngày đầu tiên của mùa hè. Vài ngày trước đó, chính phủ Pháp đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở ngoài trời (kể từ 17/06) cũng như dỡ bỏ lệnh giới nghiêm (kể từ 20/06). Điều đó tạo thêm niềm phấn khởi nơi giới chủ hàng quán, nhưng vẫn gây phản ứng khá dè dặt từ phía các hội đồng thành phố.

Quảng cáo Đọc tiếp

Cho dù các biện pháp phòng chống dịch tễ ngày càng được giảm nhẹ, bằng chứng là lệnh giới nghiêm 23 giờ đã được dỡ bỏ từ hôm qua (Chủ Nhật 20/06), tức 10 ngày sớm hơn dự kiến, nhưng chính phủ Pháp vẫn chưa thực sự ''lạc quan''. Điều đó có thể giải thích vì sao trong kế hoạch từng bước dỡ bỏ phong tỏa, một số quy định ràng buộc vẫn được áp dụng và Ngày hội Âm nhạc sẽ diễn ra tại Pháp với khá nhiều điều kiện, phiên bản vì thế cũng được rút gọn lại. Đối với một số tỉnh thành, thành công của Ngày hội này sẽ tạo ''tiền lệ'' cho việc tổ chức các liên hoan, sinh hoạt văn hóa hay sự kiện lớn vào mùa hè năm nay.

Ngày hội nhưng không có biểu diễn tự do ngoài phố

Trong số các điều kiện tổ chức, theo yêu cầu của bộ Văn Hóa Pháp, có quy định đeo khẩu trang cũng như giãn cách xã hội vẫn được áp dụng. Cho dù tình hình dịch Covid-19 đã có dấu hiệu cải thiện nhanh hơn dự đoán, nhưng nước Pháp chỉ dỡ bỏ quy định này tại các khu vực ngoài trời, người dân vẫn phải đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông đảo người lui tới như nhà hát, rạp chiếu phim, sân vận động hoặc là trong những lúc đứng xếp hàng, khi phải vào chợ hay là vào bất kỳ không gian kín nào khác.

Cho dù không còn giờ giới nghiêm, điều đó có nghĩa là dân Pháp có thể ngồi xem biểu diễn ca nhạc cho tới rất khuya, nhưng họ vẫn phải đeo khẩu trang tại các địa điểm tổ chức biểu diễn, dân chúng không được quyền tụ họp thành nhóm hơn 10 người ở chốn công cộng, các buổi hòa nhạc nghiệp dư hay tự phát cũng bị cấm trên đường phố.

Đổi lại, các buổi hòa nhạc nho nhỏ, các đêm biểu diễn ''văn nghệ bỏ túi'' có thể diễn ra trong khuôn khổ các quán bar hay nhà hàng. Nhưng các chủ quán buộc phải kiểm soát số khán giả hay người tham dự tại chỗ. Nếu buổi biểu diễn được tổ chức ở bên trong, chủ quán chỉ có thể nhận tối đa 50% thực khách, còn trong trường hợp có biểu diễn ở ngoài trời, các quán vỉa hè có thể tiếp đón 100% khách, với điều kiện là có đủ chỗ ngồi, mỗi bàn tối đa 6 người và tuyệt đối không để cho đám đông đứng tụ tập ở xung quanh.

Chủ hàng quán kiểm soát số người xem biểu diễn

Liên quan tới các cơ sở và tụ điểm văn hóa, trong đó phải kể đến các hội trường, sân khấu kịch, nhà hát lớn, rạp chiếu phim, thính phòng đa năng, tất cả các cơ sở này chỉ có thể đón nhận tối đa 65% số ghế ngồi (cấm đứng xem biểu diễn), giãn cách tối thiểu 1 mét rưỡi sẽ được áp dụng, và quan trọng hơn cả là tại những sự kiện ''công cộng'' này, khán giả được yêu cầu đăng ký trước. Ngay tại lối vào cửa, người đi xem biểu diễn phải trình diện giấy chứng nhận đã được chích ngừa, hoặc là kết quả xét nghiệm PCR.

Đối với giới chủ hàng quán, việc chính phủ Pháp cho phép các quán bar nhà hàng tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc là điều đáng mừng. Bởi vì đây là điều họ đã chờ đợi từ hơn 7 tháng qua, từ khi có đợt phong tỏa thứ nhì kể từ cuối tháng 10/2020. Theo lời ông Laurent Tournier, chủ tịch chi nhánh Gironde thuộc Liên đoàn ngành dịch vụ nhà hàng và khách sạn (UMIH), kể từ nhiều ngày qua, các chủ quán đã ráo riết chuẩn bị cho việc tổ chức các sinh hoạt nhân Ngày hội Âm nhạc, thậm chí một số người còn đăng quảng cáo để tuyển chọn các ban nhạc trình diễn.

Tuy nhiên, ông Laurent Tournier lưu ý đến trách nhiệm của giới chủ quán, cần phải kiểm soát chặt chẽ thay vì lơ là hầu tránh cho đám đông tụ tập, nhất là Ngày hội Âm nhạc năm nay còn rơi đúng vào thời điểm của mùa hội thể thao thông qua các cuộc tranh tài nhân giải bóng đá châu Âu ''Euro 2020''. Việc thực khách cụng ly ăn mừng, trong bầu không khí liên hoan hội hè là điều không thể tránh khỏi, nhưng đừng vì thế mà rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Giới chuyên gia dịch tễ vẫn nhắc nhở tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định phòng dịch.

Phản ứng dè dặt của nhiều thị trưởng Pháp

Về phần mình, nhiều thị trưởng cũng như nhiều chủ tịch hội đồng cấp tỉnh không chia sẻ niềm phấn khởi lạc quan của giới chủ hàng quán. Mặc dù chính phủ Pháp đã thông báo kể từ hôm 17/06 giảm nhẹ các quy định phòng chống dịch tễ, thế nhưng hầu như vào cùng một thời điểm nhiều hội đồng thành phố đã cho biết không tổ chức Ngày hội Âm nhạc năm nay. Đó là trường hợp của Tòa thị chính Colmar, nối bước nhiều thành phố khác như Munster, Strasbourg, Altkirch hoặc Sélestat ở vùng Alsace (Grand Est) miền đông nước Pháp, đều đã hủy bỏ Ngày hội Âm nhạc 2021.

Theo mạng chuyên ngành Le Guide des Festivals chuyên cập nhật thông tin về các liên hoan và sự kiện văn hóa lớn, có hơn một phần ba các tỉnh thành ở Pháp không tuân thủ truyền thống. Nếu như Lyon là một trong những thành phố lớn đầu tiên thay vì tổ chức La Fête de la Musique trong một ngày lại trải dài sự kiện này trên 5 tuần lễ để tiện bề kiểm soát hơn. Nhiều thành phố ở vùng Normandie như Falaise hay Aumale, ở vùng Bretagne như Ploërmel đều đã dời lại Ngày hội Âm nhạc đến tháng 8 hay tháng 9, hy vọng rằng các điều kiện tổ chức sẽ trở nên thuận lợi.

Một số địa điểm khác như Abbeville (vùng Somme), Metz (vùng Moselle) cũng như tỉnh Morbihan đều hủy bỏ hay là cấm hẳn việc chuyên chở, lắp đặt các hệ thống âm thanh, hầu tránh các buổi tụ tập bất hợp pháp, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp giải tán. Nhìn chung, các hội đồng thành phố đánh giá rằng thay vì đơn giản hóa, các quy định hiện thời vẫn khiến cho việc tổ chức Ngày hội Âm nhạc càng thêm phức tạp. Có ý kiến còn cho rằng ý nghĩa của Ngày hội Âm nhạc nằm ở trong các buổi biểu diễn ''nghiệp dư'' hay là tự bộc phát, nơi mà các nghệ sĩ đường phố có thể thi thố tài năng ca hát, chơi đàn. Những điều kiện ràng buộc cho dù là trong tinh thần phòng chống Covid-19 làm mất đi cái ý nghĩa ban đầu là tự do chơi nhạc.

Ngày hội Âm nhạc ''đầu tiên'' thời hậu phong tỏa tại Pháp cũng là phiên bản lần thứ 40, và trong bối cảnh hiện thời, rất khó thể nào tổ chức các sinh hoạt mang tính kỷ niệm một cách long trọng hơn. Hầu như mọi người đều hy vọng rằng trong năm tới La Fête de la Musique (Ngày hội Âm nhạc) sẽ hội tụ đầy đủ các điều kiện nhân dịp ăn mừng 40 năm ngày được thành lập (1982-2022).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký