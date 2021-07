Pháp trước nguy cơ « chiến tranh thiết bị bay drone »

Pháp sử dụng drone giám sát an ninh tại nhiều khu vực trên toàn lãnh thổ. Ảnh thiết bị bay thực hiện phi vụ trên bầu trời Paris.

Hãng tin AFP ngày 04/07/2021 tiết lộ báo cáo của Thượng Viện Pháp mang tựa đề « Chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến sử dụng thiết bị bay : tầm mức chiến lược ». Báo cáo do Ủy Ban Quốc Phòng của Thượng Viện soạn thảo và sẽ được công bố vào giữa tuần sau.

Nội dung báo cáo của Thượng Viện nêu bật những điểm chính như sau : « Từ 2019 quân đội Pháp đã chủ động tăng cường số lượng thiết bị bay và đề ra mục tiêu từ nay đến 2025 phải làm chủ hàng ngàn chiếc drone thay vì chỉ vài chục đơn vị như cách nay bốn năm ».

Điểm thứ nhì là chỉ riêng trong năm 2020, 58 % các đợt oanh kích trong khu vực sa mạc Sahara, châu Phi, do thiết bị bay Reaper tiến hành. Từ cuối 2019 những thiết bị bay này có mang theo cả vũ khí. Tuy nhiên theo kế hoạch, đến 2028 những chiếc drone Reaper của châu Âu sẽ được thay thế bằng một thế hệ thiết bị bay hiện đại hơn. Kế hoạch hiện đại hóa các chương trình chế tạo thiết bị bay của châu Âu đã bị nhiều chậm trễ nhưng cuối cùng ba đối tác chính là Đức, Ý và Tây Ban Nha đã tìm ra đồng thuận về thời hạn để drone Reaper được thay thế bằng những thiết bị hiện đại hơn.

Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp hài lòng trước việc quân đội trang bị càng lúc càng nhiều loại drone nhỏ và gọn nhẹ. Đây là một điểm nổi bật khác trong báo cáo được AFP trích dẫn. Theo các tác giả của báo cáo, đây là điều hết sức quan trọng do thiết bị bay nhỏ và gọn, nhẹ đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Thượng Karabagh hồi mùa hè năm ngoái, tại Libya vào tháng 9/2019 cũng như trong đợt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào miền bắc Syria hồi tháng 3/2020. Đây là những công cụ có thể thực hiện những mục đích như là đánh lừa đối phương, tấn công tự sát, lao vào hàng rào phòng thủ của địch … Do vậy dùng drone « low cost » không phải là điều phi lý.

Điểm thứ tư được Thượng Viện Pháp nêu bật đó là hiện tại Israel, Trung Quốc và cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Iran cùng tung ra thị trường thiết bị bay với giá rẻ điều đó cho phép những chiếc drone này thực hiện những chiến dịch tự sát, dễ bị hy sinh.

Một điểm khác Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp khuyến cáo là Paris cần có những phương tiện chống drone và phải xem đây là một ưu tiên, ngay cả trên lãnh thổ quốc gia. Lý do sự hiện diện của những thiết bị bay, kể cả những chiếc drone dân sự càng lúc càng dầy đặc. Năm 2017 số này là khoảng 400.000 và hiện tại thì số này đã lên tới 2,5 triệu. Do vậy, « phát hiện, vô hiệu hóa » những vật thể bay phải là một ưu tiên.

