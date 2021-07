Covid-19 : Nước Pháp trước nguy cơ một đợt dịch mới

Với việc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 30/06, người dân Pháp đang hy vọng sẽ hoàn toàn thoát khỏi đại dịch Covid-19 để dần dần trở lại một cuộc sống như trước đây. Nhưng mùa hè chỉ mới bắt đầu, thế mà mây đen lại bắt đầu xuất hiện ở chân trời.

Một đợt dịch Covid mới, mà nhiều người gọi là đợt thứ tư, vào cuối mùa hè, đó là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại Pháp, theo dự báo của nhiều nhà khoa học. Thậm chí, theo bộ trưởng Y Tế Olivier Véran hôm qua, đợt thứ tư này có thể ập đến ngay từ cuối tháng 7.

Những dự báo nói trên là dựa trên những gì đang diễn ra tại Anh Quốc hay Israel, những quốc gia mà dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trở lại, mặc dù đây là hai nơi có tỷ lệ chích ngừa cao hơn Pháp : Anh Quốc là 65,48% dân số, Israel là 64,14%, theo các dữ liệu của Our World in Data ngày 27/06.

Mối đe dọa biến thể Delta

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter ngày 30/06, giáo sư Jean-François Delfraissy, chủ tịch Hội đồng Khoa học cố vấn cho chính phủ về phòng chống Covid-19, cảnh báo rằng, mặc dù số ca nhiễm mới tại Pháp hiện còn rất thấp, nhưng vào mùa hè năm ngoái, số ca nhiễm mới cũng thấp tương tự, thế mà đến tháng 9, nước Pháp lại phải đối phó với làn sóng thứ hai. Lý do rất đơn giản : vào mùa hè, người dân có xu hướng lơ là giãn cách xã hội, ít tuân thủ những quy tắc vệ sinh phòng dịch, số người di chuyển tăng cao, hậu quả là đến mùa nhập học, virus corona lại lây lan mạnh trong các trường.

Năm nay, tình hình còn đáng ngại hơn do mối đe dọa của biến thể virus Delta, xuất phát từ Ấn Độ. Biến thể này có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 40 đến 60% so với biến thể Alpha, xuất phát từ Anh và đã gây ra làn sóng dịch Covid thứ ba tại Pháp. Biến thể nguy hiểm này hiện đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các ca nhiễm mới, cụ thể là tính đến ngày 29/06 đã chiếm 20%. Theo dự báo của ông Arnaud Fontanet, giám đốc nghiên cứu của Viện Pasteur, trả lời trên đài truyền hình BFMTV, từ đây đến cuối tháng 8, từ 80% đến 90% ca nhiễm mới tại Pháp sẽ là do biến thể Delta.

Trước mắt, theo cảnh báo của bộ trưởng Y Tế Olivier Véran trên mạng xã hội Twitter hôm qua, từ 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm của virus corona không tiếp tục giảm nữa mà đang tăng trở lại. Số ca nhiễm mới mỗi ngày được ghi nhận hôm qua là 2.549 ca, cao hơn 64% so với Chủ nhật tuần trước. Trong vòng một tuần, số ca nhiễm mới đã tăng hơn 37%. Chính phủ Pháp đang rất lo ngại là tình hình dịch Covid-19 sẽ giống như ở Anh Quốc : từ khoảng 2.000, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở nước này chỉ trong vài tuần đã tăng vọt lên gần 25.000 ca, mặc dù hơn phân nữa dân số Anh Quốc đã được tiêm chủng.

Yếu tố quyết định : Tỷ lệ tiêm chủng

Có một yếu tố có thể giảm nhẹ mức độ của làn sóng dịch thứ tư, đó là tỷ lệ chích ngừa Covid-19. Khác với năm 2020, đến đầu mùa hè năm nay đã có hơn phân nữa dân Pháp được tiêm ít nhất là một liều vac-xin và gần một phần ba dân số đã được chích ngừa hoàn toàn.

Nhưng điều đó có thể vẫn chưa đủ để ngăn ngừa đợt dịch mới vào mùa thu tới, theo một nghiên cứu của Viện Pasteur, được công bố ngày 28/06. Đúng là nếu được chích hai liều vac-xin của Pfizer và AstraZeneca, chúng ta có thể tránh được các dạng nặng của Covid-19, nhưng tỷ lệ dân Pháp được tiêm chủng hoàn toàn hiện vẫn chưa đủ để ngăn chận dịch bùng phát mạnh trở lại. Theo các tác giả của nghiên cứu nói trên, những người không được chích ngừa có nguy cơ lây virus cao hơn gấp 12 lần so với những người đã được tiêm chủng. Như vậy, số người không được chích ngừa càng cao thì mức độ bùng phát trở lại của dịch Covid-19 càng mạnh. Trong những tuần gần đây, nhịp độ chích mũi vac-xin đầu tiên tại Pháp đã chậm lại, khiến các nhà khoa học càng lo ngại là kịch bản đợt dịch mới sẽ trở thành hiện thực.

Tuy vậy, với việc hàng triệu dân Pháp đã được chích ngừa, có thể là đợt Covid-19 mới sẽ không dữ dội như các đợt dịch trước, theo dự báo của giáo sư Jean-François Delfraissy, chủ tịch Hội đồng Khoa học. Áp lực lên các bệnh viện sẽ không cao như năm ngoái, bởi vì cho dù không ngăn chận sự lây nhiễm virus corona, các vac-xin sẽ giúp chúng ta tránh được các dạng nặng của Covid-19 và như vậy sẽ không cần nhập viện.

Bắt buộc chích ngừa nhân viên y tế ?

Trên tờ Le Journal du Dimanche, số phát hành hôm qua, giáo sư Alain Fischer, đặc trách việc điều phối chiến dịch tiêm chủng ở Pháp, đã kêu gọi phải có hành động ngay từ bây giờ để tránh đợt Covid-19 mới. Theo giáo sư Alain Fischer, 15 ngày tới sẽ là giai đoạn có tính chất quyết định. Ông cảnh báo, do tỷ lệ chích ngừa sẽ không đủ để đạt đến miễn dịch cộng đồng ngay mùa hè này, rất có thể chính phủ sẽ phải đóng cửa các trường học và tái lập các biện pháp phong tỏa vào mùa thu.

Như vậy, để tránh quay trở lại các biện pháp hạn chế đó, Pháp đang cố đẩy nhanh hơn nữa chiến dịch chích ngừa, nhất là trong lứa tuổi 18-40, lứa tuổi mà tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất và tiến triển chậm nhất. Kể từ hôm nay, dân Pháp có thể hẹn chích liều vac-xin thứ hai ngay tại nơi nghỉ hè, nói chung là có thể hẹn ở bất cứ nơi nào.

Trong bối cảnh này, giới chính trị và giới y tế tại Pháp đang tranh cãi với nhau về việc bắt buộc các y tá, bác sĩ,… phải chích ngừa Covid-19, bởi vì hiện nay còn rất nhiều người trong giới này chưa muốn được tiêm chủng vì không tin tưởng vào hiệu quả cũng như sự an toàn của các loại vac-xin hiện có. Hôm nay, chính phủ bắt đầu tham khảo ý kiến về vấn đề bắt buộc chích ngừa nhân viên y tế, đồng thời đang soạn thảo một dự luật theo hướng này.

Cũng nhằm khuyến khích dân Pháp chích ngừa, chính phủ đang nghiên cứu khả năng sử dụng chứng nhận y tế nhiều hơn, cụ thể là sẽ bắt buộc trình chứng nhận y tế đối với những người tham gia các cuộc tập hợp dưới 1.000 người. Một khả năng khác cũng đang được xem xét đó là bắt những người không chích ngừa phải trả tiền xét nghiệm PCR. Nhưng Pháp chắc là sẽ không đi đến biện pháp cực đoan là bắt buộc toàn dân chích ngừa, vì như thế sẽ đụng chạm đến quyền tự do cá nhân. Như vậy là không biết bao giờ nước Pháp mới đạt được mục tiêu 80% dân số được tiêm chủng, để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi vĩnh viễn đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta hơn một năm rưỡi nay.

