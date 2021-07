Covid-19 : Quốc Hội Pháp thông qua dự luật về tiêm chủng và chứng nhận y tế

Tối Chủ Nhật 25/07/2021, Quốc Hội Pháp đã chính thức thông qua dự luật về bắt buộc chủng ngừa virus corona đối với nhân viên y tế và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận Covid-19, chỉ một ngày sau khi 161.000 người Pháp tuần hành tại nhiều thành phố phản đối các biện pháp hạn chế để phòng chống làn sóng dịch Covid-19 mới.

Dự luật vốn gây nhiều tranh cãi cuối cùng đã được Quốc Hội Pháp thông qua với 156 phiếu thuận, 60 phiếu chống (vắng 14), sau khi Hạ Viện bỏ phiếu hôm thứ Ba 20/07, Thượng Viện thông qua hôm 24/07 với nhiều sửa đổi. Bộ trưởng Y Tế Pháp Olivier Véran hoan nghênh quyết định của Quốc Hội, nhấn mạnh « sự đoàn kết quốc gia đã được phục hồi ».

Để tổng thống có thể ký công bố và luật được áp dụng ngay từ đầu tháng 08/2021, thủ tướng Jean Castex đã cho đệ trình luật lên Hội Đồng Bảo Hiến lấy ý kiến theo thủ tục "xem xét khẩn".

Theo luật mới, kể từ tháng 08, phạm vi áp dụng chứng nhận y tế sẽ được mở rộng ra các quán cà phê, nhà hàng, hội chợ triển lãm, cũng như đối với các phương tiện giao thông công cộng, như máy bay, tàu lửa, xe khách đường dài và các cơ sở y tế, trừ trường hợp cấp cứu. Riêng đối với thanh thiếu niên 12-17 tuổi, chứng nhận y tế sẽ được áp dụng sau ngày 30/09/2021. Người làm công ăn lương trong những lĩnh vực quy định nếu không có chứng nhận y tế sẽ phải tạm nghỉ việc không lương, nhưng không bị sa thải. Hành vi gian lận chứng nhận y tế sẽ bị phạt 135 euro, nếu tái diễn hơn 3 lần trong vòng 30 ngày sẽ bị phạt 3.750 và 6 tháng tù giam.

Thông điệp mạnh mẽ của tổng thống Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi sang Nhật dự khai mạc Thế Vận Hội Tokyo 2020 và gặp thủ tướng Nhật Yoshide Suga, đã bay đến vùng lãnh thổ hải ngoại Polynésie của Pháp. Ngay khi đến Polynésie, sáng hôm qua 25/07, ông Macron đã thăm một bệnh viện trên đảo Tahiti. Trả lời báo giới, tổng thống Pháp đã « gửi một thông điệp rất mạnh mẽ để kêu gọi từng người đi tiêm chủng».

Phát biểu của ông Macron nhắm vào những người không chịu chích ngừa virus corona và những người biểu tình chống việc áp dụng chứng nhận Covid-19 tại Pháp hôm thứ Bảy 24/07. Tổng thống Macron nhấn mạnh « ai cũng có quyền tự do », nhưng là tự do « trong sự tôn trọng người khác » và quyền tự do bao hàm một « nghĩa vụ có đi có lại ». Tổng thống Pháp khẳng định việc không chịu tiêm phòng để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho bản thân và người xung quanh không phải là tự do, mà là « sự vô trách nhiệm », « sự ích kỷ ».

AFP nhắc lại hôm thứ Bảy 24/07/2021, trên toàn nước Pháp có 161.000 người biểu tình tại nhiều thành phố để phản đối chứng nhận Covid-19. Đây là ngày thứ Bảy của tuần thứ 2 liên tiếp hàng trăm ngàn người Pháp tuần hành nhằm « bảo vệ tự do », « chống độc tài về y tế », sau bài phát biểu tối 12/07 của tổng thống Macron về các quy định phòng dịch mới, chủ yếu liên quan đến bắt buộc tiêm chủng và chứng nhận Covid-19.

