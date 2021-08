Pháp : Số bệnh nhân Covid-19 nằm viện tăng gấp 3 lần sau 1 tuần

Hệ thống y tế Pháp đang chịu áp lực ngày càng mạnh. Theo số liệu do Cơ quan Y Tế Pháp công bố chiều tối hôm qua 04/08/2021, số bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần (2.511 bệnh nhân).

Số bệnh nhân nặng và số ca tử vong cũng tăng. Hôm qua, Pháp ghi nhận 53 ca tử vong tại bệnh viện trong vòng 24 giờ. Tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền nam nước Pháp, vốn thu hút rất nhiều khách trong mùa du lịch cao điểm. Do sự bùng nổ số ca nhiễm mới trong những ngày qua, miền nam nước Pháp buộc phải tăng cường các biện pháp chống dịch.

Các lễ hội bị cấm ở một phần đảo Corse do tỉ lệ dương tính với virus corona đã tăng lên rất cao : 659 ca trên 100.000 dân. Con số này ở vùng Haute-Corse còn lên tới 836, cao hơn 4 lần so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc. Tỉ lệ này đặc biệt cao ở nhóm thanh thiếu niên 15-19 tuổi : gần 1.900 ca/100.000 dân. Do đó, trên đảo Corse, trẻ vị thành niên bắt buộc phải đeo khẩu trang ở các lễ hội ngoài trời và phải có người lớn đi kèm. Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê phải đóng cửa lúc 1 giờ sáng.

Các bệnh viện ở vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur và Occitanie phải triển khai “kế hoạch trắng”, huy động nhân viên chăm sóc y tế, thêm số giường cấp cứu để gia tăng khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Pháp chờ phán quyết của Hội Đồng Bảo Hiến về chứng nhận y tế

Hôm nay, 05/08, Hội Đồng Bảo Hiến họp về các biện pháp mới chống dịch Covid-19, đặc biệt là về việc mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế. Quyết định, theo dự kiến được công bố vào cuối chiều hôm nay, được coi là có tính chất quan trọng, “sống còn”, vì sẽ tác động đến chiến lược phòng chống Covid-19 của chính Phủ Pháp.

