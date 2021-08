Pháp : Covid-19 vẫn tăng bất chấp các biện pháp phòng dịch

Tại Pháp, cho dù chính quyền đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, và khoảng 40 triệu dân đã được tiêm xong hoàn toàn, dịch Covid-19 vẫn không ngừng lây lan.

Theo số liệu của cơ quan Y Tế Công Cộng Pháp công bố chiều tối 18/08/2021, số bệnh nhân Covid-19 phải nhập khoa điều trị tích cực tại các bệnh viện đã vượt ngưỡng 2.000 người. Chỉ trong 24 giờ, đã có thêm hơn 1.030 người nhập viện và gần 300 bệnh nhân được đưa khoa chăm sóc tích cực. Theo AFP, trong suốt một tháng qua, số người bệnh Covid-19 phải nhập viên liên tục tăng.

Những nơi bị dịch bệnh nghiêm trọng nhất hiện giờ là miền nam Pháp, vùng Ile-de-France (vùng Paris), 2 đảo hải ngoại Guadeloupe và Martinique. Riêng tại Guadeloupe và Martinique, hôm qua 18/08, cầu không vận tiếp tục được triển khai để chuyển bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện khác của Pháp, giảm tải cho hệ thống y tế tại các vùng lãnh thổ hải ngoại này. Cũng trong ngày hôm qua, chiến hạm của hải quân Pháp chở theo 100 tấn ô-xy từ nội địa đã cập cảng Martinique.

Về tiêm chủng, thủ tướng Pháp Jean Castex hôm qua vui mừng thông báo trên Twitter là đã có hơn 40 triệu người dân Pháp được tiêm ngừa Covid-19 hoàn toàn (gần 60% dân số). Còn số người đã tiêm ít nhất một mũi chiếm gần 70% dân số, tương đương gần 46,7 triệu người trên tổng dân số khoảng 67 triệu. Bộ trưởng Y Tế Pháp lạc quan hy vọng đến cuối tháng 8, Pháp sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 50 triệu dân được tiêm ít nhất là mũi đầu.

Riêng về vấn đề tiêm chủng của lực lượng an ninh, theo AFP, tất cả các hiến binh được triển khai tại hiện trường, đảm bảo an ninh công cộng, an toàn giao thông, tiếp xúc với công chúng bắt buộc phải tiêm xong hoàn toàn, muộn nhất là đến ngày 15/09/2021. Còn lực lượng cảnh sát thì không ra quy định bắt buộc, nhưng khuyến khích nhân viên chích ngừa.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ bộ Tài Chính Pháp, chính phủ dự kiến chi 2 tỉ euro trong năm 2022 để mua vac-xin ngừa Covid-19, chủ yếu là để phục vụ chiến dịch tiêm nhắc lại (mũi thứ 3) cho nhóm người trên 80 tuổi và người có nhiều nguy cơ, dễ bị tổn thương nhất.

