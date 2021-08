Nghệ sĩ Joséphine Baker sẽ được vinh danh tại Điện Pantheon

Ca sĩ, diễn viên múa người Pháp gốc Mỹ da đen Joséphine Baker (1906-1975), nổi tiếng với ca khúc J’ai deux amours – Tôi có hai tình yêu – sẽ được đưa vào điện Panthéon Paris vào ngày 30/11 tới đây. Theo nhật báo Pháp Le Parisien vào hôm qua, 22/08/2021, tổng thống Pháp Macron đã đáp ứng một bản kiến nghị có 38.000 chữ ký để vinh danh nữ nghệ sĩ, đồng thời là một nhân vật nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Đức Quốc Xã và sau đó trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo Le Parisien, chính tổng thống Pháp hôm 21/07 vừa qua đã chấp thuận việc đưa tro cốt của Joséphine Baker vào điện Panthéon ở Paris, nơi vinh danh các “vĩ nhân” của nước Pháp.

Sau một cuộc tiếp xúc tại điện Elysée với một nhóm nhân vật đã đến để thuyết phục ông vinh danh Joséphine Baker, ông Macron đã tuyên bố chấp thuận đề nghị này. Trong số những người đến thuyết phục tổng thống Pháp, có tiểu thuyết gia Pascal Bruckner, ca sĩ Laurent Voulzy, nữ doanh nhân Jennifer Guesdon, nhà viết tiểu luận Laurent Kupferman và đặc biệt là Brian Bouillon-Baker, một trong những người con trai nuôi của Joséphine Baker.

Hồ sơ đề nghị đưa Joséphine Baker vào điện Panthéon đã được điện Élysée xem xét lần đầu tiên vào cuối tháng 6. Trước đó một bản kiến nghị ủng hộ việc này, được Laurent Kupferman đưa ra cách đây hai năm, đã thu thập được 38.000 chữ ký.

Bản kiến nghị đã nói như sau về người được biết đến nhiều nhất nhờ ca khúc J’ai deux amours (Mon pays et Paris): “Nghệ sĩ, ngôi sao quốc tế da đen đầu tiên, nàng thơ của những người theo chủ nghĩa lập thể, kháng chiến quân trong Thế Chiến Thứ Hai trong Quân Đội Pháp, nhà hoạt động cùng với Martin Luther King vì dân quyền ở Hoa Kỳ và ở Pháp cùng với Lica (Liên Đoàn Quốc Tế chống chủ nghĩa bài Do Thái), bây giờ là Licra, tức là Liên Đoàn Quốc Tế chống Phân Biệt Chủng Tộc và chủ nghĩa Bài Do Thái”.

Từ hơn một thế kỷ nay, điện Pantheon ở trung tâm Paris là nơi vinh danh những "vĩ nhân" của Pháp, được “tổ quốc tri ân”. Trong số 80 người được vào Pantheon, có các chính trị gia, nhà văn, nhà khoa học, nhân vật tôn giáo và rất nhiều quân nhân. Chỉ có 5 người phụ nữ tôn vinh ở đó, trong đó có nhà bác học Marie Curie. Người gần đây nhất mới được đưa vào điện Panthéon là nữ chính khách Simone Veil, vào năm 2018.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký