Pháp: Biểu tình chống chứng nhận y tế tiếp diễn nhưng ít người tham gia hơn

Biểu tình chống "chứng nhận y tế" và lên án vac-xin tiếp tục tại Pháp, ngày hôm qua thứ Bảy 28/08/2021. Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh với tổng số gần 72% dân chúng đã chích ngừa ít nhất một liều.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trên toàn quốc, hôm qua có tổng cộng 222 cuộc tuần hành, với gần 160 nghìn người tham gia, theo số liệu của bộ Nội Vụ. Đông nhất là tại Paris, với khoảng 14.500 người, với bốn cuộc tuần hành riêng biệt.

Ngoài Paris, người tham gia biểu tình đông nhất tập trung tại Montpellier (9.500 người) và Mulhouse (5.000 người). Hiệp hội tranh đấu Nombre Jaune đưa ra con số cao hơn, ước tính gần 320.000 người trên toàn quốc, nhưng cũng thấp hơn tuần trước. Đây là tuần thứ ba liên tục, tổng số người biểu tình sụt giảm, theo các số liệu của cảnh sát, cũng như của phía người biểu tình.

Kể từ tháng 7 đến nay, mỗi thứ Bảy hàng tuần đều diễn ra các cuộc tuần hành chống chứng nhận y tế, với sự tham gia của nhiều thành phần thuộc đủ mọi xu hướng, từ phe Áo Vàng đến những người tin theo các « thuyết âm mưu », hoặc đơn giản chỉ là chống tổng thống Emmanuel Macron. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong ôn hòa, ngoài một vài vụ câu lưu và sử dụng hơi cay hiếm hoi.

Ít ngày trước ngày Khai trường, nhiều người biểu tình bày tỏ thái độ phản đối việc tiêm chủng trẻ em. Tại Bordeaux, một thiếu niên 11 tuổi, đi cùng cha, khẳng định với AFP học sinh không phải là « vật thí nghiệm ». Người cha của cậu bé nhấn mạnh là « vac-xin hiện đang trong giai đoạn thực nghiệm ». Còn theo một nhà nông, thì chứng nhân y tế là « một bê bối », bởi « vac-xin hiện nay không đáng tin, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Covid, và bản thân Covid thì không nguy hiểm hơn là một trận cúm nặng ».

Quy định về chứng nhận y tế - tức là chứng nhận đã tiêm chủng, hoặc đã bình phục sau khi mắc Covid, hay qua xét nghiệm PCR với kết quả âm tính - được mở rộng phạm vi áp dụng tại nhiều trung tâm thương mại lớn, kể từ ngày 16/08/2021. Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/08, nhân viên tại các trung tâm thương mại này cũng phải có Chứng nhận y tế. Những nhân viên nào từ chối xuất trình có thể bị đình chỉ công việc.

Trên thực tế, cho dù các cuộc tuần hành phản đối vac-xin và Chứng nhận y tế tiếp tục, tính cho đến hôm nay, đã có gần 72% người dân tại Pháp đã tiêm ít nhất một liều (tương đương hơn 48 triệu dân cư), trong đó 64,5% đã hoàn tất việc tiêm chủng.

Bệnh dịch có chiều hướng dịu bớt nhìn chung trên cả nước. Bên cạnh số lượng người tiêm chủng đã tăng hơn 5 triệu trong tháng 8, số lượng người nhập viện giảm 8% trong tuần qua (với 804 người mới nhập viện), số người phải điều trị hồi sức giảm 8,9% trong tuần (với 177 người mới), theo số liệu của chính phủ. Số ca nhiễm ổn định ở mức xấp xỉ trên dưới 20.000 người trong tuần qua.

Riêng tại quần đảo Polynésie, lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương, tình hình dịch bệnh là đáng ngại, với số người nhập viện tăng mạnh. Trong vòng 24 giờ qua, có 15 người chết do Covid tại khu vực này, so với con số 75 người chết trên toàn quốc. Hôm thứ Năm, bộ trưởng Y Tế Olivier Veran thừa nhận là việc tỉ lệ tiêm chủng của các vùng lãnh thổ hải ngoại thấp hơn hẳn so với tỉ lệ trung bình toàn quốc giải thích vì sao dịch bệnh tại các khu vực như Polynésie tiếp tục trầm trọng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký