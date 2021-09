Pháp xử loạt khủng bố 13/11 tại Paris: Một phiên tòa "ngoại hạng"

Ngày mai, 08/09/2021, Pháp sẽ mở phiên tòa xét xử loạt tấn công khủng bố ngày 13/11/2015, đã khiến 130 người đã thiệt mạng và 350 người bị thương. Lực lượng an ninh và nhiều phương tiện đã được triển khai với quy mô chưa từng có để phục vụ cho phiên tòa « ngoại hạng » này.

« Ngoại hạng » là vì phiên xử dự trù kéo dài đến chín tháng (08/09/2021 – 25/05/2022), để xét xử 20 bị cáo, trong đó có 6 nghi can vắng mặt vì được cho là đã chết. Có đến hơn 1.800 nguyên đơn và 330 luật sư tham dự phiên tòa. Hơn 140 nhà báo được cấp thẻ để đưa tin.

AFP nhắc lại, cách nay 6 năm, ngày 13/11/2015, nhiều kẻ khủng bố đã tiến hành một loạt vụ tấn công tự sát tại sân vận động Stade de France (phía bắc Paris), nhiều quán cà phê vỉa hè, quán bar và nhà hát Bataclan. Một đêm kinh hoàng trong lịch sử nước Pháp đương đại: 130 người thiệt mạng, và 350 người bị thương trong loạt tấn công đẫm máu này.

An ninh sẽ được siết chặt trong suốt quá trình xử án. Cho đến hôm nay, phần lớn các biện pháp an ninh vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên, một vành đai an toàn quan trọng sẽ được thiết lập xung quanh Cung Công lý Paris (Palais de Justice de Paris), nằm trên đảo Cité, ở trung tâm thủ đô nước Pháp, trong đó có ít nhất hai khu vực bờ kè sẽ cấm lưu thông hoàn toàn đối với xe và người đi bộ.

Lối vào Cung Công lý cũng sẽ được chia ra nhiều ngả : Một dành cho các nguyên đơn, luật sư và hội đồng xét xử, một lối khác dành cho công chúng. Công tác kiểm tra và kiểm soát được tiến hành nghiêm ngặt. Việc hộ tống các bị cáo, hai lần trong ngày, sẽ được giám sát chặt chẽ và được giao cho đội cảnh sát tinh nhuệ RAID đảm trách.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, và con số các tác nhân có tham dự vào phiên xử này, một đại sảnh đường « cho những vụ xử lớn » có diện tích rộng đến 700 mét vuông được dành làm nơi xét xử. Các phiên xử sẽ được truyền hình trực tiếp tại hai khán phòng khác. Vào thời điểm quan trọng nhất, bộ Tư Pháp sẽ mở thêm 10 khán phòng dành riêng cho bên nguyên đơn và các phóng viên. Với những phương tiện này, Tòa đại hình dự trù có thể đạt đến sức chứa tổng cộng 2.000 người.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ cũng sẽ được huy động, chẳng hạn như trang mạng phát thanh cũng được mở ra để người dân tiện theo dõi. Các cuộc thảo luận sẽ được phát lệch nửa giờ nhằm đề phòng sự cố.

Tổng cộng, 10 camera sẽ thu hình toàn bộ vụ xử, và những hình ảnh này sẽ được đưa vào kho lưu trữ tài liệu lịch sử của ngành tư pháp. Đây là vụ xử thứ 13 được thu hình tại Pháp. Lần gần đây nhất là phiên tòa xử vụ tấn công khủng bố tòa soạn tờ báo châm biếm Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm 2015.

