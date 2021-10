Điện ảnh, nguồn cảm hứng dồi dào của nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier

"CinéMode", chữ ghép của hai từ Điện ảnh và Thời Trang, là chủ đề của cuộc triển lãm tại Viện lưu trữ phim ảnh Pháp (Cinémathèque Française) tại Paris từ giữa tháng 10/2021 đến 16/01/2022. Thông qua hàng trăm hiện vật được trưng bày, cuộc triển lãm nói về tầm ảnh hưởng của làng nghệ thuật thứ 7 trong sự nghiệp thời trang của nhà thiết kế người Pháp Jean-Paul Gaultier.

Trang phục sân khấu, phụ kiện thời trang, bản thảo sưu tầm, áp phích hay ảnh chụp, tài liệu phim ảnh hay video ca nhạc ….. hai bộ môn nghệ thuật điện ảnh và thời trang đều có tầm quan trọng như nhau trong cuộc triển lãm do nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier dàn dựng và chỉ đạo. Sự kiện này ban đầu do ông đồng thực hiện với nữ đạo diễn Tonie Marshall, từng đoạt giải thưởng điện ảnh Pháp César vào năm 2000 cho bộ phim Viện thẩm mỹ ''Vénus Beauté''. Thế nhưng, Tonie Marshall lại đột ngột qua đời vào mùa xuân năm ngoái ở tuổi 68 do bệnh ung thư phổi. Nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier một mình tiếp tục làm dự án.

Gaultier khởi đầu sự nghiệp nhờ bộ phim ''Falbalas''

Tuy đã khuất bóng, nhưng vai trò của nữ đạo diễn Tonie Marshall khá quan trọng, do ngoài đời cô là co gái ruột của ngôi sao màn bạc Micheline Presle, nổi tiếng cùng thời với Michèle Morgan, đều là những thần tượng điện ảnh Pháp những năm 1950. Giới ghiền xem phim Pháp vẫn còn nhớ các vai diễn của Micheline Presle trong các bộ phim như ''La Dame aux Camélias'' (Trà Hoa nữ-1953) do Raymond Bernard phóng tác từ Alexandre Dumas con, ''Peau d'Âne'' (Công chúa Da lừa-1970) của Jacques Demy, ''Le Sang des Autres'' (Máu của người khác-1984) do Claude Chabrol chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Simone de Beauvoir. Chính đạo diễn Tonie Marshall đã cung cấp các tài liệu của gia đình mình cho Jean-Paul Gaultier và mẹ cô là nữ diễn viên Micheline Presle có thể nói đã thúc đẩy ông chọn đeo đuổi sự nghiệp thời trang

Cuộc triển lãm tại Cinémathèque Française được chia thành 5 phần, mỗi phần được dành riêng cho một chủ đề chẳng hạn như giải phóng phụ nữ qua trang phục, bình đẳng nam nữ trong y phục, các thời kỳ biến chuyển của ngành may mặc, từ y phục phi giới tính đến hoán đổi vai trò của người mặc : riêng về điểm này, Jean-Paul Gaultier vẫn là một trong những nhà tạo mốt tiên phong khi thiết kế bộ âu phục như áo giáp cho người phụ nữ cũng như chiếc váy dài đầu tiên cho thời trang phái nam.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc triển lãm mở đầu với một gian phòng dành riêng cho bộ phim ''Falbalas'' của đạo diễn Jacques Becker (1945). Theo lời của chính tác giả, thời còn nhỏ, ông đã mê cắt may, khâu vá. Ông cắt những mảnh vãi vụn để may chiếc áo đầu tiên cho những con gấu nhồi bông. Jean-Paul Gaultier tự học thiết kế chứ không được đào tạo một cách bài bản qua trường lớp. Còn theo lời kể của nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Teulé, hai người là bạn học từ khi còn ở cấp 1, ở trong lớp Jean-Paul Gaultier ít chăm chú theo dõi thầy cô mà chủ yếu thích vẽ trang phục sân khấu, loại có thêu nhiều sợi kim tuyến và gắn lông đà điểu.

Gaultier thiết kế corset ngực nhọn cho Madonna

Thế nhưng, chính bộ phim "Falbalas'' với Micheline trong vai chính đã thúc đẩy Jean-Paul Gaultier chọn con đường thiết kế thời trang. Bộ phim tâm lý xã hội này lồng câu chuyện của một mối tình tay ba vào trong bối cảnh của ngành thời trang. Để tạo thêm sức thuyết phục, đạo diễn Becker đã giao khâu may trang phục cho nhà tạo mốt Marcel Rochas một trong những nhà tạo mốt lừng danh nhất những năm 1940. Thương hiệu này cho tới nay vẫn còn nổi tiếng nhờ các chai nước hoa và mỹ phẩm. Bộ phim kết thúc có hậu với đợt biểu diễn thời trang bao gồm các bộ sưu tập ăn khách nhất thời bấy giờ của hiệu Rochas. Trong đó, có kiểu áo lót ''guêpière'' tạm dịch là ''áo lưng ong'', một loại corset dành để bó lưng nịt bụng, giúp cho vòng eo của người mặc trở nên thon gọn hơn. Nhà may Rochas đã ''sáng chế'' ra kiểu áo nịt lưng ong, nửa thế kỷ sau đó đến phiên Jean-Paul Gaultier cập nhật kiểu áo này thành một bộ trang phục sân khấu ''corset ngực nhọn'' cho nữ hoàng nhạc pop Madonna trong vòng lưu diễn thế giới của Cô gái tóc vàng đầy tham vọng (Blonde Ambition Tour).

Sau khi xem phim ''Falbalas'', Jean-Paul Gaultier vào năm 18 tuổi đã gửi thư xin vào học nghề cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Ông bị công ty Yves Saint-Laurent từ chối nhưng lại lọt vào mắt của nhà tạo mốt Pierre Cardin và sau đó nữa là nhà may Jean Patou. Có thể nói bộ phim ''Falbalas'' có một vị trí đặc biệt đối với nhà tạo mốt trẻ tuổi này : bức tranh gần như hoàn hảo nhưng không quá lý tưởng của một thế giới thu nhỏ. Tất cả những cám dỗ, sa ngã và ảo vọng mà Jean-Paul Gaultier đã hình dung ở trong đầu, để rồi sau đó ông có thể trực diện và vững hướng đi trong vòng 40 năm sự nghiệp thời trang.

Ngoài bộ phim ''Falbalas'', cuộc triển lãm còn dành một gian phòng quan trọng cho bộ phim truyện ''Qui êtes vous Polly Maggoo" (Polly Maggoo, cô là ai ?) Do đạo diễn William Klein thực hiện vào năm 1966 phác họa làng thời trang Âu Mỹ, từ hậu trường cho tới tủ kính trưng bày, nhưng dưới một góc nhìn khôi hài đôi khi châm biếm, mỉa mai. Bộ phim này có lẽ đã giúp cho Jean-Paul Gaultier có một tầm nhìn không quá đỗi nghiêm túc về công việc sáng tạo của mình. Và có lẽ cũng vì thế ông nổi tiếng là một người vui tính dễ gần gũi, chứ không kênh kiệu, ra vẻ ta đây.

Niềm đam mê vẫn sáng dù có giải nghệ thời trang

Gần hai mươi năm sau, đạo diễn William Klein quay bộ phim tài liệu mang tựa đề ''Mode in France'' (hiểu theo nghĩa Thời trang làm tại Pháp) và thu vào ống kính nhiều cảnh quay Jean- Paul Gaultier ở hậu trường, đang chuẩn bị trình làng các bộ sưu tập thời trang của mình. Bộ phim này được giới thiệu cùng lúc với bộ phim ''Barbarella'' với thần tượng điện ảnh Mỹ Jane Fonda trong vai chính, lộng lẫy qua các kiểu áo nhựa có ghép nhiều mảnh kim loại do Paco Rabanne thiết kế. Cùng thời với nghệ sĩ Paco Rabane, còn có hai nhà tạo mốt Pierre Cardin và André Courèges chuyên thử nghiệm các hình thức hoặc vật liệu mới trong cách thiết kế mẫu trang phục. Jean-Paul Gaultier gọi thầy mình (Pierre Cardin) và những nghệ sĩ cùng thời là những nhà du hành, thám hiểm không gian thời trang thông qua trí tưởng tượng.

Kể từ đầu những năm 1980, khi thành lập thương hiệu mang tên mình (vào năm 1982), Jean Paul Gaultier đã cùng với nhiều nhà sáng tạo khác như Vivienne Westwood hay Thierry Mugler đã thực hiện một bước đột phá ngoạn mục. (Thierry ''Manfred'' Mugler cũng hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm chuyên đề ''Couturissime'' tại Viện bảo tàng nghệ thuật trang trí ở Paris). Thiết kế thời trang trở thành công việc của cả một êkíp sáng tạo, các khâu cùng làm việc chung với nhau như các ngành nghề trong đoàn làm phim. Nhóm sáng tạo làm việc trên cùng một chủ đề, xây dựng kịch bản, trình bày các sản phẩm thiết kế như một vở kịch sống động trên sàn diễn, tất cả được lồng vào những hoạt cảnh sân khấu phức tạp bao gồm hình ảnh, ánh sáng, âm thanh. Các đợt biểu diễn thời trang được minh họa qua các trích đoạn phim như "Funny Face'' (Khuôn mặt ngộ nghĩnh của Stanley Donen, 1957) với Audrey Hepburn trong vai chính, "Absolument Fabuleux" (Hoàn toàn Tuyệt vời của Gabriel Aghion, 2001)."The Devil wears Prada" (Hung thần thích hàng hiệu của David Frankel, 2006) với vai diễn xuất chúng của Meryl Streep …

Sự lựa chọn các tựa phim này đều có ý nghĩa quan trọng đối với Jean-Paul Gaultier. Lối tiếp cận của ông không chỉ đơn thuần là may mặc, mà còn là sáng tạo một tác phẩm hoành tráng trên sân khấu, thời trang là chủ đề trọng tâm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Có thể so sánh công việc của ông như một thợ kim hoàn : bàn tay kết nối chạm trổ vòng xâu chuỗi để làm tăng thêm vẻ đẹp của một viên ngọc quý. Mặc dù tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm 2020, nhưng cuộc triển lãm ''CinéMode'' cho thấy được một điều : nhà thiết kế người Pháp Jean-Paul Gaultier chỉ mới rút lui ngành công nghiệp sản xuất, nhưng còn lâu mới thật sự từ bỏ niềm đam mê ánh đèn sân khấu huy hoàng, vầng hào quang sáng tạo của thời trang.

