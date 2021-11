Pháp: Tuần lễ chiếu phim do Netflix hợp tác sản xuất

Trong tuần qua, ban giám đốc Netflix vừa công bố ý định giới thiệu trên các màn ảnh lớn tại Pháp một loạt tác phẩm do mạng video trực tuyến này hợp tác sản xuất. Theo dự kiến ban đầu, chương trình được tổ chức như một ''liên hoan điện ảnh Netflix'' với sự tham gia của hệ thống rạp chiếu phim MK2. Nhưng trước sự phản đối của giới làm phim độc lập tại Pháp, Netflix buộc phải xem xét lại dự án của mình.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong số các tác phẩm điện ảnh có sự tài trợ của nền tảng trực tuyến Netflix, có ba bộ phim quốc tế chưa từng được phổ biến trên truyền hình hay trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý hơn cả là tác phẩm ''È statta la Mano di Dio'' (Trong bàn tay Thượng Đế) kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của nhà làm phim nổi tiếng người Ý Paolo Sorrentino, hay ''The Lost Daughter'' (tạm dịch Đứa con bị thất lạc) bộ phim truyện đầu tay của nữ diễn viên người Anh Maggie Gylenhaal, cả hai bộ phim này từng tham gia tranh giải Sư tử vàng trong khuôn khổ Liên hoan Mostra tại Venise.

9 tác phẩm trong tuần lễ chiếu phim tại Pháp

Nếu như về mặt thời điểm, chương trình chiếu phim Netflix vẫn không có gì thay đổi và dự trù diễn ra từ ngày 07/12 đến 14/12/2021. Thế nhưng, tuần lễ chiếu phim không còn được gọi là ''liên hoan'', sau khi nhiều rạp chiếu phim đã bị rút khỏi kế hoạch. Chương trình sẽ chủ yếu diễn ra tại Cinémathèque Française (Viện lưu trữ phim ảnh Pháp) tại Paris và Institut Lumière (Viện điện ảnh Lumière) tại Lyon.

Đây là hai cơ sở quan trọng tại Pháp nhằm quảng bá văn hóa hơn là kinh doanh thương mại, mô hình cũng được vận hành như viện bảo tàng, cho nên không gặp phải nhiều quy định hạn chế như một rạp chiếu phim thông thường. Netflix cũng từng hợp tác với Viện lưu trữ phim ảnh Pháp tại Paris để tài trợ dự án trùng tu tác phẩm điện ảnh "Napoleon" của Abel Gance (1927). Về phía Viện Điện ảnh Lumière tại Lyon, Netflix đầu tư vào các dự án từng được đề cao nhân kỳ liên hoan chiếu phim Lumière thường niên.

Cho dù chương trình của Netflix không còn hoành tráng như một liên hoan, nhưng tuần lễ chiếu phim đầu tháng 12 vẫn khiến cho đại diện các công ty phát hành, các nhà sản xuất cũng như giới phân phối phim tại Pháp quan tâm, lo lắng. Trong mắt của giới chuyên ngành điện ảnh, cuộc cạnh tranh của Netflix về mặt sản xuất và phát hành nội dung gốc là thiếu lành mạnh, trong khi các hãng phim độc lập hay các chủ rạp phim tại Pháp vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Cho dù hầu hết các rạp phim đã được mở lại, nhưng bối cảnh kinh tế thời hậu Covid-19 cũng chưa thật sự thuận lợi hơn, doanh thu các phòng vé vẫn chưa được phục hồi, tìm lại mức khả quan của năm 2019.

Các tựa phim sắp được khởi chiếu trên Netflix

Nền điện ảnh Pháp, bên cạnh các tập đoàn lớn như Gaumont Pathé, UGC Images, MK2, EuropaCorp… còn có hàng chục công ty lớn nhỏ hoạt động độc lập. Từ doanh thu chung của các rạp chiếu phim, một phần được phân phối lại và được dùng để tài trợ các công ty độc lập, các dự án sản xuất phim đầu tay, có thể không dành cho đại chúng nhưng lại được đánh giá cao nhân các kỳ liên hoan phim quốc tế, nhờ kịch bản khác lạ, tính sáng tạo dồi dào. Yếu tố này thường được gọi là nét đặc thù văn hóa Pháp và giải thích phần nào vì sao điện ảnh Pháp (cũng như Ý, Đức hay Tây Ban Nha) duy trì được mức sản xuất hàng năm các tác phẩm điện ảnh, trong khi một số quốc gia châu Âu khác khó trụ vững trước thế áp đảo của dòng phim đại trà đến từ Hollywood.

Trong số các tựa phim nổi bật của tuần lễ giới thiệu phim Netflix, có ''The Power of the Dog'' của nữ đạo diễn Jane Campion. Sau nhiều năm vắng bóng, nhà làm phim người New Zealand đã xuất hiện trở lại trên tột đỉnh. Bộ phim truyện thứ 8 của Jane Campion đã giành giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan Venise. Hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, Jane Campion cũng nhận được một giải thưởng đặc biệt vinh danh toàn bộ sự nghiệp của mình nhân kỳ liên hoan Lumière tại thành phố Lyon do Viện điện ảnh cùng tên trao tặng.

Quan trọng không kém là bộ phim tâm lý xã hội "Don't Look Up" (tạm dịch Đừng ngước nhìn bầu trời) của đạo diễn Adam McKay, quy tụ một dàn diễn viên gạo cội kể cả Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence và nhất là Leonardo di Caprio, tái xuất trong một dự án quan trọng, ba năm sau khi đóng phim với Brad Pitt trong tác phẩm gần đây nhất của Quentin Tarantino. Tác phẩm này dự kiến được khởi chiếu trên mạng Netflix, nhân mùa Giáng Sinh 2021, và như vậy khán giả Pháp sẽ được dịp xem phim này trong khuôn khổ chương trình giới thiệu phim trên màn ảnh lớn của Cinémathèque Française (Viện lưu trữ phim ảnh Pháp) và của Institut Lumière (Viện điện ảnh Lumière), hai tuần lễ trước mọi người. Sáu bộ phim còn lại đều do Netflix hợp tác sản xuất, và từng được khai thác trên mạng trong 6 tháng vừa qua.

Netflix tài trợ phim của Danny Boon và Jean-Pierre Jeunet

Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện tại Paris hồi đầu năm ngoái, Netflix đã dấn thân vào việc hợp tác sản xuất các nội dung gốc bằng tiếng Pháp, do nền tảng này nắm giữ độc quyền khai thác. Sau thành công đáng kể của bộ phim truyền hình nhiều tập ''Lupin'' (Tên trộm hào hoa) với Omar Sy trong vai chính, Netflix lao vào sản xuất dự án mới của đạo diễn Pháp Jean-Pierre Jeunet. Tác giả đã từng khai sinh nhân vật Amélie Poulain trên màn bạc, nay trở lại với tác phẩm ''Big Bug'', kết hợp phim hài với khoa học viễn tưởng, nói về thế giới robot và trí thông minh nhân tạo. Phim chọn bối cảnh cuối thế kỷ XXI, nhiều người dân trên địa cầu đều có sử dụng robot để giúp việc nhà, cho đến cái ngày toàn bộ những người máy đồng loạt nổi dậy, quyết định nhốt con người ở trong nhà để ''bảo vệ'' họ.

Nền tảng trực tuyến Netflix cũng hợp tác sản xuất bộ phim mới của đạo diễn kiêm diễn viên Dany Boon. Mang tựa đề ''8, rue de l'Humanité'', bộ phim hài này kể lại thời kỳ phong tỏa tại Pháp vừa qua. Các hộ gia đình trước kia sống trong một chung cư, ở cùng một địa chỉ nhưng chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau thật sự. Đến khi có phong tỏa, họ mới làm quen với nhau trong quan hệ hàng ngày, từ đó họ hiểu thêm ý nghĩa san sớt chia sẻ trong chuyện sống chung, khác với việc sống cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn không hiểu nhau.

Bộ phim của Danny Boon được khai thác cùng lúc trên mạng trực tuyến Netflix và trên các màn ảnh lớn của các rạp chiếu phim. Đối với Liên đoàn các rạp chiếu phim Pháp (FNCF), tuần lễ chiếu phim Netflix diễn ra vào một thời điểm không mấy thích hợp, trong lúc nhiều chủ rạp phim đang tìm cách thu hút đông đảo khán giả đến xem phim ở rạp. Có thể nói là còn nhiều nghi kỵ ngờ vực trong quan hệ giữa Netflix với các chủ rạp phim, do chênh lệch quá lớn về mặt kinh tế. Mạng Netfix không cần chiếu phim của mình ngoài rạp mà vẫn có cơ hội bội thu, trong khi các chủ rạp phim rất cần có phim ăn khách để bảo đảm doanh thu phòng vé. Trong mắt các nhà phân phối, chiến lược của Netflix giống như con ngựa thành Troy, thoạt nhìn có lợi trước mắt, nhưng về lâu về dài có thể dẫn tới sự biến mất của các rạp phim độc lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký