Covid-19 : Số ca nhiễm mới lại phá kỷ lục tại Pháp

Hôm qua, 24/12/2021, ngay trước ngày lễ Noel, số ca nhiễm mới tại Pháp lại phá kỷ lục, vượt ngưỡng 94.000 ca, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 03/2020.

Theo các số liệu do cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố, trong 24 tiếng đồng hồ, đã có thêm 94.124 người bị nhiễm Covid-19, trong bối cảnh đợt dịch thứ năm đang bùng phát dữ dội do tác động của biến thể Omicron lây lan mạnh hơn rất nhiều so với các biến thể virus trước.

Áp lực lên các bệnh viện dĩ nhiên cũng tăng theo, nhất là các khoa hồi sức, điều trị tích cực, với số ca bệnh nặng đã tăng lên thành 3.254 ca. Số người nhập viện cũng tiếp tục tăng, nhưng chậm hơn.

Trong ngày hôm qua, hàng ngàn người dân Pháp tiếp tục đổ xô đến các hiệu thuốc để xét nghiệm Covid với hy vọng được đón Giáng Sinh an toàn với gia đình. Thứ Năm 23/12, đã có đến 1,55 triệu xét nghiệm được tiến hành. Nhưng với số ca nhiễm thường nhật được dự báo sẽ vượt ngưỡng 100.000 ca, những ngày cuối năm 2021 sẽ còn gặp nhiều xáo trộn.

Theo thông báo ngày hôm qua của điện Elysée, thứ Hai tuần tới, tổng thống Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp mới của hội đồng cố vấn về y tế để đánh giá tình hình dịch Covid-19 và xem xét khả năng ban hành các biện pháp hạn chế mới để kiềm chế đà lây lan của virus corona, nhất là của biến thể Omicron, được dự báo sẽ chiếm đa số các ca nhiễm tại Pháp trong những ngày tới.

Toàn bộ các nước ở châu Âu đều đang phải đối đầu với sự bùng phát rất mạnh của đợt dịch Covid mới, đặc biệt là tại Anh Quốc, nơi mà số ca nhiễm mới mỗi ngày cũng đã phá kỷ lục hôm qua, với thêm hơn 122.000 ca trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo dự báo của Cơ quan Thống kê Quốc gia, đến đầu tuần tới, sẽ có đến 1/10 dân Luân Đôn bị nhiễm Covid.

