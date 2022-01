Covid-19: Pháp mở thêm hàng trăm trung tâm xét nghiệm

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal, hôm qua 09/01/2022, công bố « kế hoạch tăng cường » xét nghiệm, bao gồm việc triển khai « hàng trăm trung tâm xét nghiệm sàng lọc » gần các trung tâm tiêm chủng.

Đối mặt với tốc độ lây lan của dịch và tình trạng người dân xếp hàng dài trước các trung tâm khám sàng lọc, chính phủ Pháp đang triển khai « kế hoạch tăng cường xét nghiệm ». Ông Gabriel Attal cho biết sẽ yêu cầu mở các trung tâm xét nghiệm sàng lọc gần các trung tâm tiêm chủng, để vào những thời điểm ít có người đến tiêm chủng, các nhân viên y tế có thể thực hiện các xét nghiệm. Cũng theo ông Attal, chính phủ ước tính có đến « gần 10 triệu người » xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

Biện pháp thứ hai là cho phép các dược sĩ thành lập các trung tâm xét nghiệm sàng lọc, các dược sĩ được phép tuyển dụng tạm thời các nhân viên y tế làm việc tại trung tâm sàng lọc nhỏ của riêng họ, để có thể tiến hành nhiều xét nghiệm sàng lọc hơn các hiệu thuốc.

Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 296.000 ca dương tính mới tại Pháp, ít hơn 2,5% so với ngày hôm trước. Tại bệnh viện, số lượng bệnh nhân Covid tiếp tục tăng, với 21.982 bệnh nhân (so với 21.721 ngày hôm trước), trong đó có 842 bệnh nhân mới. 3.847 bệnh nhân điều trị tăng cường, tăng so với 3.299 tuần trước.

Dự luật thông hành vac-xin bắt đầu được thảo luận tại Thượng viện hôm nay. Chính phủ hy vọng luật sẽ sớm có hiệu lực, cụ thể là ngày từ ngày 17/01.

