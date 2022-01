Tổng thống Pháp đề nghị "một trật tự an ninh mới" ở châu Âu

Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu trước Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg hôm nay, 19/01/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ý mong muốn châu Âu xây dựng một « trật tự an ninh và ổn định mới » với khối NATO. Ông Macron cũng kêu gọi một cuộc đối thoại « thẳng thắn và yêu cầu cao » với Matxcơva về trật tự an ninh mới này.

Bài phát biểu của tổng thống Macron trước Nghị Viện Châu Âu trình bày những ưu tiên của Pháp trong cương vị chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu.

Theo tổng thống Pháp, trật tự an ninh mà ông đề nghị phải dựa trên những nguyên tắc, đó là « bác bỏ việc sử dụng vũ lực, đe dọa và cưỡng ép, các quốc gia được tự do lựa chọn tham gia vào các tổ chức, các liên minh, các hiệp ước an ninh, không xâm phạm các biên giới, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bác bỏ việc hình thành các vùng ảnh hưởng. »

Trong bài phát biểu hôm nay, tổng thống Pháp còn cho rằng Liên Hiệp Châu Âu nên xem xét lại quan hệ với các nước vùng Balkan ở phía tây và để cho các nước trong vùng thấy rõ viễn cảnh chắc chắn sẽ được thâu nhận vào khối này.

Về mặt xã hội, ông Macron tỏ ý muốn quyền được phá thai và việc bảo vệ môi trường được đưa vào Hiến Chương các quyền căn bản của Liên Hiệp Châu Âu.

