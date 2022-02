Pháp : Sân khấu ''Bus Palladium'' vĩnh viễn đóng cửa

PHÁP - VĂN HOÁ

Thủ đô Paris nổi tiếng với nhiều nhà hát lớn như Olympia, Moulin Rouge, rạp hát Rex hay Les Folies Bergère. Bên cạnh đó, còn có nhiều sân khấu nhỏ khác nhưng cũng khá lâu đời dành cho giới yêu nhạc, chẳng hạn như câu lạc bộ nhạc jazz New Morning, sân khấu nhạc kịch Mogador và ''ngôi đền nhạc rock'' Bus Palladium. Sau gần 60 năm hoạt động, Bus Palladium sẽ đóng cửa luôn vào đầu tháng 04/2022.

Được khai trương vào năm 1965 tại phố Pigalle, Bus Palladium chỉ nằm cách nhà hát Élysée Montmartre khoảng vài trăm thước. Cũng như nhà hát La Locomotive, Bus Palladium vừa là một sàn nhảy (hộp đêm) vừa là một sân khấu dành cho các nhóm biểu diễn nhạc rock. Tiền thân của Bus Palladium là một sân khấu vũ trường bắt đầu hoạt động từ những năm 1900, thời kỳ Belle Époque xinh đẹp tươi sáng. Thế nhưng, cuối tuần qua, giám đốc điều hành Cyril Bodin đã thông báo trên mạng xã hội Bus Palladium sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau ngày 02/04/2022. Trước khi có đại dịch, sân khấu này đã gặp nhiều khó khăn tài chính. Đến khi buộc phải ngưng hoạt động trong hơn một năm rưỡi, Bus Palladium không còn đủ phương tiện để vực dậy. Nhà hát này theo dự kiến sẽ bị san bằng, thay vào đó một ''tổ hợp'' đa năng gồm cả kinh doanh lẫn giải trí sẽ được dựng lên.

San bằng Bus Palladium để xây lại hoàn toàn khác ?

Sau khi điều hành câu lạc bộ này trong vòng 12 năm dưới sự quản lý của công ty chuyên tổ chức sự kiện Moma Group, ông Cyril Bodin cho biết đã giao chìa khóa lại cho chủ nhân là ông Christian Casmèze. Nhà đầu tư này hợp tác với chuyên gia ngành khách sạn Nicolas Saltiel để thực hiện một dự án ấp ủ trong 6 năm qua : phá hủy Bus Palladium (trước đây chỉ có một tầng) và thay vào đó xây cất một tòa nhà hiện đại hơn gồm 9 tầng : 6 tầng trên cộng thêm ba tầng hầm.

Nhờ vậy, diện tích kinh doanh được nhân lên gấp 4 lần, các tầng trên dùng để xây phòng khách sạn, tầng chệt là cửa hàng buôn bán, còn ba tầng hầm được dành cho các sự kiện văn hóa giải trí. Cựu giám đốc điều hành Cyril Bodin hy vọng rằng khu vực tầng hầm sẽ được dành để mở không gian trưng bày hầu phản ánh bề dày lịch sử của Bus Palladium. Ngoài phòng triển lãm, hy vọng dự án mới sẽ có thể bục sân khấu dành để tổ chức các sự kiện hay các buổi biểu diễn. Dù gì đi nữa, kế hoạch làm lại từ đầu sẽ đòi hòi ít nhất từ hai đến ba năm xây dựng và cũng chưa chắc gì danh hiệu Bus Palladium sẽ được giữ nguyên. Điều đó đã khiến cho nhiều nghệ sĩ bày tỏ nhiều phản ứng khác nhau, giữa thất vọng và tiếc nuối.

Câu lạc bộ Bus Palladium buộc phải đóng cửa sau gần 6 thập niên tồn tại, khép lại một câu chuyện bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Ngay từ đầu thế kỷ XX, tòa nhà ở số 6 đường Pierre Fontaine quận 9 là nơi tổ chức các buổi trình diễn đủ loại. Giai đoạn đầu tiên kéo dài từ nãm 1901 đến 1941. Trong thời kỳ này, nhà hát hoạt động suốt đêm dưới dạng ''café concert'', quán nước phục vụ ăn uống cộng thêm nhiều tiết mục giải trí vào năm 1903, sau đó chuyển đổi thành Casino Alcazar với sân khấu vũ kịch, năm 1905. Đến năm 1909, sân khấu biến đổi thành phòng chiếu phim ban ngày, cabaret nhạc kịch vào ban đêm. Từ năm1929 trở đi, sân khấu này nổi tiếng là một câu lạc bộ nhạc jazz, mượn lại cái tên nổi tiếng của vũ trường Cotton Club ở khu phố Harlem (New York). Các nhân vật hàng đầu của làng nhạc jazz như hai nhạc sĩ Sidney Bechet và Louis Armstrong cũng như hai danh ca Alberta Hunter và Mabel Mercer đều đã từng đến đây biểu diễn vào giữa những năm 1930.

Uy tín của Bus Palladium gắn liền với các thần tượng nhạc rock

Sau nhiều lần đổi tên, câu lạc bộ này được khai trương lại vào năm 1965 với tên gọi là Bus Palladium, theo đề xuất của hai doanh nhân trẻ tuổi người Pháp Jacques Thibaut và James Arch. Họ có sáng kiến thành lập một dịch vụ xe buýt miễn phí để đón khách hàng ở xa hay đang sống tại các vùng ngoại ô, để rồi đưa họ đến trung tâm thành phố, ngay tận cửa vào hộp đêm. Đôi bạn Thibaut và Arch chọn câu lạc bộ ở số 6 đường Pierre Fontaine vì giá thuê phải chăng, họ mượn tên nhà hát Palladium của thành phố New York rồi gắn thêm chữ Bus (Palladium), chỉ vì hộp đêm này có tổ chức dịch vụ đưa đón khách bằng xe buýt.

Ngay trong thời gian đầu mở cửa, Bus Palladium đã biết gầy dựng uy tín nhờ thu hút được nhiều nhân vật nổi tiếng. Danh họa Salvador Dalí tổ chức các bữa dạ tiệc không có rượu, nhóm The Beatles từng ghé nơi này sau các lần biểu diễn của họ tại nhà hát Olympia. Mick Jagger, ca sĩ chính của nhóm The Rolling Stones hai lần tổ chức sinh nhật ở Bus Palladium với bạn hữu tại Paris. Còn ban nhạc rock Pháp Téléphone ghi âm đĩa hát live đầu tiên trên sân khấu này vào năm 1977. Dưới sự thúc đẩy của Jacques Thibaut và James Arch, Bus Palladium ban đầu chuyên biểu diễn nhạc Jerk, sau đó đã nhanh chóng biến thành ''ngôi đền'' của nhạc rock, ngoài hai nhóm ''Tứ Quái'' và ''Những Hòn đá lăn'', Bus Palladium còn tiếp đón nhiều vị khách mời quan trọng khác vào những năm 1980 là Johnny Hallyday, Eddy Mitchell hay là nhóm Rita Mitsouko.

Về phần mình, tuy không phải là ca sĩ nhạc rock, nhưng Hervé Vilard lại có những năm tháng đầu đời gắn liền với Bus Palladium. Khi mới tập tễnh vào nghề, Hervé Vilard ban đầu làm việc cho Bus Palladium như một DeeJay, điều khiển chương trình nhạc cho khách yêu chuộng sàn nhảy. Dù tiền lương không được bao nhiêu, nhưng Hervé Vilard vẫn cố gắng nhịn ăn, dành dụm tiền cho công việc thu đĩa. Đến khi bài hát ''Capri c'est fini'' của anh lập kỷ lục số bán với hơn ba triệu bản, anh được mời biểu diễn tại Bus Palladium năm anh 19 tuổi. Cũng từ lúc nổi danh, Hervé mới làm quen với Johnny Hallyday. Rocker số 1 sau này của Pháp cùng với tác giả Georges Aber viết tặng cho Hervé Vilard sau đó tình khúc ''Pour toi, Je Prie'' (Nguyện cầu cho người).

Bus Palladium đi vào huyền thoại nhờ Gainsbourg

Tuy nhiên, nhân vật đã gầy dựng huyền thoại của Bus Palladium chính là tác giả kỳ cựu Serge Gainsbourg. Từ năm 1966, trong lời bài hát ''Qui est in, Qui est out'', ông đã dùng cách chơi chữ gắn liền ca từ Bus Palladium với bộ tứ đến từ Liverpool, tuy ông không nêu đích danh nhưng mọi người đều biết đó là nhóm ''Tứ Quái'' The Beatles. Sau Gainsbourg, có khá nhiều ca sĩ hay tác giả khác cũng gợi hứng từ Bus Palladium để đặt lời hay đặt tựa cho ca khúc.

Đó là trường hợp của các ca sĩ Michel Delpech, Antoine vào năm 1966 hay là Léo Ferré vào năm 1967. Frank Alamo trong quyển ''hồi ký'' âm thanh năm 1986 cũng dành một chương nhạc cho ''Palladium'', nơi ông gặp mối tình quan trọng nhất trong đời. Năm 2017, ban song ca Brigitte vinh danh ''Bus Palladium'' trong ca khúc cùng tên, so sánh Palladium như một tượng đài danh vọng nhạc rock & roll.

Về phía tiểu thuyết hay phim ảnh, nhà văn Michel Houellebecq từng mô tả trong truyện Sérotonine (phát hành năm 2019) một nhân vật trầm cảm bị mất ngủ, đi tìm sự khuây khỏa trong các liều thuốc anthần, trong tiếng nhạc đêm thâu ở Bus Palladium. Trên màn ảnh lớn, đạo diễn Christopher Thompson vào năm 2010 tái tạo trong phim ''Bus Palladium'', câu chuyện của một ban nhạc rock, với 4 thành viên để tóc dài tung bay trong gió. Còn vào năm 2017, Guillaume Canet cũng dựng cảnh Bus Palladium trong phim ''Rock'n Roll'' với nhạc sĩ Yarol Poupaud trong vai chính. Ngoài đời, Yarol Poupaud là tay đàn ghi ta chuyên thực hiện các album của Johnny Hallyday từ năm 2012 cho tới khi thần tượng nhạc rock Pháp qua đời vì bạo bệnh cuối năm 2017, tức cách đây 5 năm.

Vào đầu những năm 1980, với sự hợp tác của hiệp hội các tác giả Pháp Sacem, câu lạc bộ này đã tổ chức từ năm 1981 đến năm 1996, lễ trao giải thường niên cho các ban nhạc hay ca sĩ Pháp tài ba nhất làng nhạc rock. Giải ''Bus d'Acier'' được xem là một trong những giải thưởng quan trọng của Pháp. Trong hơn một thập niên, giải này đã được trao cho các nghệ sĩ tên tuổi như Alain Bashung (1981), ban nhạc Indochine (1983), Étienne Daho (1985), Bérurier Noir (1988), nhóm Noir Désir (1989), Mano Negra (1990), Les Innocents (1992), hay Kat Onoma (1996). Riêng nhóm Rita Mitsouko giành được giải này với tư cách ban nhạc rock xuất sắc nhất của thập niên 1990.

Có thể nói với rất nhiều tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video cũng như các chương trình truyền hình, Bus Palladium đã để lại một dấu ấn quan trọng trong giới nghệ sĩ rock nói riêng, làng nhạc Pháp nói chung. Thế nhưng kể từ nay, lịch sử đã sang trang, chỉ còn lưu lại trong ký ức những huyền thoại sân khấu ngời sáng, một khi Bus Palladium vĩnh viễn buông màn.

