2022 : Netflix đầu tư 240 triệu euro vào các dự án phim Pháp

Mức đầu tư ban đầu vào các dự án làm phim Pháp là 200 triệu euro. Thế nhưng, đầu tuần này, tập đoàn Netflix đã đi xa hơn nữa, cam kết bổ sung thêm 40 triệu để sản xuất 10 bộ phim truyện của Pháp trong năm nay. Mức đầu tư này chủ yếu liên quan đến các tác phẩm điện ảnh dành để chiếu ở rạp, bên cạnh đó còn có các loạt phim nhiều tập do Netflix hợp tác sản xuất nhằm khai thác trên nền tảng trực tuyến.

Theo thỏa thuận với Bộ Văn hóa Pháp, kể từ đầu năm 2021 trở đi, Netflix chi khoảng 20% doanh thu của tập đoàn này tại Pháp để tài trợ cho việc sản xuất phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu, cũng như các nội dung gốc có thể được phát trên mạng. Đổi lại, tập đoàn Netflix có thể đưa sớm hơn các tác phẩm mới này vào trong danh mục của mình. Phim có thể được khai thác trực tuyến 15 tháng sau ngày phát hành chính thức trên thị trường, thay vì 36 tháng như trước đây. Nói cách khác, việc được quyền chiếu sớm hơn các bộ phim dành cho màn ảnh rộng tăng thêm sức hấp dẫn của Netflix trong mắt người tiêu dùng.

Đầu tư thêm vào phim hài hay phim hành động theo kiểu Pháp

Sau khi phát hành tác phẩm mới ''Big Bug'' của đạo diễn Pháp Jean-Pierre Jeunet, Netflix đang hoàn tất bộ phim ''Loin du périph'' của đạo diễn Louis Leterrier, với cặp bài trùng Omar Sy và Laurent Laffite trong vai chính. Đây là phần kế tiếp của bộ phim ''L'autre côté du périph'' xen kẻ các màn hài hước với các pha rượt đuổi hành động. Tuy tánh tính rất khác nhau, nhưng hai viên cảnh sát Ousmane và François buộc phải hợp tác một lần nữa để điều tra về một đường dây buôn ma túy. Một nửa thi hài của một nạn nhân được phát hiện trong toa tàu cao tốc ở nhà ga Paris (Gare de Lyon), nửa còn lại được tìm thấy ở một thị trấn hẻo lánh dưới chân dãy núi Alpes. Điều mà viên cảnh sát Ousmane ghét nhất chính là làm việc ngoài trời, khi thiên nhiên phủ đầy tuyết trắng. Nhưng Ousmane không thể thoái thác trách nhiệm và buộc phải đến tận nơi để tìm ra thủ phạm vụ án giết người.

Cũng là một bộ phim hành động nói về sự đối đầu giữa giới cảnh sát hình sự (Lino và Julia) với các băng đảng tội phạm, tác phẩm ''Lost Bullet II'' (Đạn lạc/Balle Perdue tập nhì ) là phần tiếp nối cuộc điều tra trong tập phim thứ nhất, ra mắt khán giả vào mùa xuân năm 2020. Tập đầu tiên đã thu hút được hơn 37 triệu lượt người xem chỉ trong 30 ngày phát hành đầu tiên. Nhờ vậy Lost Bullet (Balle Perdue) đã trở thành một trong những bộ phim Pháp ăn khách nhất không thua gì ''Bronx'' (Rogue City) của đạo diễn Olivier Marchal, hay là ''Sans répit'' (Không ngơi nghỉ) với Franck Gastambide trong vai chính. Sự thành công khá bất ngờ của tác phẩm đầu tay này đã xác nhận tài năng của đạo diễn Pháp trẻ tuổi Guillaume Pierret, đủ để cho Netflix giao cho anh quyền phát triển tuyến truyện này thành một thương hiệu : ''Lost Bullet'' rốt cuộc sẽ có đến ba tập phim, tập nhì và tập ba đều đã được lên lịch phát sóng và trong tương lai, đạo diễn Guillaume Pierret sẽ có thêm cơ hội phát triển thêm một số dự án khác với sự hậu thuẫn của Netflix.

Sản xuất 10 phim chiếu rạp và 20 phim truyền hình Pháp

Ngoài 10 bộ phim truyện trên màn ảnh lớn, Netflix còn đầu tư trong năm 2022 khoảng 20 nội dung gốc của Pháp, kể cả phim truyền hình, phim ca nhạc và phim tài liệu. Trong số này, có loạt phim nhiều tập mang tựa đề ''Drôle'' (Funny), nói về thế giới của các diễn viên hài chuyên độc diễn trên sân khấu (stand up). Đây là dự án mới của nhà viết kịch bản người Pháp Fanny Herrero sau khi thành công rực rỡ với loạt phim ''Dix pour cent'' (Call my agent). Loạt phim này cho tới nay đã có nhiều phiên bản phóng tác tại Anh, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Về phim ca nhạc, có loạt phim nhiều tập ''Nouvelle École'' (Trường phái mới), trong đó giới sản xuất hoạt động trong làng nhạc rap đi tìm các tài năng tương lai xuất thân từ dòng nhạc hip-hop của Pháp, một loại ''Fame'' nhưng lồng vào thời đại của các mạng xã hội và văn hóa thành thị. Bên cạnh đó, còn có mùa thứ ba của Tên trộm hào hoa ''Lupin'' với Omar Sy trong vai chính (dự trù phát hành vào mùa thu), cũng như bộ phim tài liệu 5 tập "Johnny by Johnny" nói về cuộc đời và sự nghiệp của rocker số 1 của Pháp, thông qua nhiều hình ảnh, video hay thước phim chưa từng được phổ biến. Tập đầu tiên của loạt phim tài liệu về Johnny Hallyday sẽ được phát trực tuyến vào ngày 29/03/2022. Các loạt phim mới này sẽ bổ sung cho loạt phim tài liệu dài 6 tập nói về trận hỏa hoạn lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong khi đó, phiên bản điện ảnh ''Notre Dame brûle'' của đạo diễn Jean-Jacques Annaud cũng được cho ra mắt khán giả Pháp ở rạp trong tuần này.

Trường hợp của Pháp cho thấy là nền tảng trực tuyến Netflix đang tận dụng chiến lược tăng cường hợp tác, đồng thời phát triển ở quy mô lớn để có thể trở thành một đối tác không thể thiếu trong ngành công nghiệp giải trí. Tại Mỹ, tập đoàn Netflix còn nuôi tham vọng củng cố vị trí của mình, chẳng những ngang tầm các hãng phim lớn, mà đôi khi còn vượt trội so với Hollywood. Ngành phân phối phim kể từ nay khó thể nào làm ngơ, khi Netflix đã công bố kế hoạch sản xuất 80 bộ phim truyện dành cho màn ảnh lớn, chỉ trong năm 2022.

Sản xuất nhiều nhưng vẫn coi trọng chất lượng. Ngoài trường hợp của bộ phim ''Trong bàn tay của Thượng Đế'' của đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino đã gặt hái nhiều giải thưởng tại các liên hoan điện ảnh quốc tế, Netflix còn đang thành công rực rỡ với bộ phim ''The Power of the Dog'' của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion. Sau khi đoạt hai Quả cầu vàng (Golden Globes) dành cho tác phẩm chính kịch và đạo diễn xuất sắc, Jane Campion lại vừa đoạt thêm hai giải Bafta dành cho phim hay nhất và đạo diễn tài ba nhất. Jane Campion trở thành phụ nữ thứ ba giành giải đạo diễn nhân kỳ Bafta sau Triệu Đình/Chloé Zhao và Kathryn Bigelow. Nhờ vậy mà bộ phim ''The Power of the Dog'' đang trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất nhân buổi lễ trao giải Oscar 28/03 tới.

Khi Netflix cạnh tranh trực tiếp với Hollywood

Trong thời gian qua, Netflix đã cố gắng thuyết phục nhiều ''nhân tài'' về hợp tác với mình, kể cả các đạo diễn thâm niên và các diễn viên nổi tiếng như Guillermo del Toro, Judd Apatow, Jessica Chastain, Kate Hudson, Edward Norton… Về điểm này, "The Gray Man" có thể được xem như là sản phẩm ''đầu tàu'' (thuật ngữ chuyên ngành gọi là ''cột buồm'') có khả năng kéo toàn bộ khâu sản xuất đi lên. Sau khi thành công trong vũ trụ điện ảnh mở rộng của Marvel, với 4 bộ phim ăn khách từ ''Captain America'' tập nhì (Chiến binh mùa đông) cho tới Avengers Endgame (Hồi kết), hai anh dem đạo diễn Anthony và Joe Russo đã nhận lời hợp tác với Netflix, khi thực hiện bộ phim "The Gray Man".

Tập phim đầu tiên này có thể trở thành một thương hiệu bạc tỷ, phóng tác từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả của Mark Greaney. Tiểu thuyết gia người Mỹ đã từng hợp tác với ngòi bút bậc thầy Tom Clancy để viết tiếp phần hậu truyện của nhân viên tình báo CIA Jack Ryan (Harrison Ford và Chris Pine đều từng vào vai Jack Ryan). Mark Greaney cũng tham gia vào kịch bản của loạt phim Jason Bourne. Lần này trong "The Gray Man", ông dựng nhân vật Court Gentry, một cựu điệp viên CIA trở thành một sát thủ với bí danh là ''The Gray Man'' chuyên loại trừ các ''tội phạm'', kể cả những nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo cơ quan chính quyền. Diễn viên Ryan Gosling được chọn vào vai The Gray Man và sẽ đối đầu trực tiếp với Chris Evans, trong vai sĩ quan tình báo đặc nhiệm Lloyd Hansen, kẻ thù không đội trời chung của ''The Gray Man''.

Một bộ phim ăn khách khác do Netflix sản xuất và đang được khai thác thành một thương hiệu với nhiều tuyến truyện và nhân vật khác nhau là bộ phim ''Knives Out'' (Kẻ đâm lén/À couteaux tirés). Tập đoàn Netflix lên lịch phát sóng năm nay tập thứ nhì. Trong phim, Daniel Craig sẽ tiếp tục đóng vai thám tử tư Benoît Blanc điều tra về một vụ án tại Hy Lạp. Trong tập đầu tiên, bộ phim mở màn với cái chết của nhà văn Harlan Thrombey, nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, ngay sau buổi tiệc sinh nhật. Trong khi mọi người nghĩ rằng đây là một vụ tự sát, thám tử Blanc lại cho rằng có một âm mưu bí ẩn đằng sau án mạng này. Càng thu thập các bằng chứng, viên thám tử tư khám phá rằng mỗi thành viên trong gia đình của chính nạn nhân đều có lý do để hãm hại nhà văn nổi tiếng này.

Qua việc đầu tư sản xuất các nội dung gốc gọi là ''đặc sản'' dành riêng cho từng quốc gia hay từng vùng, thật ra Netflix nhắm tới việc tuyển mộ càng nhiều càng tốt các tài năng về làm việc với mình. Chủ trương ''chiêu hiền đãi sĩ'' ấy làm cho danh mục phim Netflix càng thêm đa dạng, phong phú (một điều cần thiết khi Netflix đang hết hạn khai thác một số serie). Loạt phim nhiều tập ''Squid Game'' đậm đặc chất Hàn Quốc, Tên trộm ''Lupin'' rất ư là Pháp (chứ không như ''Emily in Paris''), ''Knives Out'' của Mỹ làm theo phong cách xưa, nhưng vẫn tinh tế tân kỳ như mạch tiểu thuyết Agatha Christie. Miễn là có kịch bản hay, cốt truyện hấp dẫn, phim của một nước vẫn có khả năng chinh phục hàng trăm triệu khán giả toàn cầu. Dù muốn hay không, Netflix đang thay đổi cục diện của ngành sản xuất điện ảnh.

