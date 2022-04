Bầu tổng thống Pháp vòng 2: Tái diễn cuộc đối đầu Macron - Le Pen, nhưng với khoảng cách sít sao hơn

BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP

Trong vòng một cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống hôm qua, 10/04/2022, cử tri Pháp rút cục đã lựa chọn hai ứng viên : tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và lãnh đạo đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc Marine Le Pen. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên về đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng hai, 24/04/2022, dự kiến sít sao.

Theo số liệu của bộ Nội Vụ Pháp, sáng hôm nay, 11/04/2022, dựa trên việc kiểm kê 97% số phiếu, ứng cử viên Emmanuel Macron được 27,60% cử tri lựa chọn, ứng cử viên Marine Le Pen được 23,41%. Tối hôm qua, tại « tổng hành dinh » của tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron, ở Porte de Versailles, Paris, kết quả bỏ phiếu đã được đón nhận với sự hài lòng. Tổng thống mãn nhiệm đã thành công trong vòng một, khi khẳng định rõ vị trí số một, vượt khá xa đối thủ về nhì.

Ngay sau khi có kết quả sơ bộ vòng một, ứng cử viên - tổng thống mãn nhiệm, Emmanuel Macron đã gửi lời chào tất cả các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống, vừa bị loại khỏi vòng hai. Ông Macron cũng cảm ơn đích danh bốn ứng cử viên tổng thống vòng một, Anne Hidalgo (đảng Xã Hội), Yannick Jadot (đảng Xanh), Valérie Pécresse (đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa) và Fabien Roussel (đảng Cộng Sản), đã ngay lập tức kêu gọi bỏ phiếu cho ông trong vòng hai.

Ứng cử viên Emmanuel Macron cũng kêu gọi tất cả cử tri Pháp, bất kể xu thế chính trị nào, và dù đã bỏ phiếu cho ai trong vòng một, đặc biệt là những cử tri vắng mặt, đi bỏ phiếu cho ông, ủng hộ dự án chính trị của ông và đảng Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) chống lại ứng cử viên cực hữu:

« Tôi mong muốn chìa bàn tay ra với tất cả những ai muốn làm việc vì nước Pháp. Tôi sẵn sàng sáng tạo nên những cái mới, cho phép tập hợp những người có niềm tin, có những quan điểm chính trị khác biệt, nhằm cùng với họ xây dựng một lộ trình hành động vì dân tộc chúng ta trong những năm tới. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Đối với những đồng bào nào có ý định không tham gia bỏ phiếu, hay có xu hướng đi theo một lựa chọn mang tính cực đoan, hoặc bởi nỗi giận dữ do những bất bình đẳng tồn tại dai dẳng, do những hỗn loạn về sinh thái, do tình trạng mất an ninh trong cuộc sống hàng ngày, do khó có được phương tiện đủ sống một cách xứng đáng, ngay cả khi phải làm việc vất vả ; hoặc cảm thấy không được thực sự đại diện, được lắng nghe, được tham gia, tôi muốn thuyết phục họ trong những ngày tới. Thuyết phục họ rằng dự án của chúng tôi đáp ứng một cách chắc chắn hơn nhiều so với dự án của phe cực hữu, cho những nỗi lo sợ của họ và cho các thách thức của cuộc sống hiện nay ».

Kết quả vòng một cũng được đảng Tập Hợp Dân Tộc của bà Marine Le Pen đón nhận hoan hỉ tại khu Chesnaie du Roy, rừng Vincennes, ngoại ô Paris, nơi được chọn làm « tổng hành dinh » của đảng trong vòng một cuộc bầu cử. Hai ứng cử viên cực hữu Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, cũng ngay lập tức kêu gọi bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen trong vòng hai.

Ứng cử viên đảng Tập Hợp Dân Tộc Marine Le Pen kêu gọi tất cả những ai không bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mãn nhiệm, ủng hộ đảng Tập Hợp Dân Tộc, bỏ phiếu bầu cho bà trong vòng hai :

« Trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống, cử tri Pháp rõ ràng đã lựa chọn hai cách nhìn hoàn toàn đối lập nhau về tương lai. Thứ nhất là cách nhìn chia rẽ, bất công, sự hỗn loạn do Emmanuel Macron áp đặt, có lợi cho một vài người. Và thứ hai là sự tập hợp của toàn dân Pháp xung quanh tôn chỉ công bằng xã hội, bảo trợ xã hội, được bảo đảm trong một khuôn khổ huynh đệ bảo đảm, xung quanh một ý tưởng ngàn năm về một quốc gia, dân tộc Pháp, một nhân. Tất cả những ai đã không lựa chọn bỏ phiếu cho Emmanuel Macron rõ ràng có xu hướng tham gia vào Tập Hợp này ».

Ứng cử viên tổng thống Macron về đầu trong vòng một, vượt khá xa ứng viên cực hữu Le Pen, nhưng theo một số thăm dò dư luận, thực hiện tối hôm qua ngay sau bầu cử vòng một, khoảng cách giữa hai đối thủ trong vòng hai bầu cử tống thống là rất sít sao. Ứng viên Macron có khả năng được từ 51% đến 54% cử tri ủng hộ, ứng viên Le Pen từ 49% đến 46%. Mức chênh lệch nói trên để ngỏ xác xuất không nhỏ cho chiến thắng của ứng cử viên cực hữu.

Theo AFP, ngay sau vòng một bầu cử, tổng thống mãn nhiệm ứng cử viên ngay lập tức đã tiếp tục cuộc vận động tranh cử, trước hết tại một căn cứ địa của bà Le Pen ở Denain (vùng Hauts-de-France, miền bắc).

Về phần mình, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen tỏ ra không vội vã. Đảng Tập Hợp Dân Tộc tổ chức nhiều cuộc họp hôm nay tại Paris để thảo luận về chiến lược tranh cử vòng hai, dự kiến chỉ một cuộc mít tinh vận động tranh cử một tuần.

