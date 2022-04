Ngành xe đạp Pháp tăng số bán, bội thu nhờ xe đạp điện

PHÁP - XÃ HỘI

Tại Pháp, Union Sport & Cycle là liên đoàn chuyên nghiệp tập hợp 1.700 công ty và thương hiệu chuyên sản xuất, phân phối đồ thể thao cũng như thiết bị giải trí. Theo nghiên cứu được tổ chức này công bố trong tuần qua, thị trường xe đạp Pháp ''tăng tốc'' rõ rệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Doanh thu ngành này đã tăng 43% trong hai năm qua (kể cả xe đạp và đồ phụ tùng). Cứ trên 4 chiếc xe được bán tại Pháp là có 1 chiếc xe đạp điện.

Nói một cách cụ thể, đã có gần 2,8 triệu chiếc xe đạp đã được bán tại Pháp chỉ riêng trong năm qua. Về mặt doanh thu, con số này đã tăng 15% so với năm 2020. Các loại ''xe đạp điện'' hay nói cho đúng hơn là xe đạp hỗ trợ bằng điện (vélo à assistance électrique gọi tắt là VAE) giúp cho ngành xe hai bánh bội thu, bởi vì giá của một chiếc xe đạp điện (khoảng 1.800 euro một chiếc) tùy theo hiệu có thể cao từ gấp ba đến gấp bốn lần một chiếc xe đạp bình thường (450 euro một chiếc).

3 tỷ rưỡi euro doanh thu cho ngành sản xuất xe đạp

Tính tổng cộng, thị trường xe đạp Pháp đã thu về gần 3,5 tỷ euro, kể cả việc bán xe, đồ phụ tùng và các dịch vụ bảo trì hay sửa chửa đi kèm. Theo nghiệp đoàn Union Sport & Cycle, trước những kết quả khả quan như vậy, ngành xe đạp đang nghiên cứu nhiều phương án để tái lập các nhà máy cũng như các xưởng chế tạo ngay trên lãnh thổ Pháp thay vì phải di dời cơ sở hoạt động sản xuất như cách đây vài thập niên.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà cung cấp thiết bị giải trí nói riêng, ngành thể thao của Pháp nói chung. Chiếc xe đạp giờ đây trở nên quen thuộc với người dân thành phố và có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các phương tiện giao thông khác tại các vùng đô thị lớn. Thị trường xe đạp Pháp khởi sắc trong năm 2020, trong các thời kỳ phong tỏa, đường phố hoàn toàn vắng xe cộ qua lại, dân thành thị khi có nhu cầu di chuyển lúc bấy giờ thường chọn đi xe đạp mà vẫn cảm thấy an toàn, không sợ tai nạn giao thông. Đến mùa thu năm 2021, cuộc đình công của ngành giao thông công cộng lại càng thuyết phục nhiều dân Pháp mua một chiếc xe đạp, cho dù ngành sản xuất đã bị xáo trộn trong năm 2021 do thiếu hụt một số đồ phụ tùng, cộng thêm với việc tăng giá nguyên liệu sản xuất và chi phí vận chuyển.

Theo khảo sát gần đây của cơ quan thống kê quốc gia Insee, 78% người Pháp chọn đi xe đạp trước hết là vì lý do sức khỏe, 65% ý kiến cũng cho rằng ngoài khía cạnh thể thao, xe đạp còn có thể được xem là một sinh hoạt giải trí lành mạnh hợp với mọi thành viên trong gia đình, cuối cùng 53% nghĩ đến khía cạnh tài chính, xe đạp chẳng những là phương tiện di chuyển rẻ nhất mà còn bớt gây ô nhiễm môi trường. Bớt chứ chưa phải không vì việc chế tạo các ''bình điện'' xe đạp cũng phần nào là một nguồn gây ô nhiễm.

Thật vậy, ''xe đạp điện'' hay nói cho chính xác là xe đạp có điện trợ lực (VAE) là một chiếc xe đạp được gắn thêm một động cơ điện hầu tăng tốc độ di chuyển, giảm bớt độ nặng. Nếu như xe đạp truyền thống dựa trên sức đạp của con người, thì ''xe đạp điện'' nhờ được trang bị thêm động cơ điện, nên có thể đạp xe nhẹ nhàng hơn, bớt tốn sức mà vẫn duy trì được tốc độ tối ưu. Ớ dưới một tốc độ nào đó, kiểu xe đạp điện vẫn dựa trên sức đạp của người đi xe. Do vậy đi xe đạp điện vẫn tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, đặc điểm của xe đạp điện chính là bàn đạp trợ lực. Trong trường hợp bạn bị thấm mệt sau một chặng đường dài đạp xe bình thường, bạn vẫn có thể đi tiếp nhờ chế độ trợ lực tối đa.

2022 : Triển vọng đạt mức sản xuất một triệu chiếc xe đạp điện

Tại Pháp, các kiểu xe đạp điện trên thị trường hiện nay thường có vận tốc trung bình từ 25 đến 35 cây số/giờ, được xem là dễ dùng hơn so với các kiểu xe đạp thể thao hay xe đạp địa hình. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Liên hiệp châu Âu, vận tốc an toàn nhất khi đi xe đạp điện vẫn là 25 cây số/giờ, nhất là khi phải đạp xe trên đường phố ngay giữa các luồng giao thông. Xe đạp điện dễ dùng nhờ nhẹ hơn xe gắn máy, vận tốc cũng không quá cao nên khá an toàn khi sử dụng. Duy chỉ có giá thành vẫn còn hơi cao so với túi tiền của sinh viên cũng như giới trẻ, nếu không sự giúp đỡ của cha mẹ hay gia đình.

Dù vậy, những ưu điểm vừa nêu giải thích vì sao thị trường Pháp được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ngành sản xuất ''xe đạp điện'' (VAE), ngành này đã lập thêm một kỷ lục mới khi vượt qua mức 660.000 chiếc xe đạp điện được bán trong năm 2021, tức đã tăng 28% trong vòng một năm. Trong khi xe đạp bình thường hay loại xe địa hình VTT lại giảm khoảng 10% trong năm qua. Số xe đạp sản xuất ở Pháp nói chung đã tăng 25% đạt tới mức 804.744 chiếc trong năm 2021. Theo đà này, mức sản xuất xe đạp điện có thể đạt một triệu chiếc trong năm 2022.

Tính theo số lượng, xe đạp điện chiếm hơn 25% thị trường Pháp, nhưng về mặt trị giá lại chiếm đến gần 60% doanh thu. Trong hai năm vừa qua, mức cầu không ngừng tăng so với mức cung, điều đó rất có lợi cho các cửa hàng phân phối chuyên môn. Nhiều chuỗi cửa hàng lớn về thể thao như Decathlon, Multisport hoặc GO Sport chiếm đến 65% khối lượng xe đạp được bán tại Pháp, nhưng khi mua xe đạp điện, người tiêu dụng lại tin tưởng hơn nơi những cửa hàng chuyên môn, chỉ bán xe đạp điện như Ecox, Altermove hay Momentum Electric, phần lớn cũng vì các cửa hàng này có đầy đủ các dịch vụ ''sửa xe'' khiến cho người mua cảm thấy an tâm hơn.

Theo Liên đoàn của Người dùng xe đạp tại Pháp (Fédération des Usagers de la Bicyclette gọi tắt là FUB), sự kiện ngày càng có nhiều người chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển là điều đáng mừng. Trong chiều hướng đó, càng nên khắc phục một số nhược điểm nhằm khuyến khích dân chúng nhất là thành phần dân thành thị ở Pháp sử dụng xe đạp thường xuyên hơn nữa.

Một số rào cản lớn đối với người đi xe đạp

Bên cạnh việc tạo thêm nhiều con đường dành riêng cho xe đạp và như vậy người đi xe cảm thấy an toàn hơn trên các lộ giao thông, liên đoàn FUB còn lưu ý các hội đồng thành phố nên thành lập các bãi đậu xe hay giữ xe đạp miễn phí để khuyến khích người dân dùng xe đạp hoặc giao thông công cộng thay vì dùng xe hơi trên những lộ trình ngắn hay có khoảng cách trung bình như đi chợ hay đi làm. Theo khảo sát gần đây, hàng năm tại Pháp, có khoảng 400.000 ngàn chiếc xe đạp bị đánh cắp và cho dù 45% chiếc xe đạp được tìm lại sau đó, nhưng do không có bảng số như xe gắn máy cũng như các vụ mất xe ít khi nào được khai báo, cho nên có khá nhiều xe không được trả lại cho người sử dụng. Điều đó khiến cho một số người Pháp chán nản, có khoảng 80.000 người sau khi mất xe không còn muốn đi xe đạp. Con số này tương đương với 6% số người sử dụng xe đạp thường xuyên tại Pháp. Do vậy, liên đoàn FUB đề nghị một số biện pháp ưu tiên trong đó có việc lập ra những bãi đậu xe an toàn ngay trong các nhà ga lớn hay các trạm xe điện, đồng thời trước các công sở hay ngay tại các khu chung cư, mở các không gian cất giữ dành riêng cho xe đạp.

Với những biện pháp khuyến khích kể trên, hy vọng rằng việc sử dụng xe đạp trong các khu đô thị, kể cả xe đạp cá nhân và dịch vụ thuê xe đạp theo kiểu Velib' Métropole sẽ tăng thêm trong những năm tới. Theo bảng xếp hạng gần đây ''Copenhagenize Index 2022'', Hà Lan về đầu trong số các quốc gia ưu đãi người dùng xe đạp. Trên danh sách 50 thành phố dễ đi xe đạp nhất, Hà Lan đứng đầu với các thành phố Utrecht (hạng 1) hay Amsterdam (hạng 5), Bỉ về nhì với Anvers (hạng 2), Thụy Điển đứng hạng ba nhờ Malmö, Đan Mạch về hạng 4 nhờ Copenhagen. Về phía các quốc gia như Thụy Sĩ (Bern), Đức (Munster hay Bremen) hay Canada (Montréal) đều lên hạng, trong khi nước Pháp lại bị xuống hạng do các đô thị phát triển không đồng đều.

Trên danh sách này, Paris chỉ đứng hạng thứ 32, một kết quả còn yếu kém trong khi Hội đồng thành phố không ngừng ban hành các quy định hạn chế nhắm vào người đi xe hơi. Ngược lại, các thành phố Pháp khác đều tiến bộ như Strasbourg (hạng 11), Bordeaux (hạng 12) hay Nantes (hạng 22)... Tại Pháp, các thành phố nói trên cũng như Nancy, Angers hay Rennes thường trợ giá 25% nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua xe đạp điện (VAE), để họ có thể di chuyển thường xuyên trên những khoảng cách xa hơn. Trong số các thành phố Pháp đã không ngừng tiến bộ về mặt dùng giải pháp thay thế cho xe hơi, Nantes hay Nancy đều luôn đi đầu khi một mặt khuyến khích người dân đi xe đạp, mặt khác miễn phí hệ thống giao thông công cộng vào dịp cuối tuần. Kết quả này không phải ngẫu nhiên mà có, đó chủ yếu là thành quả của một chính sách áp dụng trong nhiều năm liên tục.

