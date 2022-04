Vườn ''Lục Xâm'' ở Paris : Công viên đẹp nhất châu Âu

PHÁP - VĂN HOÁ

Công viên Luxembourg mà nhà thơ Cung Trầm Tưởng trong bài "Mùa thu Paris" từng gọi một cách nhẹ nhàng trìu mến là Vườn Lục Xâm, được du khách quốc tế bình chọn làm một trong mười công viên đẹp nhất thế giới. Còn trên lục địa châu Âu, Vườn Lục Xâm giành lấy hạng đầu, nổi trội so với công viên lớn Keukenhof trồng hoa tulip của Hà Lan và công viên giải trí lâu đời Tivoli của Đan Mạch.

Theo bản xếp hạng do trang thông tin chuyên ngành HouseFresh của Anh công bố cuối tuần qua, trong số 50 công viên đẹp nhất thế giới, ''Gardens by the Bay'' tại Singapore được khách tham quan quốc tế xếp ở hạng đầu. Rộng hơn 101 hécta này, công trình này bao gồm ba khu vườn ven vịnh Marina Bay cũng là công viên châu Á duy nhất lọt vào Top Ten. Đứng hạng nhì là Vườn Majorelle ở thành phố Marrakech, tại Maroc .

Tuy chỉ rộng khoảng một hécta, nhưng vườn Majorelle lại thu hút hơn nửa triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Do danh họa Pháp Jacques Majorelle thành lập vào năm 1931, khu vườn bao bọc căn biệt thự màu xanh dương đã được nhà thiết kế lừng danh người Pháp Yves Saint Laurent mua lại và trang trí thêm từ năm 1980 trở đi. Sau khi nhà tạo mốt Saint Laurent qua đời, Viện bảo tàng mang tên ông được thành lập và biến Vườn Majoprelle thành một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Maroc.

Vườn Lục Xâm thuộc vào hàng đẹp nhất châu Âu

Đứng hạng ba là công viên Luxembourg tại Paris, thường được gọi trong tiếng Việt là vườn Lục Xâm Bảo hay Vườn Lục Xâm. Ở hạng tư là Vườn bách thảo Bellagio ở Las Vegas (Hoa Kỳ) và hạng 5 là công viên Butchard trên đảo Vancouver (Canada). Trong mắt khách tham quan quốc tế, Vườn bách thảo Bellagio được đánh giá là khu vườn đẹp nhất châu Mỹ, cho dù diện tích rất nhỏ so với công viên Butchard, rộng đến 22 hécta. Về phía Pháp, công viên Luxembourg tại Paris (hạng 3) trở thành công viên đẹp nhất châu Âu, qua mặt công viên Tivoli tại Đan Mạch.

Được thành lập vào năm 1843, công viên ở Copenhagen (hạng 7) là một trong những công viên giải trí lâu đời nhất trên thế giới. Một công viên khác của châu Âu cũng lọt vào Top Ten, đó là vườn Keukenhof ở Hà Lan (hạng 9) nổi tiếng toàn cầu là nơi có trồng 7 triệu đóa hoa tulip hàng năm. Vào mùa xuân, kể từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5, có rất nhiều du khách từ khắp nơi rủ nhau đến Keukenhof để chụp hình các thảm hoa tulip muôn màu.

Để thực hiện bảng xếp hạng, trang thông tin HouseFresh đã khảo sát hàng chục ngàn lời phê bình có kèm theo số điểm (từ 1 đến 5) trên mạng TripAdvisor. Các điểm phê bình ở đây liên quan đến hơn 1.000 công viên chuyên mở cửa đón khách tham quan. Trang HouseFresh sau đó phân tích và so sánh số lượng từ ''xinh đẹp'' có ghi trong lời bình. Theo cách tính ấy, Gardens by the Bay ở Singapore về đầu nhờ được 12.385 du khách tán thưởng, Vườn Majorelle ở Maroc thu hút 8.187 lượt phê bình tích cực. Còn công viên Luxembourg đứng hạng ba nhờ thu hút 6.818 lời khen của du khách.

Nguồn gốc của vườn Lục Xâm hơn 400 năm tuổi

Rộng gần 23 hécta, công viên Luxembourg (Vườn Lục Xâm) nằm ngay bên cạnh khu phố La Tinh, đứng hạng nhì về mặt diện tích; sau công viên Tuileries ở Paris. Được thành lập vào năm 1612 theo lệnh của hoàng hậu Marie de Médicis (thân mẫu của vua Louis XIII), vườn Luxembourg bao gồm một quẩn thể kiến trúc hài hòa. Ngoài tòa nhà quan trọng nhất là Cung điện Luxembourg nay là trụ sở Thượng viện Pháp, còn có viện Bảo tàng Luxembourg nằm ở phía Bắc, Vườn cam có nhà kính Orangerie để cất giữ nhiều giống cây vào mùa đông và dinh thự Vendôme nay là trường kỹ sư cao đẳng Mines ParisTech.

Ra đời cách đây hơn 4 thế kỷ, công viên Luxembourg đã không thay đổi gì nhiều cho lắm về mặt cơ sở xây dựng, ngoại trừ lối đi chính gọi là trục Bắc-Nam do kiến trúc sư Jean Chalgrin thiết kế vào đầu thế kỷ XIX. Nổi tiếng nhờ xây cất Khải Hoàn Môn, ông Chalgrin bài trí thêm trục lộ chính giữa lòng công viên lớn, nối liền một mạch Đài thiên văn Paris ở phía Nam (quận 14) với Cung điện Luxembourg ở phía Bắc (quận 6).

Bên trong công viên Luxembourg, có nhiều lối đi dạo lợp bóng cây đẹp như tranh vẽ, thảm hoa đa sắc trồng theo mùa, hồ nước lớn hình bát giác nằm ở mặt tiền Thượng Viện là nơi trẻ em hay chơi trò thả thuyền trên mặt nước. Ngoài ra còn có hai đài phun nước được trang trí bằng nhiều pho tượng. Lớn nhất là Đài phun nước Médicis có hang đá và bể chứa lớn hình chữ nhật nằm ở phía Đông Bắc. Còn ở phía Tây Bắc có một tượng đài nhỏ hơn với hồ nước hình vuông dành để tưởng niệm danh họa Delacroix. Quan trọng không kém là 106 bức tượng dọc các lối đi dạo trải khắp công viên, trrong đó có bức tượng Nữ thần Tự Do thu nhỏ, bản gốc của Auguste Bartholdi từng được trưng bày trong vườn Lục Xâm giờ đây được cất giữ tại Bảo tàng Orsay. Còn phiên bản được thấy trong công viên Luxembourg tuy cũng bằng đồng nhưng lại là bản sau.

Trong số các pho tượng nổi tiếng có bức tượng bán thân của nhạc sĩ Chopin do Paul Dubois thực hiện (1829-1905), bức tượng bằng đồng được đặt trên một cột đá cao. Danh họa Henri ''Douanier'' Rousseau từng thể hiện cảnh này trong một bức tranh của ông. Cũng như Van Gogh đã nhiều lần gợi hứng sáng tác, vẽ những ''Lối đi trong Vườn Lục Xâm'' (1886), nơi mà khách đi bộ có thể bắt gặp cac pho tượng tạc chân dung y như đúc của Paul Verlaine, Georges Sand hay Jules Massenet.

Từ Victor Hugo cho đến Alexandre Dumas, ngoài ra còn có Eugène Delacroix, Camille Corot, Hector Berlioz, Honoré de Balzac …. tất cả các danh nhân này đều đã từng ghé chân đến vườn Luxembourg hay đã từng nhắc tới công viên này trong các tác phẩm của họ. Cuối thế kỷ XIX, nhà điêu khắc Zacharie Astruc (1835-1907) đã muốn thể hiện điều ấy qua bức tượng bằng đồng ''Le Marchand de Masques'' tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Hình ảnh ''Vườn Lục Xâm'' trong văn hóa đại chúng

Trong các lãnh vực nghệ thuật khác, vườn Luxembourg từng được chọn làm là bối cảnh trong truyện của André Gide (1925), William Faulkner (1931), Jean-Paul Sartre (1964), André Dahan (1998) hay Milan Kundera (2014). Vườn Luxembourg là nơi gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật Cosette và Marius trong tiểu thuyết ''Les Misérables'' (Những người khốn khổ) của văn hào Victor Hugo (1862). Trên màn ảnh lớn, các nhà làm phim Pháp đã tái tạo cảnh này trong bộ phim cùng tên với Jean Gabin trong vai chính. Gần đây hơn nữa, bộ phim ''Illusions perdues'' (Ảo tưởng đã mất) đoạt 7 giải César năm 2022 do đạo diễn Pháp Xavier Giannoli chuyển thể từ tiểu thuyết Balzac, cũng đã thực hiện nhiều cảnh quay tại công viên Luxembourg.

Ngược lại, trong tác phẩm ''Ba chàng lính ngự lâm'', nhiều nguồn ghi chép lầm là D'Artagnan giao hẹn đấu kiếm với Athos, Porthos và Aramis tại vườn Luxembourg. Đây là một chi tiết phóng tác trong phim của Hollywood dành cho màn ảnh lớn (phiên bản của George Sidney với Gene Kelly trong vai chính). Còn trong truyện của Alexandre Dumas, thật ra D'Artagnan hẹn đấu kiếm với ba chàng ngự lâm ở tu viện Carmes-Déchaux nay là nhà thờ Saint Joseph des Carmes nằm trong khuôn viên Đại học Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris). Một điều cũng khá dễ hiểu vì vào thời bấy giờ Đức Hồng y Richelieu có ra lệnh cấm đấu kiếm. Các chàng lính ngự lâm không thể nào đọ sức tranh tài ở những nơi chốn mà mọi người đều có thể chứng kiến.

Trong thi ca, nhà văn Anatole France từng ghi lại ký ức thời thơ ấu nhân ngày tựu trường trong tác phẩm ''Quyển sách của bạn tôi''(vào năm 1885). Giới ca sĩ Pháp cũng từng đưa vườn Lục Xâm Bảo vào trong bài hát, kể cả Maxime Le Forestier và nhất là Joe Dassin. Còn trong tiếng Việt, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từng sáng tác những lời "nghe chơi vơi não nề, qua vườn Luxembourg, sương rơi che phố mờ, buồn này ai có mua" trong bài "Mùa thu không trở lại". Ca sĩ kiêm tác giả Duy Quang thì có câu : ''bước đi trong trời thu, vườn Lục Xâm đang nắng, ai ngồi nhìn hoang vắng, lá vàng trên tượng trắng''. Còn tác giả Phạm Duy phổ nhạc theo thơ Cung Trầm Tưởng, khiến cho bài thơ ''Mùa thu Paris'' in sâu trong lòng người mến mộ : "mùa thu âm thầm, bên vườn Lục Xâm, ngồi quen ghế đá, không em buốt giá từ tâm". Hình tượng vườn Luxembourg đi vào dòng văn hóa đại chúng từ lúc nào không hay.

