Bầu tổng thống Pháp: Le Pen đắc cử sẽ là "thảm họa" cho môi trường

Vòng hai tranh cử tổng thống Pháp 2022 đi được nửa chặng. Hôm nay, 16/04/2022, tại Marseille, ứng viên - tổng thống mãn nhiệm Emmunuel Macron có cuộc mít-tính lớn duy nhất giữa hai kỳ bỏ phiếu. Khí hậu – môi trường là chủ đề chính. Trước đó, ứng viên cực hữu Marine Le Pen đã tập trung đả kích chính sách sinh thái của Macron. Đông đảo giới bảo vệ môi trường tỏ ra thất vọng với cả hai. Nhưng dường như với đa số, nếu bà Le Pen đắc cử, sinh thái sẽ không có tương lai.

« Tranh cử tổng thống : Nếu Marine Le Pen nắm quyền, sẽ ‘‘không có gì sáng sủa’’ cho hành tinh » là tựa đề một bài viết trên France 24 (ngày 15/04/2022), tổng hợp quan điểm của giới bảo vệ môi trường, trước hết là giới tranh đấu trẻ. Nhật báo Le Monde cũng tập hợp ý kiến của giới chuyên gia hàng đầu về sinh thái, đối chiếu toàn bộ quan điểm của hai ứng cử viên tổng thống trong lĩnh vực này. Kết luận được rút ra là dự án về môi trường – khí hậu của ứng viên cực hữu hứa hẹn « những điều tồi tệ nhất » (bài « Marine Le Pen đối lập cương lĩnh ‘‘sinh thái vì dân tộc’’ với ‘‘sinh thái mang tính cấm đoán’’ của Emmanuel Macron », ngày 15/04/2022).

Macron hay Le Pen: Thế lưỡng nan của giới bảo vệ môi trường

Bài viết trên France 24 nhấn mạnh đến thế lưỡng nan của giới bảo vệ môi trường Pháp, khi gần như không thể chọn ai giữa hai ứng cử viên. France 24 phỏng vấn nhà hoạt động sinh viên, 20 tuổi, có mặt trước Đại học Sorbonne hôm 14/04, ủng hộ các sinh viên chiếm lĩnh tòa Đại học – một biểu tượng của giới trí thức Pháp – để đưa ra nhiều yêu sách về xã hội và sinh thái, mà theo họ đã bị lu mờ trong cuộc tranh cử tổng thống 2020, tính cho đến thời điểm này.

Theo ghi nhận của nữ sinh viên ngành luật Đại học Nanterre, cũng là thành viên của phong trào Giới trẻ vì Khí hậu (Youth for Climate), « sinh thái là một chủ đề chính của hành động đột kích này ». « Chiếm lĩnh Sorbonne, chống lại Macron, Le Pen và thế giới của họ » là một khẩu hiệu chính của sinh viên.

Anh William Aucant, một trong 150 thành viên của Hội nghị Công dân vì Khí hậu / Convention citoyenne pour le climat (nhóm làm việc vì các sáng kiến khí hậu được chính tổng thống Macron hậu thuẫn, hoạt động từ 2019 đến 2020) cũng chia sẻ quan điểm với sinh viên Marie Chureau. Trả lời France 24, William Aucan khẳng định : « không hài lòng với chính sách (về khí hậu) do Emmanuel Macron tiến hành trong 5 năm vừa qua, và cụ thể so với các biện pháp được Hội nghị Công dân vì Khí hậu đề xuất, đứng trên quan điểm cá nhân ».

Hội nghị Công dân vì Khí hậu: Sáng kiến Macron, món nợ của Macron

Nói đến chính sách khí hậu của tổng thống Macron, không thể không nói đến kết quả của Hội nghị Công dân vì Khí hậu (*). Với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu, 150 công dân Pháp tình nguyện - được lựa chọn để đại diện cho nước Pháp, về lứa tuổi, thành phần xã hội, nghề nghiệp… - đã đưa ra 149 đề xuất cho phép nước Pháp thực thi các cam kết theo Hiệp định Khí hậu Paris 2015, hướng đến giảm 40% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 (so với 1990). Theo chính phủ Pháp, 87 đề xuất của Hội nghị Công dân vì Khí hậu đã được đưa vào thực thi trong khuôn khổ của nhiều luật mới được Quốc Hội thông qua (đặc biệt là luật về Khí hậu), 59 đề xuất đang bắt đầu được lên kế hoạch thực thi và 3 đề xuất bị bác bỏ.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Hội nghị Công dân vì Khí hậu, như anh William Aucant, không hài lòng với cách xử lý của chính phủ. Họ cáo buộc chính phủ đã « không thực hiện việc đưa nguyên vẹn » các đề xuất qua Quốc Hội, như đã cam kết, mà tìm cách giảm bớt tầm mức. Sau Hội nghị Công dân vì Khí hậu, William Aucant tham gia hoạt động chính trị, được bầu làm ủy viên hội đồng vùng Pays de la Loire, thuộc đảng Xanh. Mong muốn của William Aucant là chính quyền phải có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nhiều vì khí hậu. Cụ thể như trong việc tiết kiệm năng lượng nơi ở (một biện pháp quan trọng hàng đầu để giảm khí thải), chính quyền cần có chính sách mang tính tổng thể giúp người chủ hay người thuê nhà chuyển một căn hộ ngốn năng lượng thành một căn hộ tiêu thụ ít năng lượng, chứ không chỉ hỗ trợ một biện pháp đơn lẻ, như thay lò sưởi, làm cửa sổ mới…

Đài France 24 cũng phỏng vấn cô Léa Falco. Vị thành viên của hiệp hội Pour un réveil écologique (Vì sự thức tỉnh sinh thái) này lên án chính quyền Macron đã không thực hiện các cam kết với Hội nghị Công dân vì Khí hậu, và tìm cách che giấu những bước tụt lùi. Cô Léa Falco nêu ví dụ về việc chính quyền Pháp phản đối Hiệp định tự do mậu dịch Liên Âu – Mercosur (Nam Mỹ) vì nhiều lý do môi trường, nhưng cùng lúc lại ủng hộ Hiệp định tự do mậu dịch CETA với Canada.

Le Pen: Xóa bỏ điện gió, chống lưng năng lượng hóa thạch

Rút cục, hai nhà hoạt động môi trường trẻ William Aucant và Léa Falco tuy rất thất vọng với Macron, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mãn nhiệm. Với Léa, nếu bà Le Pen chiến thắng, đây sẽ là « 5 năm tổn thất cho nền dân chủ, và không có hy vọng gì về môi trường ». Về phần mình, William Aucant khẳng định anh không có cách nào khác là phải bỏ phiếu, để chống lại Marine Le Pen, bởi « dưới sự lãnh đạo của Le Pen », hành tinh chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Một trong những điểm tồi tệ chủ yếu và nổi bật trong cương lĩnh khí hậu – môi trường của bà Le Pen mà hai nhà hoạt động môi trường trẻ vạch ra là việc lãnh đạo cực hữu tấn công vào điện gió và điện mặt trời. Nhân danh thẩm mỹ, để lấy lòng dân chúng, bà Le Pen hứa hẹn sẽ xóa bỏ 8.000 cột điện gió đã được lắp đặt trên đất liền tại Pháp, đình chỉ tất cả các dự án điện gió, điện mặt trời được trợ giá.

Trả lời France 24, nhà hoạt động khí hậu Hugo Viel, kỹ sư về năng lượng và môi trường, nhấn mạnh đến việc bà Le Pen chủ trương cắt giảm mạnh thuế TVA đối với các sản phẩm dầu mỏ (từ 20% xuống còn 5,5%). Đối với nhà hoạt động này, điều khiến bà Le Pen hành động như vậy là do lãnh đạo cực hữu « không nhìn nhận cuộc khủng hoảng khí hậu » mà nhân loại đang phải đối mặt.

Chủ thuyết « sinh thái vì dân tộc » của bà Le Pen thực hư thế nào ?

Về cương lĩnh khí hậu, môi trường của ứng cử viên cực hữu, báo Le Monde trong bài « Marine Le Pen đối lập cương lĩnh ‘‘sinh thái vì dân tộc’’ với ‘‘sinh thái mang tính cấm đoán’’ của Emmanuel Macron » đặc biệt chú ý đến những cố gắng của bà Le Pen tạo vỏ bọc bảo vệ môi trường, để qua mắt những người thiếu tri thức. Theo tổng giám đốc Greenpeace France, ông Jean-François Julliard, ứng viên Le Pen trong tập tài liệu chuyên đề 15 trang về sinh thái, đã tỏ ra rất chú ý đến hàng loạt vấn đề môi trường. Từ bảo vệ động vật đến bảo vệ sản phẩm địa phương…

Tuy nhiên, nhà môi trường Greenpeace France nhận định : nỗ lực đánh bóng hình ảnh trên phương diện môi trường (greenwashing) đã không thể che lấp được quan điểm thực sự của ứng viên cực hữu. Khác hẳn với đối thủ, tổng thống mãn nhiệm, bà Le Pen không hề đưa ra khuyến nghị gì về việc dân Pháp cần phải thay đổi lối sống, theo hướng tiết kiệm năng lượng hơn. Lập trường của ứng viên cực hữu Le Pen là : người Pháp cần phải được tiếp tục lối sống như hiện nay, cụ thể như trong việc sử dụng xe hơi. Hàng loạt biện pháp giúp cho việc giảm khí thải (như giới hạn tốc độ xe chạy trên xa lộ, hay trong thành phố…) sẽ phải bị xóa bỏ để bảo vệ quyền tự do di chuyển của dân Pháp.

Coi nước Pháp trên hết, chống lại các cam kết quốc tế

Nhật báo La Croix, trong bài phân tích của luật sư chuyên về môi trường Arnaud Gossement, mang tựa đề « Sinh thái vì dân tộc của Marine Le Pen : một chủ nghĩa dân tộc không có sinh thái » (ngày 15/04/2022), đặc biệt chú ý đến quan điểm phủ nhận các cam kết quốc tế của nước Pháp trong lĩnh vực khí hậu, kêu gọi người Pháp chống lại « những cam kết mù quáng ». Lãnh đạo cực hữu đưa ra những hứa hẹn đầy mâu thuẫn. Một mặt hứa hẹn Pháp sẽ không rời khỏi Hiệp định Khí hậu Paris (chắc hẳn để không gây sốc với nhiều cử tri), mặt khác, bà Le Pen khẳng định nước Pháp sẽ thực hiện Hiệp định Khí hậu « theo các phương tiện của mình, theo nhịp độ của mình, theo các giai đoạn mà nước Pháp tự quyết định ». Tức trên thực tế, miệng nói tôn trọng hợp đồng quốc tế, nhưng sẵn sàng trực tiếp phá bỏ các cam kết quốc tế.

Luật sư môi trường Arnaud Gossement nhấn mạnh đến việc, lập trường gọi là « sinh thái » của ứng viên Le Pen trên thực tế dựa nhiều vào việc « kích động nỗi sợ hãi » của người dân, nỗi sợ phải thay đổi thói quen. Bà Le Pen lên án hầu hết các quan điểm bảo vệ môi trường khác, mà bà dán nhãn là « chủ nghĩa khủng bố về khí hậu », hay « một ý thức hệ về sinh thái phi thực tế lơ lửng trên trời, dựa trên những điều dối trá do một chủ nghĩa toàn cầu sản sinh ra ». Tuy nhiên, theo vị luật gia này, ứng cử viên tổng thống Le Pen đã không hề đưa ra được « những mục tiêu hành động cụ thể, được lượng hóa, có lộ trình, và mang tính hệ thống ».

Đao to búa lớn, nhưng rỗng tuếch về biện pháp

Đối với luật sư môi trường Arnaud Gossement, cương lĩnh « Sinh thái vì dân tộc » của ứng viên Le Pen rút cục là một khẩu hiệu to tát, nhưng « hoàn toàn rỗng tuếch về nội dung », một « phương tiện mới để tiếp tục cổ vũ cho một dự án dân tộc chủ nghĩa đã trở nên rất xưa cũ ». Bà Le Pen hoàn toàn không nhìn nhận là sinh thái không biết đến biên giới. Những đe dọa về khí hậu và môi trường đối với con người, đối với thế giới sinh vật « không biết đến đường biên giới quốc gia ».

Trên phương diện truyền thông về khí hậu, môi trường giai đoạn giữa hai vòng bầu cử tổng thống Pháp, có một động thái đáng chú ý. Theo AFP, ngày 15/04, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường nổi tiếng (trong đó có The Shift Project, QuotaClimat, WWF, France Nature Environnement, hay Attac và Extinction Rebellion) đã có thư ngỏ gửi đến hai nhà báo phụ trách điều phối cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên Macron – Le Pen ngày 20/04/2022 tới.

Tranh luận Macron – Le Pen : giới môi trường gửi thư đến nhà báo điều hành

Giới bảo vệ môi trường tố cáo việc các vấn đề sinh thái bị phớt lờ trong cuộc tranh cử, trong lúc cuộc khủng hoảng sinh thái đã « cận kề » (« ở ngay trước ngõ » lời lẽ trong nguyên văn). Hai nhà báo Gilles Bouleau (đài TF1) et Léa Salamé (France 2) được yêu cầu bố trí thời gian « dành ít nhất 20% câu hỏi cho cuộc khủng hoảng sinh thái », và việc điều hành chương trình « cần kiên định » để làm sao công chúng có được « những câu trả lời rõ ràng, mang tính định lượng, mạch lạc và đáp ứng được tầm mức của các thách thức » của khủng hoảng.

Cuộc tranh cử tổng thống là một thực hành quan trọng bậc nhất đối với một nền dân chủ. Tranh luận giữa các ứng cử viên là cơ hội đối chất về quan điểm, về thực lực của mỗi bên. Một nền truyền thông dân chủ có sứ mạng giúp cho công chúng có được đầy đủ thông tin về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Theo một thăm dò dư luận đầu tháng 4/2022 của Ipsos, khí hậu – môi trường là vấn đề quan tâm đứng hàng thứ của người Pháp, sau « sức mua » (hay chuyện « giá cả đắt đỏ » và chiến tranh ở Ukraina) và động cơ bỏ phiếu quan trọng thứ hai (ngang hàng với y tế) (việc môi trường – khí hậu vắng bóng trong cuộc tranh cử tổng thống được nhiều người cho là một nguyên nhân quan trọng khiến đông đảo giới trẻ không quan tâm đến bầu cử).

Liệu tranh luận ngày 20/04 Le Pen – Macron có mang lại cơ hội giúp công chúng Pháp hiểu rõ hơn về thực chất cương lĩnh của mỗi ứng cử viên về vấn đề hệ trọng này của xã hội Pháp ?

Ghi chú

(*) « Hội nghị Công dân vì Khí hậu: Một "đột phá" của nền dân chủ Pháp », RFI, ngày 31/03/2021.

(**) Bài « Election présidentielle 2022 : le climat, une préoccupation majeure largement absente des débats / Bầu cử tổng thống 2022: khí hậu, một mối quan tâm lớn hầu như vắng bóng trong các cuộc tranh luận », Le Monde, ngày 09/04/2022.

