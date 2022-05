Liên minh với đảng cực tả LFI: Đảng Xã Hội Pháp bên bờ tan vỡ

PHÁP - CHÍNH TRỊ

Các đảng phái cánh tả lớn tại Pháp nỗ lực lập liên minh tranh cử Quốc Hội, với hy vọng giành đa số trong cuộc bầu cử tháng 6/2022. Hôm nay, 05/04, đảng Xã Hội (PS) họp hội nghị toàn quốc để bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận liên minh với đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), đã được ban lãnh đạo PS thông qua trước đó. Một bộ phận đông đảo đảng viên cốt cán của PS - trong đó có nhiều chính khách nổi tiếng - phản đối liên minh với LFI.

Theo hãng tin Anh Reuters, khoảng 300 thành viên Hội nghị toàn quốc của đảng Xã Hội họp lại tối hôm nay, để đưa ra ý kiến cuối cùng về thỏa thuận lập liên minh tranh cử Quốc Hội với đảng Nước Pháp Bất Khuất của Jean-Luc Mélenchon, về thứ ba trong vòng một bầu cử tổng thống Pháp, với 22% phiếu bầu. Liên minh tranh cử có tên gọi chính thức là « Nouvelle union populaire écologique et sociale / Liên minh Nhân dân mới vì Sinh thái và Xã hội » (NUPES).

Trong những ngày vừa qua, Liên minh Nhân dân mới vì Sinh thái và Xã hội, do đảng Nước Pháp Bất Khuất đề xuất, đã có sự tham gia của đảng Xanh và đảng Cộng Sản. Theo một thăm dò dư luận của Elabe cho BFMTV và SFR công bố hôm qua, Liên minh được 54% người Pháp hoan nghênh.

84% người Pháp, cảm tình với đảng Xã Hội, ủng hộ sáng kiến này. Số lượng thành viên Hội đồng toàn quốc của đảng Xã Hội ủng hộ lập liên minh với LFI hiện tại chiếm đa số, nên rất nhiều khả năng thỏa thuận sẽ được thông qua.

Đảng Xã Hội và đảng Nước Pháp Bất Khuất vốn được coi là đối thủ kình địch cho dù đều thuộc cánh tả. Khả năng PS liên minh với LFI bị nhiều nhân vật hàng đầu của đảng Xã Hội, như cựu tổng thống François Hollande hay cựu thủ tướng Bernard Cazeneuve, coi là không thể chấp nhận được, thậm chí đối với một số người đây là hành động « tự sát » của Đảng Xã Hội.

Điểm gây bất đồng chính là dự thảo thỏa thuận nêu khả năng Liên minh các đảng cánh tả Pháp có thể không tuân thủ một số quy định của Liên Hiệp Châu Âu, mà Pháp đã tham gia. Đối với nhiều chính trị gia đảng Xã Hội, đây là một quyết định đi ngược lại với lập trường lâu đời của đảng, phản bội lại đường lối căn bản của PS.

Bất đồng lớn khác liên quan đến việc phân chia các đơn vị bầu cử, nơi đảng Xã Hội có thể cử ra các ứng cử viên tranh cử dân biểu, thay mặt Liên minh cánh tả. Hiện tại, đảng LFI chỉ chấp nhận 70 đơn vị cho đảng Xã Hội so với 100 đơn vị bầu cử mà PS hy vọng. Trong số 70 đơn vị bầu cử, có khoảng 20 đơn vị mà ứng viên đảng Xã Hội có khả năng chiến thắng. Theo một số nhà quan sát, số đơn vị bầu cử nói trên là khá cao so với một đảng chỉ giành được chưa đầy 2% phiếu bầu trong vòng một bầu tổng thống vừa qua. Tuy nhiên, theo nhiều chính trị gia đảng Xã Hội, mức độ phân bổ này là thiếu công bằng, do ảnh hưởng vẫn còn khá mạnh của đảng Xã Hội tại nhiều địa phương.

