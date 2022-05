Pháp: Tỉnh Belfort kỷ niệm 100 năm ngày thành lập

KIẾN TRÚC - PHÁP

Tọa lạc ở phía đông bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 450 cây số, thành phố Belfort được xây từ thời Trung Cổ (thế kỷ XI) và thường được mệnh danh là cửa ngõ dẫn tới vùng Bourgogne. Thế nhưng về mặt hành chính, tỉnh Belfort (Territoire de Belfort) lại được chính thức thành lập vào năm 1922, tức cách đây vừa đúng một thế kỷ.

Được khai sinh vào mùa xuân năm 1922, Territoire de Belfort trở thành tỉnh thứ 90 (département 90) trên số 100 tỉnh của Pháp kể cả 4 tỉnh hải ngoại là Martinique, Guadeloupe, Guyane và La Réunion. Sở dĩ Belfort có một quy chế khá đặc biệt như thế là vì trong thời chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870 giữa Napoléon Đệ Tam với Đế chế Đức, thành phố này đã kháng cự cho tới cùng và nhờ vậy mà không bị sáp nhập vào lãnh thổ Đức, như trường hợp của hai vùng Alsace-Lorraine. Kể từ thời hậu chiến, thành phố Belfort được mệnh danh là ''Thành trì Sư tử'' với pháo đài bao bọc kiên cố, được tách ra khỏi vùng Haut-Rhin để rồi đến năm 1922, trở thành một tỉnh hành chính hẳn hoi. Gọi là tỉnh nhưng thật ra diện tích của Territoire de Belfort chỉ bằng một phần mười so với các tỉnh lân cận.

Belfort 100 tuổi nhưng lịch sử dài trên nhiều thế kỷ

Được xây dựng ở vùng đất phẳng nằm giữa hai dãy núi Vosges (phía Bắc) và núi Jura (phía Nam), Belfort từng là một trục giao thương quan trọng, nối liền hai vùng Alsace với Bourgogne. Do nằm cách biên giới Thụy Sĩ khoảng 50 km, cho nên Belfort cũng như thành phố Mulhouse là một trong những chặng dừng không thể bỏ qua đối với thành phần du khách nào trên đường lái xe đến thăm thành phố Bâle (Basel) rồi sau đó đến Bern thủ đô Thụy Sĩ. Tỉnh Belfort giờ đây là một trong những thành phố quan trọng của vùng hành chính Bourgogne Franche-Comté, nhưng mãi đến thời gian gần đây Belfort (cũng như Amiens ở vùng Picardie) mới được giới du khách trẻ tuổi ghiền Instagram thường xuyên nhắc tới.

Được xây dựng lần đầu tiên vào thời Trung Cổ (tên La tinh của thành phố là Bellumfortum), Belfort có một vị trí chiến lược khá độc đáo, nơi thường xẩy ra các trận xung đột giao tranh giữa hai nước Pháp và Đức. Thành trì với pháo đài trên đỉnh cao luôn có vai trò phòng thủ, được củng cố nhiều lần qua bao thế kỷ, nhờ vậy mà thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ này trước nhiều đợt tấn công. Trang sử quan trọng nhất vẫn gắn liền với Đợt vây hãm thành phố Belfort, từng kéo dài trong vòng 4 tháng, từ tháng 11 năm 1870 cho tới cuối tháng 02 năm 1871.

Giai thoại của bức tượng ''Sư tử Belfort''

Để kỷ niệm cho sự kiện lịch sử này, thành phố Belfort đã cho dựng lên một bức tượng khổng lồ bằng sa thạch màu hồng gọi là ''Sư tử Belfort''. Đây là một tác phẩm điêu khắc hoành tráng, có chiều cao 11 thước và chiều dài 22 thước là một trong những bức tượng đá lớn nhất ở Pháp. Bức tượng khổng lồ nặng đến hai tấn, do nhà điêu khắc Auguste Bartholdi thực hiện từ năm 1875 đến 1880, tức sáu năm trước khi ông hoàn tất bức kiệt tác là Tượng Nữ thần Tự do (Statue of Liberty vào năm 1886).

Về mặt ý nghĩa, Sư tử Belfort là hiện thân của lòng dũng cảm của người dân Belfort, đã kiên trì chống lại cuộc bao vây của quân Phổ trong cuộc chiến năm 1870-1871. Nhờ vào nỗ lực kháng cự ấy mà vào thế kỷ XIX, Belfort đã không trở thành một phần lãnh thổ của Đức. Pho tượng sư tử bằng sa thạch được đặt ngay tại chân pháo đài, đặc biệt gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho giới du khách đến đây tham quan. Nhìn từ xa, pho tượng Sư tử Bartholdi khá sống động như thể đang trấn giữ kinh thành Belfort.

Tại Pháp, cho dù bạn chưa hề đặt chân tới thành phố Belfort, hình ảnh của Sư tử Belfort vẫn khá là quen thuộc. Khi ghé chân quảng trường Place Denfert-Rochereau, bạn sẽ thấy ngay bức tượng Sư tử bằng đồng cao khoảng 4 thước, cũng là một phiên bản của kiến trúc sư Auguste Bartholdi. Số là quảng trường này mang tên Aristide Denfert-Rochereau từng được bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Belfort vào năm 1870. Ông đã chỉ huy đội quân Pháp chống lại lực lượng đối phương do Tướng Von Werder lãnh đạo trong thời chiến tranh Pháp-Phổ. Sau trận đánh này, Aristide Denfert-Rochereau cũng được mệnh danh là "Người hùng Belfort". Tượng Sư tử Bartholdi cũng là cách để nhắc nhở công lao của vị thống đốc này.

Ghé chân qua Viện bảo tàng Mỹ thuật hay Bảo tàng Lịch sử Belfort, các cuộc triển lãm đều dành một không gian để nói về giai đoạn ''103 ngày'' mang tính quyết định cho vận mệnh của một vùng lãnh thổ. Nhưng bên cạnh đó, Belfort còn có một bề dày văn hóa lịch sử trải dài trên hàng thế kỷ. Đằng sau bức tường thành kiên cố dày đặc do Vauban xây dựng và do Haxo củng cố, khu phố cổ vẫn còn cất giữ nhiều di sản quý báu, trong đó quan trọng nhất vẫn là nhà thờ lớn Saint-Christophe trang nghiêm.

Sư tử Belfort, di sản yêu chuộng nhất của người Pháp

Được hoàn thành vào đầu thế kỷ 18, nhà thờ lớn Belfort sử dụng cùng vật liệu xây dựng như Sư tử Bartoldi. Mỏ khai thác sa thạch màu hồng (Offemont) chỉ nằm cách trung tâm thành phố Belfort vài cây số. Với lối kiến trúc tân cổ điển, nhà thờ lớn Saint Christophe lại thuộc vào hàng giáo đường non tuổi đời ở Pháp so với các vương cung thánh đường với ít nhất 850 năm tuổi. Tuy nhiên, nhà thờ lớn Belfort lại nổi bật nhờ bộ đàn organ (đại phong cầm) độc đáo có từ thế kỷ XVIII, được xem là một trong những di sản quý báu nhất của kinh thành Belfort.

Ngoài các di sản tôn giáo, còn có Viện bảo tàng Hiện đại của Quỹ Maurice Jadot, bên cạnh chợ Fréry với mái che bằng sắt tiêu biểu của thế kỷ XIX, công viên Square de la Roseraie, nơi trồng hàng ngàn gốc hoa hồng đủ loại thuộc khoảng 200 giống khác nhau. Một điểm tham quan khác không thể bỏ qua là Tháp canh Miotte cao khoảng 15 thước nằm trên đỉnh đồi cùng tên để chiêm ngưỡng toàn cảnh ngoạn mục, hùng vĩ của Thành trì Sư tử.

Vào cuối tháng 6 hàng năm, ngay sau ngày đầu tiên của mùa hè, Belfort thường tổ chức Liên hoan Eurockéennes, một trong những lễ hội âm nhạc mùa hè quan trọng nhất tại Pháp, với rất nhiều nghệ sĩ và ban nhạc từ khắp nơi đổ về đây để trổ tài biểu diễn trên nhiều sân khấu khắp thành phố. Liên hoan Eurockéennes năm nay sẽ dành hẳn một ngày để kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Belfort (Territoire de Belfort).

Thế nhưng đỉnh điểm của chương trình sinh hoạt kỷ niệm 100 tuổi của tỉnh Belfort là ba ngày mùa hè kể từ 22/07 đến 24/07/2022. Nhân dịp này, Hội đồng thành phố tái tạo trên sân khấu đường phố những hoạt cảnh nói về giai đoạn ''103 ngày'' thành trì Belfort bị vây hãm. Sự kiện này một lần nữa sẽ làm cho người dân địa phương cảm thấy tự hào cũng như vào mùa thu năm 2020, khi Sư tử Bartoldi cùng với Thành lũy Belfort được bình chọn làm công trình kiến trúc yêu chuộng nhất của người Pháp.

