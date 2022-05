LIÊN HOAN PHIM CANNES 2022

Cannes bước sang tuần lễ thứ nhì. Bộ phim hình sự Hàn Quốc Decision to Leave và phim giả tưởng nhiều máu me của đạo diễn Canada, David Cronenberg ra mắt ban giám khảo đêm qua 23/05/2022. Đặc phái viên Thanh Hà tường trình từ Cannes.

Decision to Leave - Quyết định ra đi, mở ra với một vụ án mạng. Nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi, ngã từ trên núi cao. Đó là tai nạn hay một vụ tự sát hay có bàn tay của một ai khác nữa ? Cảnh sát nghi ngờ người vợ trẻ từ Trung Quốc sang là thủ phạm. Hồ sơ được trao cho một viên cảnh sát điều tra. Ha Joon ngày đêm theo dõi bà góa phụ. Không còn biên giới giữa công việc và đời sống cá nhân. Hắn muốn khám phá sự thật hay tìm cách len lỏi vào cuộc sống của người đàn bà đầy bí ẩn ấy?

Park Chan Wook là một gương mặt quen thuộc của Liên hoan Cannes. 2004 anh đoạt Giải Thưởng Lớn Grand Prix nhờ tác phẩm Old Boy. Năm năm sau phim kinh dị Thirst ra về với Giải Thưởng của Ban Giám Khảo Prix du Jury. Phim khiêu dâm Mademoiselle năm 2016 dễ dàng chinh phục giới phê bình và công chúng. Decision to Leave lần này không có sức thuyết phục bằng, Park Chan Wook không gây được tiếng vang lớn cho nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc.

Cannes choáng váng vì Cronenberg

Một năm sau Titane, Cành Cọ Vàng Liên hoan Cannes 2021, tối qua khán giả choáng váng vì bộ phim tranh Cành Cọ Vàng Crimes of the future. Cảnh máu me trên bàn mổ, lấy nội tạng, cấy thêm bộ phận vào cơ thể con người... Đạo diễn Canada, David Cronenberg đưa ống kinh vào đến tận ruột gan, mỗi cuộc phẫu thuật là một màn biểu diễn đi đến tận mọi ngõ ngách trong cơ thể con người. Bộ phim khoa học giả tưởng này có thể là ẩn dụ để tác giả mổ sẻ những gì thầm kín nhất trong cái đẹp, trong tâm hồn. Tuy nhiên nhiều hình ảnh gây sốc khiến khán giả thực sự bất an.

