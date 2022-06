40 năm Ngày hội âm nhạc : Các sự kiện lớn ở Paris

PHÁP - 40 NĂM NGÀY HỘI ÂM NHẠC

Gợi hứng từ ý tưởng ban đầu của nhạc sĩ Joel Cohen làm việc cho đài phát thanh France Musique, bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang (thời tổng thống Mitterand) đã lập ra ''Fête de la Musique'' Ngày hội Âm nhạc đầu tiên vào ngày 21/06/1982. Hôm nay đánh dấu đúng 40 năm sự kiện này. Trái với năm 2021, Ngày hội Âm nhạc năm nay không còn bị hạn chế bởi các quy định đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội.

Do 2022 là sinh nhật năm chẳn, cho nên Bộ Văn hóa Pháp đã muốn tổ chức một chương trình sinh hoạt càng thêm đa dạng và hoành tráng. Trong ngày hôm nay, hầu hết các cơ sở và tụ điểm văn hóa đều mở cửa đón khách miễn phí, như các hội trường, sân khấu kịch, nhà hát lớn, thính phòng đa năng, trung tâm văn hóa, khuôn viên bảo tàng …. Tất cả các cơ sở này đều đã hoạt động bình thường trở lại so với mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, do các buổi biểu diễn có mức khán giả tối đa, cho nên dù miễn phí, công chúng được yêu cầu đăng ký trước để giữ chỗ ngồi.

Đêm biểu diễn đa dạng tại khuôn viên Điện Élysée

Việc dỡ bỏ các quy định hạn chế là một tin vui đối với giới nghệ sĩ cũng như công chúng. Theo Bộ văn hóa Pháp, ý nghĩa đầu tiên của ''La Fête de la Musique'' (Ngày hội Âm nhạc) nằm ở trong các buổi biểu diễn ''tự do'', giới nghệ sĩ chuyên nghiệp hay giới nghiệp dư đều có hẳn những sân khấu dành riêng cho họ ca hát hay chơi nhạc. Sinh nhật lần thứ 40 của ngày lễ hội chính là dịp tìm lại cái tinh thần ''tự do chơi nhạc'' của thuở ban đầu. Không phải ngẫu nhiên mà Ngày hội âm nhạc được tổ chức hàng năm vào ngày 21 tháng 6: đó là ngày dài nhất trong năm, trùng với ngày hạ chí ở phía bắc bán cầu. Nước Pháp kể từ năm 1982 đón mừng ngày đầu tiên của mùa hà bằng một lễ hội âm nhạc.

Trong số hàng loạt sinh hoạt diễn ra ở khắp nơi hầu như vào cùng một thời điểm, có một số sự kiện nổi bật chủ yếu là vào lúc chiều tối nhân sinh nhật lần thứ 40. Đầu tiên hết là hai buổi biểu diễn hoành tráng trong khuôn viên Điện Élysée ( Dinh tổng thống ), cũng như tại Bộ Văn hóa Pháp, nằm trên đường Valois. Điện Élysée triệu mời nhiều nghệ sĩ quốc tế đại diện cho các xu hướng âm nhạc thịnh hành hiện thời : ca sĩ người Anh Charlie Winston thuộc dòng indie pop, danh ca Sénégal Youssou N'Dour đại diện cho âm nhạc thế giới, hai thành viên của nhóm Pháp Synapson sẽ đứng cùng sân khấu với DeeJay Xenia đến từ Ukraina. 2.000 vé miễn phí cho buổi trình diễn sau 19 giờ được phát trên mạng nhân dịp này và dĩ nhiên là nên đăng ký trước.

Về phần mình, Bộ Văn hóa Pháp tổ chức một buổi hòa nhạc tại Công viên Palais-Royal, nằm đối diện với bảo tàng Louvre và bên cạnh nhà hát kịch Comédie-Française. Chương trình biểu diễn tối nay 21/06 thuộc vào hàng đa đạng nhất bao gồm cả nhạc rap Sopico, nhạc điện tử Zaho de Sagazan (giải nhất cuộc thi tài năng mới Chorus 2022), âm nhạc thế giới với nghệ sĩ Anne Paceo và nhạc Pháp với nam danh ca Julien Clerc. Điện Élysée và Bộ Văn hóa đặc biệt mở cửa nhân dịp này, thường thì công chúng phải chờ đến Ngày Di sản cuối tháng 10 hàng năm mới có dịp vào thăm ở bên trong.

Ngày hội Âm nhạc : Mọi giai điệu sống chung một nhà

Giới yêu nhạc cổ điển cũng được dịp nghe dàn đồng ca ''Les Métaboles'' trình bày các tác phẩm của Ravel và Saint-Saëns, giọng ca soprano Marie Perbost sẽ hát các giai điệu trứ danh với một dàn nhạc dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nicolas Chesneau. Bộ Văn hóa cũng đã triệu mời Dàn nhạc giao hưởng Paris và nhạc trưởng Klaus Mäkelä trong một buổi hòa nhạc đặc biệt ngay dưới kim tự tháp thủy tinh của Bảo tàng Louvre. Dàn nhạc năm nay biểu diễn Khúc giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc người Áo Anton Bruckner, được xếp vào hàng kiệt tác thánh ca, cho dù tác phẩm chưa hoàn thành. Buổi trình diễn chỉ diễn ra từ 22 giờ và nhân dịp này sân Napoléon cũng sẽ đặc biệt mở cửa vào buổi tối để đón công chúng.

Ngày hội Âm nhạc thường là dịp để cho các nhóm (chuyên nghiệp hay nghiệp dư) có cơ hội biểu diễn miễn phí trên các sân khấu lớn. Còn theo thăm dò của Viện nghiên cứu Kantar Public, đó là cơ hội để cho hai phần ba dân Pháp đi nghe nhạc miễn phí và đôi khi họ khám phá thêm những loại nhạc mà họ không thường nghe ở nhà. Chương trình biểu diễn phong phú nhân Ngày hội Âm nhạc 2022 vì thế bao phủ đủ mọi thể loại. Giới yêu nhạc phúc âm (gospel) hẹn nhau tại quảng trường Bastille, nơi dàn đồng ca Total Praise triệu tập hai trăm ca sĩ trên cùng một sân khấu. Khách mời danh dự của buổi trình diễn là Kirk Franklin và Shirley Caesar, hai nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc phúc âm ở Hoa Kỳ. Giới yêu nhạc jazz có dịp khám phá Isabel Sörling, giọng ca đến từ vùng đất lạnh nhân buổi biểu diễn tại Viện văn hóa Thụy Điển tại Paris quận 3. Âm nhạc Đông phương gồm cả Liban, Ai Cập, Algérie, Thổ Nhĩ Kỳ lên ngôi tại Viện Thế giới Ả rập ở Paris quận 5. Còn hai dòng nhạc maloya và séga của đảo Réunion sẽ vang lên tại quảng trường République. Buổi trình diễn miễn phí ngoài trời không hạn chế số người tham dự bắt đầu từ 19 giờ cho tới 2 giờ sáng.

Buổi trình diễn hào nhoáng tại nhà hát Olympia

Trong chương trình dày đặc nhân Ngày hội âm nhạc, xôm tụ nhất vẫn là đêm biểu diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại nhà hát lớn Olympia từ 20 giờ cho tới 1 giờ sáng, với sự hợp tác của các hãng đĩa lớn ở Pháp. Đối với giới chuyên ngành sản xuất, Fête de la Musique chính là cơ hội quảng bá các dự án âm nhạc sắp tới. Trên sân khấu Olympia năm nay, ban nhạc Franz Ferdinand biểu diễn các bài hát quen thuộc nhất mà nhóm này sẽ giới thiệu trên một tuyển tập mới để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của họ. Ca sĩ người Bỉ Angèle sau khi thành công với tập nhạc gần đây phát hành cuối năm 2021 đến biểu diễn nhân dịp ra mắt phiên bản mới với nhiều ca khúc bổ sung. Ban nhạc pop điện tử người Úc Parcels chuẩn bị vòng lưu diễn châu Âu, buổi trình diễn Olympia là tiết mục mở màn cho đợt biểu diễn này. Về phần mình ca sĩ Pomme và danh ca Benjamin Biolay trên sân khấu Olympia để giới thiệu các bài hát mới của họ, dự trù được phát hành trên album mới vào mùa thu năm nay.

Về phía ngành giao thông công cộng, công ty RATP tại Paris cho biết là hệ thống xe điện ngầm sẽ hoạt động suốt đêm nhân Ngày hội Âm nhạc. Tuy nhiên có một điểm cần được lưu ý. Tuy 6 tuyến đường métro lớn (1,2,5,6,9 và 14) sẽ chạy suốt đêm cứ 20 phút là có một chuyến, nhưng chỉ có các trạm métro lớn (có giao điểm kết nối tại các trục giao thông lớn) mới tiếp tục mở cửa sau 1 giờ khuya. Trên ứng dụng điện thoại, mạng RATP luôn cập nhật các thông tin di chuyển nhân dịp Fête de la Musique kể cả hệ thống xe điện tramway và bus chạy ban đêm dành cho những người ở xa.

Trái với phiên bản vào mùa hè năm 2021, diễn ra ngay sau khi có phong tỏa cho nên được xem như là còn thiếu chuẩn bị trong việc tổ chức các sinh hoạt mang tính lễ hội quần chúng, Ngày hội Âm nhạc năm 2022 diễn ra trong một bối cảnh dễ dàng thuận lợi hơn. Thời tiết hôm nay cũng không nóng bất thường như trong tuần vừa qua, có thể nói là Ngày hội Âm nhạc năm 2022 hội tụ đầy đủ các điều kiện để có được một buổi mừng sinh nhật lần thứ 40 suôn sẻ, như ý.

