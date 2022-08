Lâu đài Chantilly thu hút thêm khách nhờ phim ''The Gray Man''

ĐIỆN ẢNH - DU LỊCH

Hơn một tháng sau khi được phát hành trực tuyến, bộ phim Mỹ ''The Gray Man'' (Đặc vụ vô hình) vẫn nằm trong danh sách 10 tác phẩm điện ảnh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix. Do hai anh em đạo diễn Russo thực hiện, bộ phim có nhiều cảnh quay tại lâu đài Chantilly, cách Paris khoảng 50 cây số về phía bắc. Điều đó khiến cho du khách thêm thích thú, khi họ đến tham quan đền đài dinh thự của dòng họ vua chúa Bourbon-Orléans.

Với kinh phí tổng cộng 200 triệu đô la, ''The Gray Man'' trở thành bộ phim hành động tốn kém nhất do Netflix sản xuất. Chi phí phim này còn cao hơn cả The Irishman (Sát thủ Ai Len) do Martin Scrosese thực hiện với Robert de Niro trong vai chính cũng như ''The Red Notice'' (Lệnh truy nã khẩn cấp) với ba diễn viên hàng đầu Hollywood là Gal Gadot, Ryan Reynolds và Dwayne Johnson. Hành động ngoạn mục, rượt đuổi gay cấn, kỹ xảo bắt mắt, phim ''The Grey Man'' còn sao chép phim điệp viên 007 trên nhiều điểm : mật vụ là một sân chơi chết người, cuộc săn lùng được mở rộng ra toàn thế giới.

''The Gray Man'' chọn Chantilly trong số hơn 100 lâu đài

Ngoài sự tham gia của dàn diễn viên sáng giá của Hollywood như Ana de Armas (vai Marilyn Monroe trong phim Blonde), Ryan Gosling (nổi tiếng với Drive hoặc The First Man), Regé Jean Page (loạt phim Bridgerton) và nhất là Chris Evans (Captain America) lần đầu tiên vào vai phản diện, bộ phim còn đưa khán giả đến nhiều nơi trên thế giới : Bangkok, Vienna, Praha để rồi kết thúc tại một lâu đài cổ kính trên xứ Croatia, nhưng thật ra tất cả các cảnh quay trong phần cuối bộ phim này đã được thực hiện tại lâu đài Chantilly, thuộc vùng Oise, miền bắc nước Pháp.

Theo tạp chí Vanity Fair (ấn bản tiếng Pháp), khi đặt chân vào bên trong khuôn viên lâu đài Chantilly, khách tham quan cảm thấy choáng ngợp trước nét đồ sộ hoành tráng của lâu đài nói riêng và cảnh thiên nhiên khá hùng vĩ xung quanh lâu đài này nói chung. Nếu như công viên sát cạnh lâu đài Chantilly rộng đến 115 hécta, thì khu rừng Chantilly bao bọc 13 quận hạt phía bắc thủ đô Paris lại rộng đến hơn 6.000 hécta. Rất nhiều đoàn làm phim đã đến quay phim ở trong vùng chủ yếu cũng vì Chantilly kết hợp được cả hai vế : di sản kiến trúc lâu đời và phong cảnh thiên nhiên đa dạng.

Một số khán giả từng xem phim đánh giá ''The Gray Man'' có tính giải trí cao cho dù nội dung vẫn chưa được sâu sắc. Nhưng họ thật sự thích thú ngạc nhiên khi khám phá lâu đài Chantilly, các cảnh quay bằng drone từ trên không tạo ra những góc nhìn rất đẹp mắt, nhưng khi đứng trước lâu đài để nhìn tận mắt, khách du lịch mới nhận thấy toàn bộ quần thể lâu đài này lớn tới chừng nào. Dĩ nhiên đối với đa số người hâm mộ, đi thăm lâu đài Chantilly kỳ này cũng là dịp để theo bước chân của các ngôi sao mà họ hằng yêu mến như các diễn viên Ryan Gosling hay Chris Evans.

Khi đặt chân đến tại chỗ, du khách còn khám phá thêm khá nhiều điều thú vị khác : Phòng ngủ của Hoàng tử, Phòng tranh với cả trăm tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, còn khách yêu phong cảnh vườn tược sẽ được dịp khám phá Vườn thiền Nhật Bản với nhiều yếu tố đặc trưng như cầu đỏ bên hồ nước, thủy bồn với cá cảnh, trà thất thanh tịnh tao nhã, đá dậm bước với thạch đăng lung ….. Đây là một trong những nét sinh hoạt mới, nằm trong khuôn viên ''Potager des Princes'', được đưa vào trong chương trình tham quan lâu đài Chantilly mùa hè năm nay.

Theo báo Le Parisien, hai anh em đạo diễn Mỹ Anthony & Joe Russo (từng lập kỷ lục 2,8 tỷ đô la doanh thu với phim Avengers : Endgame) đã chọn lâu đài Chantilly để quay phim trong số hơn một trăm lâu đài khác ở châu Âu, từng được giới thiệu với đoàn làm phim. Hai nhà đạo diễn cùng với nhóm sản xuất đã đến xem Chantilly tận mắt trước khi toàn bộ êkíp vận chuyển trang thiết bị và đặt cơ sở quay phim trong vòng một tháng vào đầu mùa hè năm 2021.

Theo bà Diane Lafont, giám đốc truyền thông của lâu đài Chantilly, đoàn làm phim ''The Gray Man'' đã chọn Chantilly với đầu óc thực dụng. Lâu đài này chỉ nằm cách sân bay quốc tế Roissy Charles de Gaulle khoảng 25 cây số. Về mặt cơ sở hạ tầng, xung quanh Chantilly có nhiều tập đoàn khách sạn lớn, các dịch vụ chuyên chở cũng như nhiều hàng quán phục vụ khách tham quan. Đoàn làm phim không những quay phim bên trong lâu đài mà còn chọn nhiều ngoại cảnh ở trong vùng.

Dùng công nghệ tái tạo toàn bộ khung cảnh lâu đài Chantilly

Về mặt kỹ thuật, đoàn làm phim đã dùng scanner ba chiều để thu hình toàn bộ các cảnh ở bên trong lâu đài. Chính cũng vì Chantilly từng được xếp vào hàng di sản văn hóa quốc gia, cho nên Ryan Gosling một trong diễn viên chính của bộ phim đã lưu ý rằng đoàn phim trong suốt thời gian làm việc đã không gây bất cứ thiệt hại nào cho lâu đài này. Hầu hết các màn phim ''nội cảnh'' được sản xuất nhờ kỹ xảo, tái tạo một cách đầy đủ qua máy tính. Mặc dù trong phim, câu chuyện diễn ra ở Croatia, nhưng đoàn làm phim đã giữ nguyên nhiều yếu tố khiến cho khán giả dễ dàng nhận ra ngay lâu đài Chantilly, chẳng hạn như cổng vào mặt tiền của lâu đài, hay là phù hiệu riêng của Công tước Aumale, thuộc dòng họ Bourbon-Orléans.

Người đã gầy dựng uy tín của lâu đài Chantilly chính là hoàng tử Henri d'Orléans từng được phong làm Công tước Aumale (1822-1997). Ông là con trai thứ năm của Louis Philippe Đệ Nhất vị vua cuối cùng của nước Pháp. Phù hiệu của ông được dùng như con dấu đặc trưng có thể thay thế cho chữ ký : chữ H đóng khung chữ O vốn là hai ký tự đầu tiên của ''Henri d'Orléans ''. Trong ''The Gray Man'', đoàn làm phim Mỹ đã giữ nguyên thay vì xóa bỏ phù hiệu này qua phần mềm máy tính.

Trước ''The Gray Man'', đã có khoảng 30 bộ phim khác từng được quay tại lâu đài Chantilly trong hơn nửa thế kỷ qua, trong đó có các bộ phim lịch sử chiến tranh như ''The Young Lions'' (1958) với Marlon Brando và Montgomery Clift trong vai chính, phim tình cảm như ''Voyage à Deux'' (1967) với ngôi sao Audrey Hepburn, phim James Bond (1985) với Roger Moore trong vai điệp viên 007, phim cổ trang như hoàng hậu ''Marie-Antoinette'' (2006) của nữ đạo diễn Sofia Coppola hay gần đây hơn có phim hành động võ thuật "Chinese Zodiac" (2011), tựa tiếng Việt là 12 con giáp còn tựa tiếng Hoa là ''Thập nhị sanh tiếu'' của đạo diễn kiêm diễn viên Thành Long (Jackie Chan). Cũng sau ngày phát hành bộ phim này, Chantilly càng trở nên nổi tiếng ở châu Á, đặc biệt thu hút thêm nhiều khách du lịch từ Hoa lục.

13.000 tác phẩm sưu tầm của hoàng tử Henri d'Orléans

Được xây dựng vào năm 1358, lâu đài Chantilly với thời gian trở nên đồ sộ hoành tráng nhờ công lao của hoàng tử hoàng tử Henri d'Orléans (con trai của vua Louis-Philippe Đệ Nhất). Sinh thời, ông nổi tiếng là người đam mê sưu tầm sách cổ và các tác phẩm nghệ thuật. Do vậy, lâu đài Chantilly cất giữ gần 13.000 tác phẩm kể cả sách quý, trang sức, cổ vật cũng như các tác phẩm hội họa nổi tiếng qua nhiều thế kỷ khác nhau (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX). Năm 1886, trước khi qua đời, hoàng tử Henri d'Orléans đã ký di chúc tặng toàn bộ quần thể lâu đài Chantilly cho cơ quan Institut de France (Viện Hàn lâm Quốc gia). Quần thể này được khai thác dưới danh hiệu Bảo tàng Condé, qua di chúc ông yêu cầu phải giữ nguyên vị trí của tất cả các hiện vật bên trong lâu đài, khi mở cửa cho công chúng vào tham quan.

Mùa hè sắp kết thúc, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để đo lường chính xác tác động của phim ''The Gray Man'' đối với lâu đài Chantilly. Theo phía ban điều hành, bộ phim này sẽ có ảnh hưởng tích cực lâu dài đến lượng khách tham quan, chừng nào phim vẫn còn thu hút nhiều khán giả trên mạng trực tuyến Netflix. Trong năm 2021, Château de Chantilly đã thu hút hơn 300.000 du khách mua vé vào cửa. Trong mùa hè này số khách tham quan đã tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước, một phần do tác động của ''The Gray Man'', nhưng bên cạnh đó còn có chương trình sinh hoạt văn hóa, nhân dịp lâu đài Chantilly kỷ niệm đúng 200 năm ngày sinh của Henri d'Orléans (1822-2022), người đã hiến tặng cho nước Pháp bộ tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, từng được dày công sưu tầm trong cả một đời người.

