2022 : Ngành du lịch Pháp khởi sắc, đầy triển vọng bội thu

DU LỊCH PHÁP 2022

Đối với ngành du lịch Pháp, mùa hạ chỉ thật sự kết thúc vào cuối tháng 9. Nhưng sau ngày tựu trường, các em nhỏ đã nhập học, đa số các bậc phụ huynh cũng đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ngơi, ngành du lịch Pháp đưa ra những kết quả đầu tiên. Nhìn chung, mức kinh doanh mùa hè 2022 là đáng phấn khởi. Hai vùng Côte D'Azur và Bretagne lập kỷ lục với gần 6 triệu lượt du khách.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trả lời phỏng vấn truyền hình (kênh LCI) trong tuần qua, bộ trưởng Thương mại và Du lịch Pháp, bà Olivia Grégoire đã đánh giá 2022 là một năm "rất tích cực". Đặc biệt là vào mùa hè năm nay, ngành du lịch Pháp đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Mặc dù còn một tháng nữa, các hoạt động kinh doanh mùa hè mới thật sự được khép lại, nhưng chưa gì các chuyên gia ngành khách sạn nhà hàng, dựa vào tỷ lệ đặt phòng cũng như chi phí thanh toán của khách bằng thẻ tín dụng, đã cho biết doanh thu của ngành du lịch Pháp (từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8) đạt tới một mức cao hơn năm 2019, tức trước khi có đại dịch.

Đào tạo nhanh để đối phó với tình trạng thiếu nhân viên

Theo bà Caroline Leboucher, giám đốc cơ quan quảng bá du lịch Pháp Atout France, thành quả này càng đáng ghi nhận hơn nữa nhờ vào nỗ lực của giới kinh doanh du lịch. Mặc dù đã có một số ý kiến lo ngại liên quan đến dịch vụ tiếp đón du khách, các chủ nhà hàng cũng như khách sạn đã phải dồn sức đối phó với tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Hai ngành này đã tập trung nỗ lực vào việc đào tạo cấp tốc các nhân viên phục vụ nào chưa có tay nghề.

Biện pháp trả lương tháng cao hơn trước (mùa hè năm 2019) vẫn chưa đủ, giới chủ khách sạn nhà hàng nếu thật sự muốn cầm chân nhân viên, buộc phải tính đến việc lo chỗ ở đàng hoàng cho giới làm việc thời vụ. Nhân dịp hè, thành phần nhân công này đổ về các khu cắm trại hoặc các trạm nghỉ mát miền duyên hải. Mặc dù đã có vài trục trặc ban đầu do tình trạng khan hiếm nhân viên, nhưng nhìn chung hai ngành dịch vụ lưu trú và ẩm thực đã có được một mùa hè tốt đẹp.

Cũng theo bộ trưởng Du lịch Pháp Olivia Grégoire, năm nay đã có 35 triệu người Pháp đã được đi nghỉ hè, tức là đã tăng thêm 3 triệu khách so với năm trước (32 triệu khách). Bên cạnh đó, sau hai năm vắng bóng du khách quốc tế, nước Pháp năm nay đã thu hút trở lại đông đảo khách tham quan nước ngoài, đặc biệt là du khách đến từ châu Mỹ kể cả Canada và Hoa Kỳ cũng như du khách Tây phương đến từ các quốc gia nằm ngoài khối Liên hiệp châu Âu.

Vùng Nice Côte-d'Azur đón 6 triệu lượt du khách

Du lịch là một ngành ''công nghiệp'' đem lại khá nhiều doanh thu cho nước Pháp. Bên cạnh đó, đặc điểm của ngành này là việc làm cũng như cơ sở cung cấp dịch vụ khó thể nào di dời sang một chỗ khác. Sự phục hồi các hoạt động du lịch rất rõ nét trong ngành lưu trú. Nhìn chung, doanh thu trung bình của ngành khách sạn tại Pháp đã gia tăng thêm 22 %, thậm chí mức tăng này còn cao hơn nữa tại Paris và các vùng phụ cận (vùng Île de France) cũng như tại miền duyên hải phía nam nước Pháp thuộc vùng Provence-Alpes Côte d'Azur. Song song với ngành khách sạn, các khu cắm trại cũng đã tăng thêm 15% doanh thu so với năm 2021. Việc đặt chỗ trước cũng dự báo một mùa kinh doanh phát đạt do các khu cắm trại đã kín chỗ từ nhiều tháng trước mùa hè.

Cũng theo bà bộ trưởng Olivia Grégoire, khách du lịch Pháp mùa hè năm nay mua sắm tương đối nhiều hơn so với các năm trước. Rất có thể là do yếu tố tâm lý, dân Pháp trong hai năm vừa qua không được đi chơi xa, cho nên năm nay họ chi tiêu nhiều hơn. Tính trung bình, các khoản thanh toán chi phí hàng ngày bằng thẻ tín dụng của du khách tại Pháp đã tăng thêm 10%. Ngân sách chung dành cho kỳ nghỉ hè bao gồm cả các chi phí lưu trú, ăn uống, di chuyển, tham quan cũng đã tăng thêm khoảng 18% so với mùa hè 2019.

Nếu như dân Pháp thích ghé thăm miền Bretagne, thì khách du lịch nước ngoài lại thích các trạm nghỉ mát ven biển của Pháp, kể cả Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Riêng du khách Bắc Mỹ khi trở lại Pháp, đặc biệt yêu thích phong cảnh miền nam vùng Côte-d'Azur, còn được gọi là French Riviera. Theo ông Jean-Pierre Savarino, giám đốc Phòng thương mại vùng Nice Côte-d'Azur, sự kiện du khách nước ngoài chủ yếu là Mỹ trở lại đông đảo ở miền nam, giúp cho ngành khách sạn gỡ gạc được những khoản thất thu trong hai năm dịch Covid-19.

Riêng tại thành phố Nice, tỷ lệ đặt phòng đạt tói mức cao nhất trong mùa hè là 92%. Sự hiện diện đông đảo của du khách rất có lợi cho tất cả cáccửa hàng kinh doanh trong thành phố, nhất là khách Mỹ còn nổi tiếng là xài sang. Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, vùng Côte-d'Azur đã tiếp đón 6 triệu lượt du khách. Còn trên mạng xã hội Instagram, lối đi dạo ''Promenade des Anglais'' cũng như Vịnh thiên thần ''Baie des Anges'' trong thành phố Nice, lọt vào danh sách 10 địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trong mùa hè năm nay.

Nhờ du lịch, kinh tế Pháp tăng trưởng trở lại

Theo thông lệ trong suốt hai tháng hè, nhịp sống và hoạt động tại các vùng đô thị ở Pháp như thể chậm hẳn lại, đa số dân thành thị đều đi nghỉ hè. Thủ đô Paris cũng như các thành phố lớn đều vắng xe cộ, các phương tiện giao thông công cộng cũng bớt đông đúc. Ngược lại, tại các miền duyên hải lại có nhiều cảnh chen chúc. Đường hay bị kẹt xe vào giờ ăn trưa hay đi chợ ban chiều. Tại các trạm nghỉ mát ven biển, khách nước ngoài đông không thua gì dân Pháp, cùng rủ nhau về miền duyên hải

Vừa bước ra khỏi đại dịch, ngành du lịch Pháp đã ráo riết chuẩn bị để không bỏ lỡ ''chuyến tàu''. Theo cơ quan Destination Régions chuyên quảng bá du lịch các vùng miền, lượng khách du lịch kể cả nội địa (35 triệu) và nước ngoài (25 triệu) trong mùa hè năm 2022 đã đạt kỷ lục, thậm chí vượt mức năm 2019. Lượng khách quốc tế đến Pháp tăng vọt so với 2 năm trước, giúp cho các ngành khách sạn, nhà hàng, chuyên chở hay tham quan có thêm nhiều doanh thu, góp phần phục hồi nên kinh tế Pháp, nhanh hơn một chút so với các nước láng giềng như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Trong hai năm qua, nước Pháp đã chi tới gần 38 tỷ euro để hỗ trợ cho ngành du lịch, tránh cho ngành này bị sụp đổ (có nguy cơ dẫn tới tình trạng sa thải nhân viên hàng loạt). Nhờ vậy, ngành du lịch Pháp đã trụ vững sau khủng hoảng. Một số quốc gia khác tại châu Âu đã không nhận được sự trợ giúp lớn như thế từ phía nhà nước. Ngành du lịch Pháp hoạt động cầm chừng trong mùa dịch, kích cầu du lịch nội địa khi vắng khách nước ngoài. Mãi đến năm 2022 tuy còn gặp một số khó khăn sau cú sốc, nhưng nhìn chung việc tổ chức lại để rồi triển khai các hoạt động vẫn tương đối an toàn và nhanh hơn.

Theo cơ quan quảng bá du lịch Atout France, sau ba tháng hè, các tháng kế tiếp cũng có nhiều dự phóng khá tích cực, doanh thu ngành du lịch hy vọng được duy trì ở mức khả quan. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn trong hai tháng 9 và 10 gia tăng từ 5% đến 7% so với những năm trước. Mặc dù sự khởi sắc của ngành du lịch giúp cho kinh tế Pháp thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm (+0,5% thay vì -0,2%), nhưng theo giới chuyên gia, ngành này vẫn phải duy trì các nỗ lực theo một số hướng quan trọng : đào tạo thêm nhân viên phục vụ cộng thêm trả lương xứng đáng, hầu giải quyết tình trạng thiếu nhân viên quanh năm. Bên cạnh đó, nước Pháp nên kết hợp dịch vụ du lịch và phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng sao cho phù hợp và không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Các nỗ lực này càng trở nên cần thiết từ mùa đông năm nay cho tới kỳ Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký