Pháp chuẩn bị giao thêm đại bác Caesar cho Ukraina

PHÁP - UKRAINA - VIỆN TRỢ

Sau những thông báo của Mỹ viện trợ và giao thêm vũ khí cho Ukraina, đến lượt Pháp cho biết có thể chuyển thêm cho chính quyền Kiev từ 6 đến 12 khẩu đại bác Caesar. Đây là đợt giao vũ khí chưa từng có trong khi Paris thường xuyên bị chỉ trích chưa làm đủ trách nhiệm.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo thông tin được báo Le Monde đăng ngày 02/10/2022, số pháo trên được trích từ hợp đồng 15 khẩu Caesar giao cho Đan Mạch đang trong quá trình phê chuẩn kỹ thuật, thậm chí không phù hợp với những tiêu chí mà Đan Mạch yêu cầu, và có thể đã bị Copenhagen loại bỏ một phần. Sau một thời gian do dự, Ukraina sẵn sàng tiếp nhận những thiết bị này theo nguyên trạng.

Pháo tự hành Caesar giao cho Đan Mạch, do công ty Nexter sản xuất, nặng hơn so với loại hình được quân đội Pháp sử dụng (32 tấn so với 18 tấn) và mạnh hơn : được đặt trên xe 8 bánh thay vì 6, pháo Caesar của Đan Mạch có thể mang tới 36 quả thay vì 18 và được trang bị một cabin bọc thép chắc chắn hơn. Theo một nguồn tin quân sự, « pháo Caesar là công cụ hoàn hảo để phản kích, xác định vị trí và phá hủy pháo binh kẻ thù trước khi bị phát hiện ».

Vẫn theo nhật báo Pháp, đây có lẽ là kết quả của một quá trình đàm phán dài trong những tuần gần đây giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Hiện cả điện Elysée và bộ Quân Lực Pháp không bình luận về thông tin trên.

Pháp đã giao cho Ukraina 18 pháo Caesar vào mùa Xuân và đầu mùa Hè. Tổng thống Macron không muốn trích từ số pháo Caesar mới được bổ sung vào kho vũ khí của Pháp để viện trợ cho Ukraina.

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức thăm Odessa

Phía Đức tiếp tục thể hiện đoàn kết với Ukraina. Ngày 01/10, bộ trưởng Quốc Phòng Christine Lambrecht bất ngờ đến thăm thành phố cảng Odessa và làm việc với đồng nhiệm Oleksi Reznikov.

Theo AFP, từ nhiều tuần nay, chính quyền Kiev kêu gọi chính phủ Đức cung cấp xe tăng để có thể thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, chưa một nước thành viên NATO nào cung cấp xe tăng của phương Tây cho Kiev, trừ xe tăng do Liên Xô sản xuất. Tại Odessa, bộ trưởng Quốc Phòng Đức nhắc lại phát biểu của thủ tướng Olaf Scholz là không muốn đơn phương hành động về việc giao vũ khí và chỉ đưa ra quyết định có phối hợp với các đồng minh phương Tây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký