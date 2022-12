Pháp : Nhân viên xe lửa đình công, hàng trăm ngàn người mất lễ Giáng Sinh

PHÁP - ĐÌNH CÔNG

Nhân viên kiểm soát vé của tập đoàn xe lửa quốc gia Pháp SNCF đình công đòi tăng lương. 40 % các tuyến tàu cao tốc TGV và một phần ba các tuyến xe lửa tốc hành nội vùng (TER) hay liên thành phố (Intercités) bị hủy trong hai ngày cuối tuần 24 và 25/12/2022. Bộ Giao Thông dự phóng đợt đình công này làm thiệt hại khoảng một trăm triệu euro.

Vài giờ trước lễ Giáng Sinh, khoảng 200.000 người Pháp không thể đoàn tụ với gia đình, hoặc phải tìm các phương án khác do tàu của họ đã bị hủy. Sau một năm với nhiều mệt mỏi và căng thẳng do dịch Covid, do các phong trào đình công của một phần nhân viên tại các nhà máy lọc dầu làm tê liệt hệ thống cung cấp xăng trên cả nước, phong trào đình công lần này của nhân viên hãng xe lửa SNCF là giọt nước làm tràn ly.

Đặc phái viên RFI Yoram Mellouil từ Marseille tường thuật :

« Guillaume đứng ngồi không yên tại nhà ga Saint Charles, ở Marseille. Khởi hành từ Nice, cả ngày anh loay hoay tìm cách để đến được Lyon. Anh cho biết đã phải đi lòng vòng : lấy chuyến tàu cao tốc, rồi đi thêm hai chuyến tàu nội vùng TER, cuối cùng bị kẹt ở Marseille. Thật là mệt mỏi. Guillaume đi như vậy là mất 10 tiếng đồng hồ thay vì chỉ cần 4 tiếng để từ Nice đến được Lyon. Anh rất bực mình, nhưng đành chịu.

Cách không xa Guillaume, Timothée đang đợi tàu để về với gia đình ở Poitiers, miền tây nước Pháp. Cô đã đặt vé xe lửa từ hơn một tháng rưỡi trước, nhưng giờ chót, tàu bị hủy. Timothée phải gọi về cho gia đình. Bố mẹ ra đón ở Tours, cách nhà 1 giờ lái xe.

Còn Noah, đang lo làm sao để không bị bơ vơ đón Giáng Sinh một mình. Cô nói đã tìm đủ mọi cách, nào là đi xe chung với ứng dụng Bablacar nhưng vì phải đi từ nam lên đến gần miền bắc nước Pháp, cô không có phương tiện nào khác ngoài hệ thống xe lửa. Vì phong trào đình công và phải đổi vé vào giờ chót, chuyến về thăm gia đình lần này của Noah tốn thêm đến hơn 60 euro ».

Sau cuộc đàm phán trong ngày hôm qua, ban giám đốc của SNCF và giới công đoàn đạt được một số thỏa thuận, cho phép dỡ bỏ kế hoạch đình công vào hai ngày cuối tuần tới, tức đúng vào dịp Tết dương lịch. Nhưng nhân viên kiểm soát vé của tập đoàn xe lửa quốc gia Pháp vẫn duy trì quyết định bãi công trong dịp Noel.

