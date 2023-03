"Once Upon a Bridge in Vietnam" : Chiếc cầu âm nhạc Pháp-Việt ở Vesoul

VĂN HÓA

Một cảnh trong phim “Once Upon a Bridge in Vietnam” của đạo diễn François Bibonne.

Trong số các bộ phim tài liệu tranh giải năm nay tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh Châu Á ở Vesoul, có một bộ phim nói về giới âm nhạc cổ điển ở Việt Nam, Once Upon a Bridge in Vietnam của đạo diễn trẻ François Bibonne, vừa được trình chiếu hôm 06/03/2023.

Từ Liên hoan Vesoul, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

Bộ phim là một cuộc hành trình về nguồn của một thanh niên Pháp nhưng có mang dòng máu Việt. Sau khi người bà Việt Nam qua đời, vào tháng 2/2020, François Bibonne đã quyết định đi khám phá đất nước của bà qua thế giới nhạc cổ điển phương Tây ở Việt Nam, vì anh cũng là một nghệ sĩ piano nhạc cổ điển.

Bị kẹt lại Việt Nam do đại dịch Covid bùng phát, François Bibonne nhân dịp này đã bỏ ra 15 tháng để thực hiện hoài bão của mình. Once Upon a Bridge in Vietnam đưa khán giả đến với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, làm quen với một dàn hợp ca gồm những người khiếm thị hát các ca khúc tiếng Pháp, đến một tỉnh miền bắc khám phá những nghệ nhân chuyên phục chế kèn đồng của Pháp, hay chế tạo những violon mới, rồi tìm hiểu về những thể loại âm nhạc dân tộc Việt Nam như ca trù,…Thỉnh thoảng xen lẫn vào đó là hình ảnh của người bà quá cố Thérèse Nguyễn Thị Khoan. Âm nhạc đối với François Bibonne giống như chiếc cầu nối hai nước Pháp-Việt, nối quá khứ với hiện tại.

Chính là với đề tài độc đáo này mà Once Upon a Bridge in Vietnam đã chinh phục khán giả ở nhiều nơi, nhất là đã được giới thiệu tại các trường đại học ở Mỹ, Pháp... Tuy vậy, François Bibonne đã rất bất ngờ khi nghe tác phẩm của mình được chọn tranh giải ở Liên hoan Vesoul và anh cho biết đã rất lo khi thấy phim được chiếu trên màn ảnh lớn. Nhưng những tràng vỗ tay sau khi phim vừa chấm dứt, cũng như nhiều câu hỏi của khán giả với đạo diễn về quá trình làm phim khiến François Bibonne yên tâm. Một số khán giả rất thích thú khi thấy nhạc cổ điển và nhất là nhạc cổ điển Pháp vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam.

Tại Liên hoan Vesoul năm nay, tổng cộng có 8 phim tài liệu tranh giải, đa số là những tác phẩm của những đạo diễn trẻ. Chưa biết quyết định của ban giám khảo sẽ ra sao, nhưng trước mắt, qua sự đón nhận thuận lợi của khán giả, François Bibonne tin tưởng hơn vào những dự án nối tiếp Once Upon a Bridge in Vietnam.

