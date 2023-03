Chống cải tổ hưu trí Pháp: Vì sao ‘‘kiến nghị bất tín nhiệm’’ của Liot thu hút nhiều nghị sĩ?

PHÁP - BẤT TÍN NHIỆM CHÍNH PHỦ

Căng thẳng chính trị dâng cao tại Pháp trước thềm cuộc bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ ngày mai 20/03/2023. Hai kiến nghị được đệ trình sau khi chính phủ sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để áp đặt luật cải tổ hưu trí không qua bỏ phiếu tại Quốc Hội. Việc dùng điều 49.3, trong bối cảnh dự luật bị đông đảo dân chúng phản ứng dữ dội, bị nhiều chính trị gia đối lập lên án là ‘‘phản dân chủ’’.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo giới quan sát, trong số hai kiến nghị bất tín nhiệm, kiến nghị của nhóm dân biểu thiểu số cánh trung Liot có khả năng nhận được nhiều ủng hộ hơn cả, cho dù gần như không có khả năng hội đủ đa số quá bán tại Hạ Viện. Nhóm dân biểu Liot, nhóm nghị sĩ nhỏ nhất trong số 10 nhóm chính trị trong Hạ Viện, gần như rất ít được công chúng biết đến.

Liot là tên gọi tắt của nhóm ‘‘Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires’’ (Tự do, Độc lập, Hải ngoại và các vùng Lãnh thổ ngoài chính quốc). Nhóm do nghị sĩ cánh trung Bertrand Pancher đứng đầu thuộc về các đảng phái đối lập tại Quốc Hội, nhưng không phải đối lập triệt để, mà sẵn sàng có các hợp tác với liên đảng cầm quyền trong một số hồ sơ lớn.

Việc chính phủ quyết định sử dụng điều 49.3 để áp đặt luật cải tổ hưu trí, mà không qua bỏ phiếu, ngay lập tức đã khiến nhóm dân biểu thiểu số Liot quyết định đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Theo AFP, việc kiến nghị bất tín nhiệm được một nhóm dân biểu không có mầu sắc chính trị rõ ràng như Liot đưa ra cho phép tập hợp đông đảo sự ủng hộ của các dân biểu thuộc các đảng phái đối lập, từ cực tả đến cực hữu.

Theo AFP, sự có mặt của dân biểu kỳ cựu cánh trung hữu Charles de Courson, nhóm Liot, trong hàng ngũ những người chủ trương bất tín nhiệm chính phủ, cho thấy kiến nghị này có khả năng thu hút sự ủng hộ của nhiều dân biểu cánh hữu. Dân biểu Charles de Courson, có 7 nhiệm kỳ nghị sĩ, vốn là người ủng hộ việc nâng tuổi hưu trí lên 65, cũng đồng thời là người có quan điểm nghiêm khắc về chi tiêu công.

Dân biểu Charles de Courson là một tín đồ Công giáo, người ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu, tuy có quan điểm ‘‘bảo vệ các giá trị truyền thống’’, nhưng cũng là người kiên định tranh đấu bảo vệ các quyền tự do. Ngay từ đầu tháng 2/2023, nghị sĩ Charles de Courson đã chỉ trích dự luật cải tổ hưu trí của chính phủ là ‘‘không có tính hợp thức dân chủ’’ (pas de légitimité démocratique).

Lãnh đạo nhóm Liot, nghị sĩ Bertrand Pancher, đặc biệt kêu gọi các nghị sĩ đối lập cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR) bỏ phiếu cho kiến nghị bất tín nhiệm. Theo giới quan sát, kiến nghị do Liot chủ trì cùng với liên đảng Nupes, cần có được thêm sự ủng hộ của khoảng một nửa trong số 61 dân biểu đảng LR, mới có đủ đa số quá bán (287). Đây là điều gần như bất khả trong hiện tại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký