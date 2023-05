Liên hoan Cannes 2023 khai mạc với Cành Cọ Vàng danh dự giành cho Michael Douglas

ĐIỆN ẢNH - CANNES 2023

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, một trong những sự kiện danh giá nhất của điện ảnh quốc tế, đã chính thức khai mạc tối ngày 16/05/2023, với giải Cành Cọ Vàng danh dự được trao tặng cho nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas. Nhiều ngôi sao quốc tế xuất hiện trên thảm đỏ. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Johnny Depp, vai chính trong phim Jeanne du Barry, được nhiều người hâm mộ vỗ tay, nồng nhiệt chào đón, bất chấp những ''lời ra tiếng vào'' về vụ kiện bạo hành gia đình.

Tấm rèm đỏ của rạp Louis Lumière tại Cannes chính thức được mở ra với tiếng hát của ca sĩ, diễn viên Chiara Mastroianni, dẫn chương trình tại Lễ khai mạc liên hoan. Cũng như những năm gần đây, đêm khai mạc cũng là đêm trao giải Cành Cọ Vàng danh dự, và năm nay giải thưởng danh giá đó thuộc về nam diễn viên gạo cội Michael Douglas, để tri ân hơn 50 năm cống hiến cho nền nghệ thuật thứ bảy của nam diễn viên người Mỹ. Đứng cạnh Douglas, nữ minh tinh người Pháp Catherine Deneuve, người xuất hiện trên tấm áp phích quảng bá cho Liên hoan năm nay được mời phát biểu, bà khẳng định “lý do mà Liên hoan tồn tại, đó là nhằm tôn vinh sự tự do, tự do tưởng tượng, tự do sáng tạo, tự do nói về quyền lực cũng như sự mong manh của chúng ta”. Nữ diễn viên phim Đông Dương cũng không quên nhắc lại sự ủng hộ đối với nhân dân Ukraina trong cuộc chiến chống Nga xâm lược, trước khi tuyên bố chính thức“khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79”, trình chiếu phim Jeanne du Barry.

Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm :

“Dòng người chen lấn trước Cung liên hoan Cannes, hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy các ngôi sao màn bạc tỏa sáng trên thảm đỏ. Bên cạnh dàn sao quốc tế như Naomi Campbell, Elle Fanning hay Phạm Băng Băng, mọi ánh nhìn dường như chú ý đến đội ngũ của phim khai màn liên hoan Jeanne du Barry, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Maïwenn và tài tử Hollywood Johny Depp. Cả hai tay trong tay bước trên thảm đỏ trong những tràng vỗ tay của người hâm mộ. Sau lễ khai mạc, bộ phim Jeanne du Barry chính thức được trình chiếu trong các rạp của Cung liên hoan cũng như tại các rạp chiếu phim trên toàn nước Pháp.

Một đạo diễn “liều lĩnh” khi chọn Johny Depp thủ vai chính, một bộ phim “đưa người xem lật lại những trang sử của nước Pháp, dù đó không phải là những trang sử tươi sáng”, như nhận định của ông Paul Millier, một khán giả bước ra từ rạp Louis Lumière.

Hành trình của Jeanne, từ một cô gái xuất thân hèn mọn, trải qua bao thăng trầm của đời người phụ nữ và rồi trở thành người tình được vua Louis XV yêu thích nhất. Quyến rũ, tự do, phóng túng, hiểu thời thế nhưng có phần đạo mạo và thô thiển, dù không có danh phận, nhưng Jeanne lại độc chiếm tình yêu của một người đứng trên vạn người. Sự ra đi trong cô độc của nhà vua đã khép lại một trang sử của nước Pháp, cũng như khép lại một mảnh tình và ánh hào quang của Jeanne.

Không có nhiều lời thoại, máy quay của đạo diễn dường như muốn trêu đùa khán giả bởi những ánh nhìn sâu lắng, chất chứa cảm xúc của các nhân vật. Bộ phim đưa người xem quay trở lại thế kỉ 18, với những lễ nghi hoàng gia tại cung điện Versailles, được đạo diễn Maïwenn khai thác dưới khía cạnh hài hước và có phần châm biếm, như cảnh nhà vua thức dậy vào mỗi sáng bị vây quay bởi gia đình cùng hàng tá người phục vụ.”

Sau bộ phim mở màn, cuộc đua giành Cành Cọ Vàng chính thức bắt đầu hôm nay với sự tái xuất của đạo diễn Nhật Bản Korre-Eda qua bộ phim Monster và một trong 7 nữ đạo diễn tại liên hoan năm nay, bà Catherine Corsini với phim Le Retour (Sự trở lại). Theo AFP, phim của nữ đạo diễn Pháp đã gây tranh cãi và từng đứng trước nguy cơ bị loại khỏi danh sách tranh giải về điều kiện làm phim và đáng chú ý nhất là việc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (CNC) đã rút khoản hỗ trợ tài chính 680 000 euro vì đã thêm một cảnh quay tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên mà không thông báo cho uỷ ban chịu trách nhiệm xem xét các yêu cầu quay phim với trẻ em.

Về ban giám khảo năm nay, đa số là những tài năng trẻ, hai trong số 9 thành viên đã từng giành giải Cành Cọ Vàng, là nam diễn viên người Thụy Điển Ruben Östlund (The Square - 2017, Triangle of Sadnes -2022) kiêm chủ tịch ban giám khảo, và nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau (Titane - 2021).

