Trí tuệ nhân tạo: Pháp đầu tư 500 triệu euro cho phát triển nhân lực

Tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu, VivaTech, Paris, hôm qua 14/05/2023, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một kế hoạch đầu tư bổ sung để thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo ‘‘Made in France’’. Hơn 500 triệu euro sẽ được dành cho đào tạo và phát triển nhân lực, với hy vọng cho ra đời các tài năng mới.

Nguyên thủ Pháp thừa nhận các doanh nghiệp Pháp đang tụt hậu ‘‘rất xa’’ so với các đối thủ Mỹ và cả Trung Quốc. Phát triển nhân lực là điều được ưu tiên. Tổng thống Macron nói: ‘‘Chúng ta đã có các cơ sở nghiên cứu tốt và cơ sở đào tạo đại học tốt. Tuy nhiên, cần làm nhiều hơn. Như vậy, cần tăng gấp đôi số lượng đào tạo so với hiện nay, và đồng thời phải xây dựng được từ 5 đến 10 cluster ( cụm doanh nghiệp) về trí tuệ nhân tạo, trong đó có hai hoặc ba cluster tầm cỡ thế giới’’. Bên cạnh đầu tư nói trên, Pháp có kế hoạch chế tạo một siêu máy tính, trị giá 500 triệu euro, một nửa số tiền do Liên Âu tài trợ.

Tổng thống Macron nhấn mạnh đến bước phát triển đột biến của lĩnh vực trí thông minh nhân tạo hiện nay, với‘‘trí thông minh nhân tạo tạo sinh’’ (AI generative), với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT từ cuối năm 2022. Ưu tiên của chính phủ Pháp là phát triển ‘‘các cơ sở dữ liệu bằng tiếng Pháp’’. Một khoản đầu tư 50 triệu euro được dự kiến để thúc đẩy lĩnh vực này.

Theo AFP, tại triển lãm công nghệ Viva Tech lần thứ bảy, hôm qua tổng thống Pháp cũng kêu gọi châu Âu không nên để đòi hỏi kiểm soát nguy cơ của các ứng dụng trí thông minh nhân tạo cản trở các sáng chế. Ông Macron giải thích: ‘‘Kịch bản tồi nhất là châu Âu đầu tư ít hơn nhiều so với Mỹ và Trung Quốc, nhưng lại bắt đầu tập trung vào việc ra luật lệ cho lĩnh vực này. Đây là kịch bản có thể xảy ra, nhưng không phải là điều mà tôi ủng hộ’’.

Một ngày trước tuyên bố của tổng thống Pháp, hôm thứ Ba 13/06, các nghị sĩ châu Âu đã phê chuẩn một dự án luật về trí thông minh nhân tạo, mở đường cho việc thương lượng với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu về các biện pháp hạn chế hiểm họa của những ứng dụng kiểu ChatGPT.

