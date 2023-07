Bạo động tại Pháp : Đêm thứ 5 bớt căng thẳng nhưng vẫn có 719 người bị câu lưu

PHÁP - BẠO ĐỘNG

Trong đêm 01 sáng 02/07/2023, đêm bạo động thứ năm liên tiếp tại Pháp, tình hình có dấu hiệu bớt căng thẳng một chút. Tuy nhiên, theo số liệu của bộ Nội Vụ Pháp, đêm qua vẫn có 719 người bị câu lưu. Nhiều vụ phá phách đã diễn ra, nhất là ở vùng Paris và Marseille, miền nam Pháp.

Để đối phó với nguy cơ bạo động gia tăng, bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérard Darmanin thông báo tối qua đã huy động 45.000 cảnh sát, hiến binh trong cả nước để duy trì an ninh, và đặc biệt tăng viện cho các thành phố Marseille, Lyon và Grenoble, những nơi bạo động đã diễn ra dữ dội trong đêm trước đó. Theo số liệu tạm thời sáng hôm nay, có 45 cảnh sát, hiến binh bị thương trong đêm qua.

Riêng tại Paris, nhiều thanh niên đã tập trung quanh đại lộ nổi tiếng Champs-Elysées, nơi có lực lượng an ninh được triển khai đông đảo. Tại Marseille, nhiều sự cố đã xảy ra ở khu trung tâm, một số kẻ bạo động âm mưu tiến hành các vụ cướp phá và xô xát với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Còn ở Tourcoing, miền bắc Pháp, lực lượng cảnh sát chống bạo động, RAID và lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát quốc gia, CRS, đã phải can thiệp sau khi có ít nhất 1 chiếc xe bị phóng hỏa cho dù đã có lệnh giới nghiêm ở nhiều nơi.

Nanterre : Người dân quá mệt mỏi

Nanterre, thành phố ngoại ô phía tây thủ đô Paris, là nơi bùng phát các vụ bạo động sau khi Nahel, 17 tuổi, bị một nhân viên cảnh sát bắn chết. Tuy nhiên, sau bốn đêm chịu đựng các vụ bạo lực, đập phá, người dân thành phố bắt đầu mệt mỏi, tức giận và sợ tình hình không dịu đi trong khi họ là những nạn nhân đầu tiên.

Phóng sự của đặc phái viên RFI, Nathanaël Vittrant tại Nanterre ghi nhận :

« Tất cả những người dân mà chúng tôi gặp đều nói là suy nghĩ đầu tiên của họ hướng về Nahel, mẹ và gia đình của nạn nhân. Nhưng ngoài sự khó hiểu, nỗi buồn sâu sắc, còn có cả sự mệt mỏi.

Một người dân nói : « Ba giờ sáng tôi ra ngoài, chúng đốt hết xe ô tô trong bãi đỗ xe khu nhà tôi. Chúng tôi không thể ngủ được ». Người phụ nữ xin ẩn danh này sống ở khu chung cư Pablo Picasso, nơi Nahel sống, cho biết : « Mọi người đều cần đến tòa thị chính, sở cảnh sát hay các cửa hàng, chúng tôi cần tất cả những nơi đó. Mọi người ở đây sống trong các khu phố nghèo rồi, sau này thì phải làm thế nào ? »

Cuối chiều qua (01/07), chúng tôi gặp một phụ nữ khác cũng sống trong khu phố, vừa đi chợ ra với hai con nhỏ, cố về nhà trước khi quá muộn. Bà nói :

« Chúng tôi phải khẩn trương đi chợ vì cửa hàng sắp đóng cửa, rồi xe buýt không chạy, không còn phương tiện công cộng nào khác. Chúng tôi buộc phải làm mọi thứ ở nhà, rất phức tạp. Trẻ con không được ra ngoài chơi nữa. Chúng tôi chẳng còn có cuộc sống nữa, cứ như lại bị phong tỏa. Tôi cho các cháu tranh thủ chơi một chút ở công viên nhưng sắp phải về, không còn lựa chọn nào khác, bởi vì chúng tôi sợ ».

Yannis, 22 tuổi, có em trai cùng tuổi với Nahel, cũng tức giận nhưng không hiểu nổi những người tấn công ngay chính khu phố của họ. Anh nói : « Đốt xe chẳng phải là giải pháp hay vì có những ông bố cần xe để đi làm. Cướp bóc, hôi của các cửa hàng lại càng mang tiếng xấu cho chúng tôi ».

Ở Nanterre, người dân giờ mong hai điều : mau chóng tìm lại yên bình và công lý ».

