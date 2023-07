Bạo động tại Pháp : Căng thẳng dịu xuống, chính phủ cam kết giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại

PHÁP - XÃ HỘI

Sau năm đêm bạo động liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi trên lãnh thổ Pháp, hôm nay, 04/07/2023, tổng thống Emmanuel Macron tiếp các thị trưởng của 220 thành phố, thị trấn bị thiệt hại vật chất nặng nề và bày tỏ sự ủng hộ đối với các dân biểu này. Chính phủ cũng thông báo các trợ giúp tài chính đối với các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại.

Căng thẳng đã dịu xuống từ cuối tuần qua, nhưng tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn kể từ sau vụ một thiếu niên 17 bị cảnh sát bắn chết ngày 27/06, ở Nanterre, ngoại ô Paris.

Bộ Nội Vụ Pháp cho biết, trong đêm qua, 24 tòa nhà đã bị phóng hỏa hoặc phá hoại, 72 người đã bị câu lưu, trên khắp nước Pháp, hơn 150 xe cộ bị đốt cháy. Theo AFP, trong cuộc gặp với hơn 200 thị trưởng ở điện Elysée, Paris, tổng thống Macron muốn trao đổi với các dân biểu « để hiểu sâu về những lý do xảy ra bạo động ». Ông Macron đã nêu ra câu hỏi : « Liệu tình hình căng thẳng lắng xuống có được duy trì lâu dài ? ». Tổng thống Pháp khẳng định « vẫn phải cẩn trọng trong những ngày tới, tuần tới ».

Tại nhiều thành phố, thị trấn ở Pháp, thiệt hại vật chất do các cuộc bạo động, đập phá, hôi của… nhắm vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ước tính lên đến hàng tỷ euro. Hôm nay, bộ trưởng Kinh Tế Bruno Le Maire đã thông báo các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại, như hủy bỏ một phần đóng góp xã hội và thuế. Các hãng bảo hiểm đã chấp thuận yêu cầu của chính phủ, xem xét hỗ trợ các bên bị thiệt hại, giúp họ được bồi thường nhanh chóng.

Theo France Info, tại khu vực Ile de France, một số người tham gia bạo động chỉ khoảng 13 tuổi, và phần lớn đều là những người trẻ tuổi, hoặc trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi). Trong cuộc gặp với lực lượng an ninh tại một doanh trại quân đội ở thủ đô Paris, tối hôm qua, tổng thống Pháp Macron cho biết sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với các gia đình có con cái tham gia bạo động, xử lý từng trường hợp riêng biệt, và không nhất thiết phải ngừng hỗ trợ tài chính cho các gia đình thuộc diện khó khăn.

AFP nhắc lại vào cuối tuần trước, hôm 30/06, bộ trưởng Tư Pháp Éric Dupond-Moretti đã đề cập đến vai trò của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, tức là có thể phải chịu 2 năm tù giam và nộp 30 000 euro tiền phạt.

Quỹ hỗ trợ viên cảnh sát bị khởi tố về tội « bắn chết người »

Liên quan đến viên cảnh sát đã nổ súng bắn chết thiếu niên gốc Bắc Phi, Nahel, ở Nanterre, hiện vẫn bị tạm giam và bị khởi tố vì tội cố ý giết người, có một điều gây xôn xao công luận gần đây, đó là một quỹ được lập ra trên một trang mạng « gọi vốn cộng đồng » Go fund me, nhằm hỗ trợ viên cảnh sát và gia đình người nàyông. Quỹ này do một người thân cận với chính khách cực hữu Marine Le Pen lập ra. Tính đến hôm 03/07, số tiền đóng góp đã lên đến hơn 1 triệu euro. Điều này khiến nhiều người thuộc cánh tả của Pháp phẫn nộ, vì lập ra một quỹ hỗ trợ viên cảnh sát đã « sát nhân », kêu gọi hủy bỏ quỹ này.

