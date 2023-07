Pháp: Chính phủ muốn hạn chế tạm thời mạng xã hội trong trường hợp bạo động

PHÁP - BẠO ĐỘNG

Mười ngày sau vụ thiếu niên Nahel bị bắn chết ở Nanterre, ngoại ô Paris, ngành tư pháp hôm nay, 06/07/2023, đã quyết định tiếp tục tạm giữ cảnh sát đã nổ súng. Vụ sát hại đã dẫn đến tình trạng bạo lực, phá hoại, hôi của trên khắp nước Pháp trong nhiều đêm, với thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Để hạn chế thiệt hại, chính phủ Pháp muốn giới hạn tạm thời các mạng xã hội trong trường hợp xảy ra bạo động.

Người phát ngôn chính phủ Olivier Véran nêu khả năng « tạm khóa một số tính năng », như « tính năng định vị trên một số nền tảng, giúp thanh niên tập trung ở một địa điểm ». Theo ông Véran, « đó là những lời kêu gọi tổ chức biểu lộ sự thù hận ở nơi công cộng » và như vậy chính phủ « có thẩm quyền để có thể đình chỉ ».

AFP cho biết, trước đó, một số người thân cận với tổng thống Macron đã phải thanh minh cho phát biểu ngày 04/07 của nguyên thủ Pháp khi cho rằng « phải suy nghĩ về cách sử dụng mạng xã hội trong giới thanh niên, trong gia đình, trường học, cần phải áp dụng các biện pháp cấm đoán». Họ khẳng định chủ nhân điện Elysée « không hề muốn cắt các mạng xã hội hoàn toàn » mà chỉ « có thể dừng tạm thời các mạng xã hội ». Phát biểu của ông Macron ngay lập tức đã bị các phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ, so sánh với tình trạng ở « Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên ».

Thiệt hại do bạo động lên tới hơn 1 tỉ euro

Các vụ bạo động đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ euro ở Pháp. Trong buổi điều trần ngày 05/07 trước Ủy ban Luật của Thượng Viện, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin đã nêu số liệu thống kê tạm thời : 23.878 vụ đốt trên đường phố, 12.031 xe bị thiêu rụi, 105 tòa thị chính và 2.508 tòa nhà bị đốt hoặc bị phá, trong đó có 273 tòa nhà « thuộc các lực lượng an ninh », 168 trường học bị tấn công, 17 thị trưởng bị đe dọa, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ nhà riêng của thị trưởng L’Hay-les-Roses (ngoại ô Paris) bị đâm xe và phóng hỏa.

Kể từ khi xảy ra các vụ bạo lực, cảnh sát đã bắt thẩm vấn 3.505 người, riêng Paris và vùng phụ cận là 1.373 người. Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia Pháp (IGPN) đã cho mở điều tra về 10 vụ, trong đó có 2 vụ nghiêm trọng. Vụ thứ nhất là một thanh niên bị hôn mê do bị thương nặng ở đầu ở Mont-Saint-Martin (miền đông Pháp) nơi lực lượng đặc nhiệm Raid can thiệp hôm 30/06. Vụ thứ hai liên quan đến một thanh niên 27 tuổi chết trong đêm 01 rạng sáng 02/07 ở Marseille, có thể do trúng đạn flash-ball của cảnh sát.

