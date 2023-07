Pháp tổ chức diễu binh mừng quốc khánh, Ấn Độ là khách mời danh dự

PHÁP - QUỐC KHÁNH

Hôm nay, 14/07/2023, trên đại lộ Champs-Elysées của thủ đô Paris, nước Pháp tổ chức diễu binh mừng Quốc khánh với khách mời danh dự là Ấn Độ. Sau các vụ bạo động gần đây, Quốc khánh năm nay diễn ra dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt nhất.

Khoảng 6500 người, hơn 60 máy bay, 28 trực thăng, 157 xe cơ giới và 62 xe mô tô, cùng 200 kỵ binh của đội Vệ binh Cộng hòa tham gia diễu binh dọc theo đại lộ Champs-Elysées đến quảng trường Concorde, nơi đặt khán đài danh dự của quan khách.

Vào đúng 10 giờ sáng, tổng thống Emmanel Macron, cùng tổng tham mưu trưởng quân đội duyệt đội danh dự khai mạc lễ diễu binh.

Khách mời danh dự của lễ Quốc khánh Pháp năm nay là quân đội Ấn Độ, với sự tham gia của 240 binh sĩ đại diện cho các binh chủng tham gia diễu binh và 3 chiến đấu cơ Rafale của không quân Ấn Độ.

Trên khán đài, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt bên cạnh tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều quan khách theo dõi buổi lễ. Chiều nay lãnh đạo hai nước có cuộc hội đàm. Paris và New Delhi năm nay kỷ niệm 25 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thê thế giới có nhiều biến động và Pháp đang có tham vọng tăng cường vai trò ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Trong diễn văn gửi đến quân đội Pháp nhân ngày Quốc khánh, tối qua,13/07, tổng thống Macron đã khẳng định « Ấn Độ sẽ đóng một vai trò quyết định cho tương lai của chúng ta, đây là một đối tác chiến lược và đồng thời là một nước bạn hữu ». Thủ tướng Narendra Modi hôm qua đã được trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh, phần thưởng cao quý nhất của nước Pháp.

AFP cho biết chuyến thăm Pháp của thủ tướng Ấn Độ cũng là dịp để hai nước thảo luận các chi tiết về việc Ấn Độ dự định mua của Pháp 26 chiến đấu cơ, loại dành cho tàu sân bay và 3 tàu ngầm.

Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Pháp năm nay diễn ra trong bầu không khí an ninh căng thẳng, hậu quả của các vụ bạo động dữ dội trong hơn 5 đêm hồi cuối tháng 6 vừa qua sau vụ một thanh niên bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc kiểm tra giao thông. Để bảo đảm an toàn tuyệt cho các lễ hội, chính phủ đã huy động một lực lượng khoảng 45 nghìn cảnh sát và hiến binh, các đơn vị tinh nhuệ chống bạo động, cùng nhiều xe bọc thép. Riêng Paris và các vùng phụ cận, khoảng 10 nghìn nhân viên của các lực lượng an ninh đã được triển khai. Các hoạt động lễ hội trên toàn nước Pháp được đặt dưới sự giám sát an ninh cao nhất.

Lễ mừng Quốc khánh Pháp được khép lại tối nay với một chương trình hòa nhạc cổ điển và bắn pháo hoa từ tháp Eiffel, như truyền thống hàng năm.

