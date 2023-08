Hơn 350 công dân Pháp được sơ tán khỏi Niger

PHÁP - NIGER

Vài giờ sau khi Pháp khởi động chiến dịch sơ tán thường dân bằng đường hàng không rời khỏi Niger, hai chuyến bay chở hơn 350 công dân Pháp đã hạ cánh tại sân bay Roissy, ngoại ô Paris trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 02/08/2023, theo thông báo của bộ Ngoại Giao và bộ Quân Lực Pháp, được AFP trích dẫn.

Quyết định sơ tán được bộ Ngoại Giao Pháp đưa ra hôm qua 01/08 sau khi đại sứ quán Pháp tại Niger bị tấn công hôm 30/07 và việc đóng cửa không phận khiến người dân Pháp nói riêng và châu Âu nói chung không thể tự rời khỏi đất nước Niger, trong bối cảnh vụ đảo chính lật đổ tổng thống Mohamed Bazoum khiến tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở quốc gia châu Phi này.

Việc sơ tán thường dân đang tiếp diễn. Paris đề ra mục tiêu sơ tán công dân Pháp ra khỏi Niger bằng máy bay hoàn tất vào giữa ngày hôm nay 02/08.

Trả lời đài RFI Pháp ngữ, khi máy bay hạ cánh tại sân bay Roissy, ngoại ô Paris, một thường dân chia sẻ : « Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Hơn nữa, đây là do các quân nhân Pháp và Niger phối hợp cùng nhau để tổ chức đưa chúng tôi về nước. Tôi không thấy mọi người lo lắng, cả khi lên máy bay và khi về đến đây. Tôi không lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhưng có thể là tôi đã lo lắng về việc nếu biên giới bị đóng cửa thì tôi có thể sẽ lỡ mất cơ hội đưa các con tôi trở về ». Trên mạng xã hội X, tiền thân là Twitter, bộ Quân Lực Pháp cho biết việc sơ tán hàng trăm công dân Pháp và châu Âu do lực lượng quân sự Pháp và cảnh sát Niger điều phối.

Trong các chuyến bay giải cứu do Pháp tổ chức, cũng có một số thường dân trong và ngoài khối Liên Âu, như công dân Đức, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Ethiopia, Liban và cả công dân Niger, theo khẳng định của bộ Ngoại Giao Pháp với báo giới tại sân bay Orly.

Liên quan đến các quân nhân Pháp đang trú đóng tại Niger, bộ tham mưu quân đội Pháp hôm 01/08 cho biết việc sơ tán binh sĩ chưa được đưa ra bàn thảo.

Về phía Liên Âu, hôm qua, theo đài France 24, Bruxelles chưa đề ra một kế hoạch sơ tán tập thể công dân của khối. Riêng chính phủ Ý cũng đã điều một máy bay so tán 87 người ra khỏi Niger. Chuyến bay chở 37 người Ý và nhiều công dân trong và ngoài Liên Âu đã hạ cánh sáng hôm nay tại Roma.

