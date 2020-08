Pháp dừng phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông

(Ảnh minh họa) - Hồng Kông ngày 29/07/2020 đã có vụ bắt giữ đầu tiên nhắm vào những người hoạt động chính trị, chiểu theo luật an ninh quốc gia mới.

Sau một số nước phương Tây khác, đến lượt Pháp phản đối luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông bằng cách không phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với đặc khu hành chánh này của Trung Quốc.

Trong một thông cáo công bố hôm qua, 03/08/2020, bộ Ngoại Giao Pháp giải thích rằng quyết định này xuất phát từ những « diễn biến mới đây » tại Hồng Kông.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Pháp, Agnès von der Mühll, « căn cứ vào những diễn tiến gần đây, nước Pháp sẽ không phê chuẩn trong tình trạng hiên thời, thỏa thuận dẫn độ đã ký ngày 04/05/2017 giữa Pháp và Đặc Khu Hành Chánh Hồng Kông ».

Thỏa thuận dự kiến khả năng cho dẫn độ một người bị một trong hai bên ký kết truy nã nhưng lại ở trên lãnh thổ của phía bên kia. Một ví dụ cụ thể là nếu thỏa thuận có hiệu lực, thì một người Hồng Kông bị chính quyền Hồng Kông truy nã vì một tội danh nào đó nhưng đang trốn ở Pháp, thì Paris bắt buộc phải cho dẫn độ người đó về Đặc Khu để xét xử.

Vấn đề là để có hiệu lực, thỏa thuận này cần phải được Quốc Hội Pháp xem xét trước để bật đèn xanh cho tổng thống phê chuẩn và ban hành. Hiện nay, thỏa thuận vẫn nằm chờ tại Quốc Hội Pháp, và căn cứ vào những gì đang xẩy ra tại Hồng Kông, kịch bản Pháp phê chuẩn thỏa thuận này có lẽ sẽ không thể xẩy ra.

Lý do là vì trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã áp đặt đối với Hồng Kông một bộ luật an ninh quốc gia khắt khe, hình sự hóa nhiều hành vi chống đối, mà ở phương Tây chỉ là những biểu hiện của quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền, ly khai, khủng bố và cấu kết với nước ngoài với những khung hình phạt nặng nề thuộc diện này.

Bộ Ngoại Giao Pháp cho rằng luật an ninh mới tại Hồng Kông đã « đặt lại nguyên tắc một quốc gia hai chế độ và sự tôn trọng ‘mức độ tự trị cao’ mà Hồng Kông được hưởng và những quyền tự do xuất phát từ nguyên tắc đó ». Luật đó, theo Paris, cũng gây tác hại « trực tiếp đến kiều dân và doanh nghiệp Pháp ».

Theo giới phân tích, với quyết định mới này của Paris, thì chính quyền Hồng Kông không thể yêu cầu cho dẫn độ từ Pháp một công dân của họ để xét xử hay giam cầm, một quyết định quan trọng trong bối cảnh dựa vào luật an ninh mới, chính quyền Hồng Kông vừa ban hành lệnh truy nã nhắm vào 6 nhà ly khai Hồng Kông hiện đang tỵ nạn ở ngoại quốc, với tội danh cấu kết với ngoại bang.

Paris như vậy là đã theo chân nước Đức. Hôm thứ Sáu, 31/07, Berlin đã đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông và quyết định của Đức có hiệu lực ngay lập tức. New Zealand đã đình chỉ một luật tương tự hai hôm trước, cũng như Anh Quốc, sau Úc và Canada.

Tất cả các quyết định đình chỉ hiệu lực của các thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông đều nhằm bảo vệ người Hồng Kông trú ẩn tại các nước phương Tây.

