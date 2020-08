Trung Quốc vẫn được bầu vào Tòa Quốc Tế về Luật Biển, dù bị tố coi thường UNCLOS

PHÂN TÍCH

Trung Quốc vẫn được bầu vào Tòa Quốc Tế về Luật Biển, dù bị tố coi thường UNCLOS

Trụ sở Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển (ITLOS), cảng Hamburg, Đức. Ảnh chụp ngày 06/11/2013. AFP - PATRICK LUX

Trọng Nghĩa 5 phút

Hội nghị lần thứ 30 của các quốc gia thành viên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS mở ra tại New York, từ hôm 24/08/2020, đã bầu bổ sung 7 thẩm phán mới cho Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển (International Tribunal for the Law of the Sea - ITLOS). Trong số những người được bầu, có ông Đoàn Khiết Long (Duan Jielong), đại sứ Trung Quốc tại Hungary.