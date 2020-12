Bầu cử tổng thống Mỹ: Phe Trump vẫn hy vọng nhờ “vũ khí” mới

Cho dù đại cử tri đoàn ngày 14/12/2020 đã xác nhận thất bại của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, bản thân tổng thống mãn nhiệm và những người ủng hộ ông một cách triệt để nhất vẫn không chịu thua và bám vào hy vọng đảo ngược được tình thế vào ngày 06/01/2021 khi Quốc Hội Lưỡng Viện Mỹ họp lại để thông qua kết quả bầu phiếu của các đại cử tri.

Tuy nhiên, giới chuyên gia luật pháp đều cho rằng các nỗ lực kể trên sẽ tiếp tục thất bại. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp 20 minutes hôm 16/12/2020, trong những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông bảo thủ tại Mỹ và những người ủng hộ Donald Trump đã đồng loạt cho rằng các nghị sĩ đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đảo ngược kết quả vào ngày 06/01/2021.

Trang web cực hữu The Gateway Pundit ghi nhận : "Hiện đã có các đại cử tri song song ở ba bang”. Đại cử tri “song song” là những người ủng hộ ông Donald Trump được một số nghị sĩ Cộng Hòa ở các bang chiến địa tự ý đề cử vì họ không chấp nhận các đại cử tri chính thức của bang.

Trên đài truyền hình Newsmax cực kỳ ủng hộ Trump, bà Tricia Flanagan thuộc Đảng Cộng Hòa giải thích : “Bang Nevada đã chứng nhận các đại cử tri của mình, những người ủng hộ tổng thống Trump, con đường đã được rộng mở cho Tòa Án Tối Cao hoặc Tu Chính Án thứ 12”. Báo The Epoch Times, cũng thuộc xu hướng thân Trump, cũng đã quảng bá luận điểm này.

Trong thực tế, đúng là một số bang đã chỉ định cái gọi là đại cử tri “song song” hay “thay thế” đó, nhưng theo báo 20 minutes, ông Chris Edelson, giáo sư khoa học chính trị chuyên về định chế tại Đại Học Washington, cho rằng những người này không có bất kỳ tư cách pháp lý nào.

Tổng cộng, các nghị sĩ Cộng Hòa đã dàn dựng một số cuộc bỏ phiếu của những người họ mệnh danh là "đại cử tri thay thế" ở 7 bang : Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và New Mexico.

Thế nhưng, như giáo sư luật Rick Hasen lưu ý trên blog Election Law của ông, những người này “không được các quan chức ở các bang này cũng như cơ quan lập pháp chứng nhận. Do đó, họ không có thẩm quyền pháp lý", và sẽ không thể được Quốc Hội tính tới vào tháng Giêng.

Tổng thống Trump đã gây áp lực trong nhiều tuần lễ đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở địa phương, vốn chiếm đa số ở Michigan và Pennsylvania. Nhưng các cơ quan lập pháp này từ chối xác nhận các danh sách “thay thế”. Do vậy sẽ không xẩy ra kịch bản như vào năm 1876, với một đại cử tri đoàn chính thức, và một đại cử tri đoàn do nghị sĩ địa phương lập ra, tạo nên tình trạng bế tắc để Quốc Hội Liên Bang lao vào can thiệp.

Khả năng thứ hai mà giới thân Trump hy vọng thành công là Quốc Hội sẽ ngăn chặn việc chứng nhận ông Joe Biden làm tổng thống.

Dân biểu đảng đảng Cộng Hòa Mo Brooks đã tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo, yêu cầu hủy bỏ phiếu đại cử tri ở một số bang. Để ý kiến ​​phản đối của ông được Quốc Hội xem xét, ông cần được một thượng nghị sĩ ủng hộ. Tuy nhiên lãnh đạo đảng Cộng Hòa Mitch McConnell hôm qua đã công nhận Joe Biden là tổng thống đắc cử và, theo New York Times, ông đang vận động hậu trường để ngăn không cho các thượng nghị sĩ Cộng Hòa rơi vào một cái bẫy buộc họ phải bỏ phiếu chống lại ông Donald Trump.

Nhưng ngay cả khi khiếu nại được thông qua, Thượng Viện và Hạ Viện sẽ bỏ phiếu, và trong trường hợp hai viện đối lập nhau, ý kiến của Hạ Viện sẽ chiếm ưu thế, mà Hạ Viện lại do đảng Dân Chủ kiểm soát.

Một vũ khí khác được nêu lên là tu chính án thứ 12, quy định rằng khi số phiếu đại cử tri ngang nhau 269-269 trong cử tri đoàn, hoặc nếu có đủ số lượng phiếu đại cử tri bị bác bỏ, và không có ứng cử viên nào chiếm được đa số, Hạ Viện sẽ bổ nhiệm tổng thống. Và đó không phải là một cuộc bỏ phiếu của từng dân biểu trong đó đảng Dân Chủ sẽ có ưu thế mà là một cuộc bỏ phiếu theo đoàn, trong đó phe Cộng hòa có lợi thế.

Vấn đề là đại cử tri đoàn đã bầu xong một cách suôn sẻ với 306 phiếu cho Joe Biden so với 232 cho Donald Trump. Do vây, không thể viện đến tu chính án thứ 12.

