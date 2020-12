Covid-19 : Nhìn bề ngoài, Nga đối phó giỏi hơn Tây phương?

Trong cuộc họp báo tổng kết thành tích cuối năm dài hơn bốn giờ đồng hồ, tổng thống Nga Vladimir Putin tự khen « đối phó tốt với các vấn đề do đại dịch gây ra. Có thể là tốt hơn nhiều nước khác » cho dù tình trạng nghèo khó gia tăng và thống kê dịch tễ gây tranh cãi. Thực tế ra sao ?

Cuộc họp báo được tổ chức qua hệ thống truyền hình, tổng thống Vladimir Putin ngồi trong biệt thự được gọi là « pháo đài » ở ngoại ô Matxcơva. Ai muốn gặp ông thì phải tự cách ly trước hai tuần. Thoải mái nhưng không giấu mệt mỏi, chủ nhân điện Kremlin lắng nghe các câu hỏi về tình trạng kinh tế và xã hội gặp nhiều khó khăn vì tác hại của đại dịch Covid-19, từ mười nhóm nhà báo tập trung trong mười trung tâm báo chí trên toàn quốc.

Đối với Putin, chế độ của Nga tỏ ra hiệu quả hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. GDP chỉ sụt có 3,6%, nhẹ hơn nhiều so với các nước lớn ở châu Âu và Mỹ. Hệ thống y tế Nga, theo tổng thống Putin, cũng hiệu quả và hạn chế số người chết, thấp hơn Tây phương.

Tổng thống Nga còn quảng cáo cho vac-xin Sputnik V, được Nga cho phép sử dụng trước khi thử nghiệm giai đoạn ba. Trong số những người « tình nguyện » đầu tiên có con gái của tổng thống.

Kết quả chống dịch tuyệt vời nhưng thống kê nói khác

Theo số liệu do chính tổng thống đưa ra trong cuộc họp báo : Nước Nga ghi nhận 2,7 triệu ca lây nhiễm đứng hàng thứ tư thế giới, nhưng chỉ có 49.151 nạn nhân tử vong theo tổng kết của ngày họp báo.

Nếu thực tế đúng như vậy thì Nga bỏ xa các nước Âu Mỹ. Nếu tính trung bình thì trên một triệu dân Nga, có 340 người chết. Trong khi đó, ở Mỹ là 940 trên một triệu dân, ở châu Âu trung bình từ 500 đến 900. Tuy nhiên, nếu so sánh với Phần Lan, 86 nạn nhân trên một triệu, thì Nga khó mà tự hào. Thêm vào đó, các nước Tây Âu đưa vào thống kê tất cả những ca dương tính với siêu vi. Vương quốc Bỉ còn đi xa hơn nữa trong thống kê : những trường hợp tử vong « không có lý do khác để giải thích » đều xếp vào nguyên nhân do Covid-19.

Trong khi đó, thống kê chính thức của viện Rossat hé mở một thực tế khác tại Nga. Chỉ trong tháng 10 năm nay, số người qua đời dội lên 50.000 so với tháng 10 năm trước. Thế mà báo cáo số nạn nhân Covid trong tháng chỉ có 22000. Từ tháng 03 đến cuối tháng 10 năm nay, số người Nga được khai tử cũng nhiều hơn cùng thời kỳ một năm trước là 165.000. Các số liệu này cho thấy thiệt hại nhân mạng do siêu vi corona gây ra trầm trọng hơn nhiều mà chính quyền không muốn nhìn nhận công khai.

Chính quyền Nga biện minh là chỉ đưa vào thống kê « Covid » những ca được chứng nhận qua giảo nghiệm tử thi.

Sputnik-V : dân tiêm nhưng tổng thống còn chờ

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, tổng thống Putin phớt lờ không nhắc đến các số liệu, cũng chính thức, nhưng không vinh quang gì cho y tế Nga. Các nhà báo Nga cũng tránh không nhắc tình trạng « sắp quá tải » ở các bệnh viện cấp vùng.

Về phần thuốc tiêm ngừa Sputnik-V, vị tổng thống 68 tuổi một lần nữa ca ngợi hiệu năng của khoa học Nga. Tuy nhiên, ông chưa tiêm và cho biết còn chờ một thời gian nữa sẽ tiêm, một khi các chuyên gia « biết chắc độ an toàn và hiệu năng với tỷ lệ từ 96% hay 97% ».

Trong một bài phân tích, Les Echos và La Croix trích lời của nhiều bác sĩ Nga, một chuyên gia tim mạch ở thủ đô, một phó giám đốc bệnh viện ở Saint Petersbourg, những người trong ngành y không tin vào hiệu năng của Sputnik-V. Putin cũng nhìn nhận Nga thiếu phương tiện hậu cần để sản xuất đủ thuốc cho dân chúng.

Câu hỏi đặt ra là tổng thống Nga tự khen để làm gì trong khi ở châu Âu tranh luận vẫn chưa kết thúc, không một nhà lãnh đạo chính trị nào dám tỏ ra tự mãn với chính sách chống dịch, không một nhà khoa học nào xác quyết là mình nắm sự thật ?

Câu trả lời duy nhất mà giới chuyên gia Tây phương đưa ra là Putin, cũng như Tập Cận Bình của Trung Quốc, muốn sử dụng vac-xin như một thứ vũ khí để phát huy ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao trên thế giới và giữ trước một phần thị trường tại các quốc gia đang phát triển.

Về kinh tế, xã hội, thống kê chính thức báo động tiêu dùng nội địa giảm, thất nghiệp tăng 1,6 điểm, chiếm tỷ lệ 6,3% : 20 triệu dân sống trong nghèo khó. Theo báo Le Figaro, ngày 9 tháng 12, một cuộc họp kín tại điện Kremlin bị rò rỉ thông tin cho thấy một thực trạng nữa : Tổng thống Putin tức giận gạn hỏi các bộ trưởng : Vật giá nhu yếu phẩm tăng từ mấy tháng nay, mấy ông nói là giám sát kỹ. Mấy ông nhìn ở đâu mà không thấy dân chúng thắt lưng buộc bụng vì họ không có tiền mua thức ăn ?

