Donald Trump cô độc trong Nhà Trắng

Donald Trump đang mất dần từ quyền lực đến các điểm tựa chính trị của đảng Cộng Hòa. Bị các mạng xã hội lần lượt cấm cửa, ông mất đi các phương tiện để liên lạc với những người ủng hộ và bị các nhà tài trợ bỏ rơi. Cho dù thu hút được hơn 73 triệu cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, kỷ lục cao nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, Trump đã thất cử và đang trở thành chính khách cô đơn nhất trong những ngày cuối ở Nhà Trắng.

Quảng cáo Đọc tiếp

Về mặt tài chính, Donald Trump vừa mất đi thêm một điểm tựa với cái chết hôm 12/01/2021 của ông trùm các sòng bạc Sheldon Adelson. Nhà tỷ phú Do Thái này vừa ngưỡng mộ Donald Trump vừa là một nhà tài trợ hào phóng với nguyên thủ Mỹ. Trước đó, bạo loạn trên đồi Capitol tuần trước là lý do khiến nhiều « chủ nợ » của tổng thống Trump đoạn tuyệt với ông vua địa ốc New York vì sợ mang tiếng.

Báo New York Times tiết lộ ngân hàng Đức Deutsche Bank, từ trước tới nay luôn dễ dãi cho tập đoàn Trump Organization vay mượn, nay muốn « giữ khoảng cách » với vị tổng thống Mỹ quá ồn ào này. Một ngân hàng khác là Signature Bank không ngần ngại đóng cửa tài khoản cá nhân của nguyên thủ Mỹ với 5 triệu đô la trong đó.

Con sâu làm rầu nồi canh : Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bị vạ lây. Nhiều tập đoàn tên tuổi của Mỹ như Amazon, General Electric, AT&T, Dow, Comcast, Verizon, American Express, Airbnb thậm chí dọa ngừng giúp đảng Cộng Hòa huy động các nguồn tài trợ. Quyết liệt hơn nữa Facebook, Microsoft và Google đã tạm ngừng quyên góp tài chính cho cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Ngay cả đến thế giới thể thao và nhất là môn đánh golf được ông Trump yêu thích nhất, Liên đoàn quốc gia cũng vừa thông báo hủy cuộc thi đấu trong mùa tranh giải 2022 được dự trù diễn ra tại New Jersey, trong khuôn viên các sân golf thuộc về gia đình Donald Trump.

Trên sân khấu chính trị, Donald Trump bị cô lập không kém. Truyền thông tại Washington cho biết có khoảng 20 dân biểu của bên đảng Cộng Hòa ủng hộ thủ tục truất phế tổng thống. Ngay cả với những đồng minh đắc lực và trung thành nhất với chủ nhân Nhà Trắng là phó tổng thống Mike Pence hay các thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Lindsay Graham ... biến cố ở Capitol hôm 06/01/2021 là « giọt nước làm tràn ly ».

Ông Trump và phó tổng thống Pence tuyệt nhiên không « liên lạc » với nhau trong một tuần lễ. Vào lúc những người cuồng nhiệt ủng hộ Donald Trump xông vào điện Capitol, đòi « treo cổ » Mike Pence thì tổng thống Mỹ đã đổ thêm dầu vào lửa với hàng Twitt : « Mike Pence không đủ can đảm để làm điều cần thiết nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ bản Hiến Pháp của chúng ta ».

Trong hàng ngũ nội các, nhiều bộ trưởng và quan chức lần lượt ra đi. Mọi người chú ý nhiều vào lá thư xin từ chức của bộ trưởng Giáo Dục, bà Betsy DeVos. Trong lá thư này bà trực tiếp quy trách nhiệm cho tổng thống Trump về vụ loạt bạo loạn, Quốc Hội bị đập phá. Đảng Cộng Hòa thực sự lúng túng và bắt đầu giữ khoảng cách với một chính trị gia khó lường như Donald Trump.

Bộ trưởng Tư Pháp vừa từ chức William Barr cho rằng « xúi giục đám đông chiếm đóng điện Capitol để gây áp lực » vào lúc Quốc Hội lưỡng viện xác nhận kết quả bầu cử tổng thống là hành động « không thể tha thứ ».

Thế cô lập này của tổng thống Trump lại càng thêm rõ nét vào lúc Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ FBI báo động trước mối đe dọa « biểu tình có trang bị vũ khí diễn ra trên toàn quốc » trong những ngày tới và có nguy cơ biến cố hồi tuần trước ở điện Capitol mới chỉ là khúc dạo đầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký