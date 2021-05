Xung đột trên dải Gaza : Những tính toán của Netanyahu và Hamas

Xung đột trên dải Gaza đã bỗng bùng lên dữ dội từ hôm 10/05/2021, làm hơn 200 người chết, hàng ngàn người bị thương từ cả hai phía Palestine và Israel. Cộng đồng quốc tế tỏ ra bất lực trong việc kêu gọi chấm dứt chiến sự. Theo giới quan sát, chính những tính toán chính trị đã thúc đẩy thủ tướng Israel và phong trào Hồi giáo cực đoan leo thang vũ lực.

Quảng cáo Đọc tiếp

Duy trì quyền lực bằng mọi giá

« Thầy phù thủy », vì cái tài thoát ra khỏi những thất bại bầu cử rối rắm. « Ngài an ninh », vì trong một thập niên cầm quyền chưa phải nếm mùi những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu. Với hai biệt danh này, thủ tướng Israelông Benyamin Netanyahu, một người mang tư tưởng dân túy khó thể đánh bật, không hẳn là một người hiếu chiến, vẫn ưu tiên các chiến dịch oanh kích có mục tiêu và đúng lúc, hơn là những chiến dịch trên bộ tốn kém lực lượng.

Vì sao thủ tướng Israel lại quyết định lao vào cuộc xung đột dữ dội nhất từ năm 2014, với nguy cơ đối mặt với những cảnh gần như nội chiến trong lòng quốc gia Do Thái? Theo giới quan sát tại Pháp, đó còn là vì những tính toán chính trị của ông Benyamin Netanyahu.

Thứ nhất, thủ tướng Israel đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 23/03/2021, cuộc bỏ phiếu lần thứ 4 trong vòng chưa đầy hai năm. Trách nhiệm này nay thuộc về lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid (cánh trung). Từ nay đến ngày 02/6, ông Lapid phải lập một liên minh từ cánh tả đến cánh trung, bao gồm cả phe cánh hữu dân tộc chủ nghĩa - thế tục hay tôn giáo -, và cả Raam, một đảng Ả Rập Israel Hồi giáo.

Giờ đây, chiến sự bùng nổ đương nhiên đã khiến các cuộc thương lượng chính trị gặp trở ngại. Ông Mansour Abbas (lãnh đạo đảng Raam), vốn rất gắn chặt với tính biểu tượng của thành Jerusalem và đền thờ Al Aqsa (nơi đã xảy ra những vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel những ngày trước đó), đã đình chỉ các cuộc thương thuyết với phe đối lập.

Thứ hai, thất bại của phe đối lập trong việc thành lập chính phủ liên minh sẽ đem lại một cơ hội mới cho ông Netanyahu, vốn dĩ bị suy yếu vì những cáo buộc tham nhũng, tổ chức một cuộc bầu cử thứ năm. Để duy trì quyền lực và bảo đảm tương lại chính trị của mình, thủ tướng Israel buộc phải liên kết với phe cực hữu chủ trương người Do Thái thượng đẳng. Theo phân tích của nhà nghiên cứu Agnès Levallois, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), những cảnh bạo động chưa từng thấy giữa những phe cực hữu Do Thái và người Ả Rập Israel tại nhiều thành phố là « kết quả của chính sách này của ông Netanyahu, sẵn sàng đi đến cùng để duy trì quyền lực và do vậy đã để cho những nhóm này tự do hành động ».

Hamas được gì khi đánh Israel ?

Chỉ có điều, thái độ này của thủ tướng Netayahu, cũng như những vụ đụng độ dữ dội ở đông Jerusalem giữa người Palestine và người Israel đã mang lại một cơ hội cho phe Hamas - một tổ chức Hồi giáo dân tộc chủ nghĩa đang mất phương hướng chính trị - khẳng định vị thế trên khắp vùng lãnh thổ, như là « người bảo vệ tốt nhất cho người dân Palestine và thành Jerusalem », trước ông Mahmoud Abbas, chủ tịch Nhà nước Palestine ngày càng mất uy tín, theo như nhận xét của nhà nghiên cứu Leila Seurat, Trung tâm nghiên cứu xã hội học về quyền và các định chế pháp lý, với tờ La Croix.

Dù đã bị chặn đến 90% số lượng lớn rốc-kết phóng đi từ dải Gaza, nhưng việc một số vẫn có thể lọt lưới Vòm Sắt của Israel là một chiến thắng tâm lý đối với Hamas. Theo phân tích của Libération, mục tiêu của phe này xem như đã được hoàn thành : Thứ nhất, tô điểm lại hình ảnh của tổ chức « kháng chiến » hàng đầu của nhà nước Palestine, qua đó rửa được mối hận bị ông Abbas hủy cuộc bầu cử mà phe Hamas hy vọng có thể củng cố tính chính đáng của họ.

Thứ hai, chiếm lĩnh cuộc đấu tranh của Palestine ở Jerusalem, và sau cùng là chứng tỏ kỹ nghệ quân sự của phe này, theo đó, « Hamas có khả năng tự nâng cấp, chế tạo các tên lửa, khi chỉ dựa vào một vài kỹ sư tương đối khéo tay ».

Cuối cùng, giới quan sát lưu ý thêm rằng, sự chia rẽ trong lòng phe Hamas dường như cũng có một vai trò nào đó trong quyết định tấn công vào Israel. Ông Yaha Sinouar, một người từng được mô tả là thực dụng và rất am hiểu về người Do Thái, vốn có chủ trương « hòa giải » với phe Fatah của chủ tịch Nhà nước Palestine, đã tái đắc cử lãnh đạo cơ quan chính trị của Hamas một cách sít sao trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 3/2021.

Tóm lại, trong cuộc xung đột này, người dân Palestine một lần nữa trở thành con tin và nạn nhân, trả giá đắt cho những tính toán chính trị trong một cuộc đọ sức không theo thông lệ giữa Israel và phe Hamas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký