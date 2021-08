Biển Đông: Trung Quốc bị đẩy vào thế thủ tại cuộc họp của Hội Đồng Bảo An

via REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD

Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn thường xuyên chỉ trích lẫn nhau trên vấn đề Biển Đông tại các cuộc họp song phương hay trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về hồ sơ an ninh biển ngày hôm qua, 09/08/2021 cũng không ra ngoài thông lệ, với một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai bên.

Điểm đáng chú ý là phản ứng cực kỳ thô bạo của đại diện Trung Quốc trước những đòn tấn công của Mỹ, dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh bị đẩy vào thế thủ.

Phải nói là những lời tố cáo của Mỹ - thông qua phát biểu của ngoại trưởng Antony Blinken đối với các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông - không có gì mới: Vẫn là những hành vi hù dọa, bắt nạt của Trung Quốc nhắm vào các láng giềng, không cho họ khai thác các tài nguyên biển mà các nước này được quyền hưởng theo luật lệ quốc tế, hoặc là những yêu sách chủ quyền biển bị Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye phán quyết là “không có cơ sở pháp lý”.

Chính tính chất “phi pháp” của các hành động này đã được ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh khi ông nhắc lại rằng việc bảo vệ các quy tắc, luật lệ trên biển là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, chứ không chỉ của các nước có yêu sách đối với vùng biển đảo ở Biển Đông. Điều cần chú ý là ngoại trưởng Mỹ không hề nêu đích danh Trung Quốc trong phát biểu của mình.

Trái lại, phản ứng của đại diện Trung Quốc rất thô bạo. Phó đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Đới Binh, đã nêu đích danh Mỹ và cáo buộc Washington về những hành động mà Bắc Kinh cho là tự ý điều tàu thuyền và máy bay vào Biển Đông để “khiêu khích và công khai gây hiểm khích giữa các nước trong khu vực”.

Trưởng đoàn Trung Quốc tại cuộc họp còn nêu bật việc Mỹ chưa phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, dựa vào đó cho rằng Washington không có tư cách nói về vấn đề biển, đồng thời nói rằng Hội Đồng Bảo An không phải là nơi để bàn về Biển Đông, qua đó chỉ trích Mỹ là đã nêu bật hồ sơ này trong cuộc họp.

Bị Mỹ chỉ trích vì không tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Biển Đông, ông Đới Binh đã phải lặp lại quan điểm cố hữu của Bắc Kinh là bác bỏ phán quyết này, cho dù đó là của một định chế trong khuôn khổ Công Ước UNCLOS mà Trung Quốc luôn khẳng định là họ tôn trọng. Chính trên vấn đề UNCLOS này mà Trung Quốc đã cho thấy là họ bị lâm vào thế bị thủ trong cuộc hop hôm qua.

Theo tiết lộ của nhật báo Ấn Độ Hindustan Times ngày hôm nay, 10/08, theo thông lệ, sau khi hội nghị về an ninh biển kết thúc, một bản tuyên bố của chủ tịch Hội Đồng Bảo An phải được nhất trí thông qua.

Tuy nhiên, vào hôm qua, công việc này đã bị trì hoãn đến phút cuối vì Trung Quốc chống lại những từ ngữ liên quan đến Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Các nhà đàm phán Ấn Độ đã phải nỗ lực tìm ra cách nói sao cho tất cả các thành viên chấp nhận được mà không bỏ qua phần nhắc đến UNCLOS, điều mà toàn bộ bốn thành viên thường trực còn lại của Hội Đồng Bảo An nhất quyết duy trì.

Theo Hindustan Times, bản tuyên bố của chủ tịch Hội Đồng Bảo An như vậy đã nhấn mạnh đến tính ưu việt của luật pháp quốc tế, lưu ý rằng UNCLOS là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên đại dương, bao gồm cả việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên biển.

Tờ báo Ấn Độ cho rằng tuyên bố về an ninh hàng hải, trong đó đoạn ám chỉ đến các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách kêu gọi bảo đảm quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đã được Hội Đồng Bảo An thông qua bất chấp việc Trung Quốc tìm cách gây khó khăn.

