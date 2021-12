Chiến tranh lạnh làm đóng băng nghị quyết chống hâm nóng khí hậu của Hội Đồng Bảo An

Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã chuẩn bị một nghị quyết riêng biệt cho vấn đề chống biến đổi khí hậu. Thế nhưng, dự thảo nghị quyết này vào hôm qua 13/12/2021 đã bị Nga phủ quyết, với sự trợ giúp gián tiếp của Trung Quốc - viện cớ rằng không nên “chính trị hóa” một vấn đề thuần túy “khoa học và kinh tế”. Giới quan sát đã gắn liền quyết định bác bỏ nghị quyết của Nga với bầu không khí gọi là “chiến tranh lạnh” hiện nay.

Theo hãng tin Pháp AFP, dự thảo nghị quyết do Ireland và Niger đệ trình đã được 15 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc xem xét và bỏ phiếu. Kết quả : 12 thành viên Hội Đồng Bảo An tán đồng nghị quyết (trong đó có Việt Nam), chỉ có Nga và Ấn Độ bỏ phiếu chống, và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Do việc Matxcơva là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, phiếu chống của Nga đồng nghĩa với việc dự thảo nghị quyết bị bác bỏ

Nội dung nghị quyết như thế nào mà đã bị Nga phủ quyết?

Theo hãng tin Mỹ AP, nghi quyết về an ninh khí hậu mà Ireland và Niger đề xuất coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, kêu gọi “kết hợp thông tin về các tác động an ninh của biến đổi khí hậu” vào các chiến lược quản lý xung đột cũng như vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và sứ mệnh chính trị của Hội Đồng Bảo An.

Nghị quyết cũng yêu cầu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu lên hàng “thành tố trung tâm” của các nỗ lực ngăn chặn xung đột và báo cáo về cách giải quyết những rủi ro đó tại các điểm nóng cụ thể.

Theo AP, kể từ năm 2007, Hội Đồng Bảo An đôi khi cũng thảo luận về các tác động an ninh của biến đổi khí hậu, và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2009 đã tuyên bố “quan ngại sâu sắc” về vấn đề này. Hội Đồng Bảo An cũng đã từng thông qua các nghị quyết đề cập đến tác động gây mất ổn định của biến đổi khí hậu ở những nơi cụ thể, chẳng hạn như tại nhiều nước châu Phi và tại Irak.

Thế nhưng, văn kiện đệ trình hôm qua là nghị quyết đầu tiên xem mối nguy an ninh liên quan đến khí hậu là một vấn đề riêng biệt cần giải quyết. Văn kiện nói rõ là các cơn bão mạnh hơn, nước biển dâng cao, lũ lụt và hạn hán thường xuyên hơn và các tác động khác của hiện tượng khí hậu bị hâm nóng có thể làm gia tăng căng thẳng và xung đột xã hội, có khả năng trở thành mối nguy chính cho hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Nội dung nghị quyết này, theo AP, đã được 113 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc ủng hộ, trong đó có 12 trong số 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An hiện nay.

Thế nhưng bất chấp hậu thuẫn của thế giới dành cho nghị quyết, Nga đã thẳng tay bác bỏ văn kiện này, một hành động mà hãng AP cho là “nhấn chìm nỗ lực có từ nhiều năm qua” nhằm làm cho hiện tượng khí hậu bị hâm nóng trở thành một trọng tâm được cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc quan tâm nhiều hơn.

Hố sâu chia rẽ vì biến đổi khí hậu

Đại diện ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã biện minh rằng vấn đề mà dự thảo nghị quyết nêu lên “chỉ nên được thảo luận ở các nhóm rộng lớn hơn của Liên Hiệp Quốc”, chẳng hạn như tại Công Uớc Khung về Biến Đổi Khí Hậu.

Đối với các nước này, việc thêm biến đổi khí hậu vào mục tiêu của Hội Đồng Bảo An chỉ đào sâu thêm hố chia rẽ đã được thấy ở các cuộc đàm phán về khí hậu hồi tháng trước ở Glasgow, Scotland.

Theo đại sứ Nga Vassily Nebenzia giải pháp được đề xuất hôm thứ Hai sẽ biến “một vấn đề khoa học và kinh tế thành một vấn đề bị chính trị hóa”, chuyển hướng sự chú ý của hội đồng khỏi cái mà ông gọi là các nguồn xung đột “thực sự” ở nhiều nơi và tạo cớ cho hội đồng can thiệp vào bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh.

