Covid-19: Để chống Omicron, Pháp chọn giải pháp tiêm chủng thay vì phong tỏa

Bật đèn xanh cho việc chích ngừa trẻ em, kế đến là áp dụng chế độ chứng nhận tiêm chủng cho người lớn… Đối mặt với đại dịch Covid-19, đặc biệt là với làn sóng biến thể Omicron có thể nghiêm trọng hơn nữa, chính phủ Pháp được cho là đang bám vào giải pháp đẩy mạnh tiêm chủng với hy vọng tránh được việc ban hành những hạn chế phong tỏa mới.

Đối với rất nhiều người, tiêm chủng vac-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em nhìn chung là điều không cần thiết. Thế nhưng trong một vài ngày sắp tới đây, điều này sẽ diễn ra đại trà tại Pháp. Sau khi bắt đầu với các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có “bệnh nền” từ ngày 15/12/2021 vừa qua, việc tiêm chủng cho toàn bộ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sắp được tiến hành, rất có thể là ngay từ ngày 22/12, theo lời bộ trưởng Y Tế Pháp.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với chính quyền nằm ở chỗ nhiều bậc phụ huynh không muốn cho tiêm chủng con em của mình, kể cả với loại vac-xin được cho là ít có tác dụng phụ như Pfizer/BioNTech, với liều lượng nhẹ hơn so với người lớn.

Ngoài ra, ngay cả giới khoa học cũng không thống nhất được với nhau về sự cần thiết phải chích ngừa các em vì lẽ các dạng bệnh Covid nặng cực kỳ hiếm gặp ở lứa tuổi này, trong khi vac-xin có thể có tác dụng phụ đối với tim, mặc dù đây cũng là một khả năng rất hiếm khi xảy ra.

Cân nhắc lợi hại, chính quyền Pháp đã đi theo ý kiến Cơ Quan Y Tế Cấp Cao (Haute autorité de santé HAS), theo đó vì lợi ích của tập thể, nên cho các em chích ngừa vì đây là biện pháp nhằm ngăn chặn người cơ trẻ em trở thành vật trung gian truyền bệnh chính. Cơ quan HAS đánh giá: “Tiêm phòng có thể làm giảm sự lưu hành của virus và do đó hạn chế được việc phải đóng cửa các trường học”.

Ngoài đối tượng trẻ em, cần phải đẩy mạnh chích ngừa trong giới người lớn chưa tiêm chủng, cho đến nay vẫn không đồng ý chích ngừa vì những lý do khác nhau.

Để xúc tiến việc này, dù về mặt chính thức, chính quyền không dùng đến từ ngữ “bắt buộc”, nhưng trong thực tế, kế hoạch đề ra là thay thế chứng nhận y tế (pass sanitaire) bằng chứng nhận tiêm chủng (pass vaccinal), theo đó chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 sẽ không còn đủ để có thể đi vào các địa điểm đông người như nhà hàng, địa điểm văn hóa, giải trí, v.v.).

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal hôm 19/12 vừa qua, đã không ngần ngại nói thẳng: “Chúng tôi mong muốn những người đã tiêm chủng có thể sống gần như bình thường, hàm nghĩa là những người không tiêm chủng rủi thay sẽ phải sống trong tình trạng gần như bị phong tỏa”.

Quả bom nổ chậm khiến đại dịch nghiêm trọng hơn

Cho đến nay, vẫn có khoảng gần 6 triệu người Pháp không chịu chích ngừa, điều bị giới khoa học cho là những quả bom nổ chậm làm dịch bệnh nghiêm trọng thêm. Theo số liệu chính thức, Pháp hiện ghi nhận trung bình mỗi ngày hơn 50.000 ca nhiễm mới, trong lúc đã có 15.000 bệnh nhân Covid hiện đang nằm viện, trong đó có 3.000 người trong các khoa chăm sóc bệnh nguy kịch.

Dù đã ở mức rất cao, dịch bệnh có thể lan mạnh hơn nữa vì biến thể Omicron rất dễ lây lan. Biến thể này đang hoành hành khắp châu Âu buộc nhiều nước phải dùng đến biện pháp mạnh là phong tỏa như Hà Lan kể từ hôm 19/12, hay Đan Mạch, đã đóng cửa nhà hát, rạp xi nê hay phòng hòa nhạc…

Omicron tác hại khắp nơi cho nên không có lý do gì mà mà không lan rộng ở Pháp. Chính phủ Pháp biết rõ điều này, nhưng có vẻ đang tính đến thực tế là Omicron khiến số nhập viện ít hơn so với các biến thể trước đó, chính về thế mà Paris chủ trương đẩy mạnh tiêm chủng để khỏi phải dùng đến biện Pháp phong tỏa, vừa rất tốn kém, vừa rất mất lòng dân.

Hy vọng của Pháp, như bộ trưởng Y Tế Olivier Véran đã bộc lộ trong một bài phỏng vấn là biến thể Omicron có thể bạo phát, bạo tàn, do đó, nếu gồng mình phòng thủ Pháp có thể vượt qua làn sóng Omicron.

