Chiến tranh Ukraina : Oanh kích căn cứ Yavoriv, Nga cảnh cáo NATO ?

Sáng sớm ngày 12/03/2022, hơn 30 hỏa tiễn, đã nã xuống khu căn cứ quân sự Yavoriv, làm 35 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương. Giới quan sát cho rằng đây có thể là một thông điệp « cảnh cáo » Nga gởi đến NATO và phương Tây, đồng thời Matxcơva muốn « trắc nghiệm giới hạn » của NATO.

Ngoài con số thiệt hại nhân mạng nặng nề, cuộc pháo kích này khiến giới quan sát và các nước lân cận phải lo lắng : Liệu có xảy ra đối đầu trực diện giữa Nga và NATO hay không ? Bởi vì không phải ngẫu nhiên, quân Nga cho nã tên lửa vào khu căn cứ này. Giới truyền thông Anh, Mỹ đưa ra nhiều lý do để giải thích.

Thứ nhất, với giới quan sát, chiến sự diễn ra ngay trước cửa nhà NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Căn cứ Yavoriv cách thành phố Lviv, phía tây Ukraina 40 km, nhưng chỉ cách biên giới với Ba Lan có 20 km. Chuyện gì sẽ xảy ra giả như một quả tên lửa đi «lạc» sang lãnh thổ Ba Lan ? Với tư cách là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và nhất là NATO, và theo điều khoản số 5 của Hiệp ước, Vacxava phải được tất cả các nước thành viên của liên minh quân sự này hỗ trợ. Điều khoản ghi rõ : « Hiệp ước phòng thủ tập thể quy định một cuộc tấn công chống lại một thành viên của liên minh được coi là một tấn công nhằm vào tất cả các đồng minh ».

Thứ hai, khu căn cứ này, còn được biết đến như là « Trung tâm An ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế », là nơi Ukraina huấn luyện hơn một ngàn chiến binh nước ngoài trong đoàn lính lê dương quốc tế, theo như tường thuật của tờ New York Times. Cũng chính tại nơi đây, nhiều cố vấn quân sự nước ngoài, chủ yếu Mỹ và Canada, tổ chức đào tạo binh sĩ Ukraina. Tờ báo Anh The Guardian, nhấn mạnh thêm rằng « trước khi có cuộc xâm chiếm do Nga tiến hành, căn cứ này là nơi Ukraina tiến hành phần lớn các bài tập trận với các nước thuộc khối NATO, mà lần gần đây nhất là vào tháng 9/2022 ».

Lý do thứ ba là khi chiến sự bùng nổ, Yavoriv còn được sử dụng như là điểm tiếp nhận vũ khí từ phương Tây. Hôm thứ Bảy 12/03, điện Kremlin đã có lời cảnh cáo Washington rằng những đường tiếp tế vũ khí rất có thể là « những mục tiêu tấn công » của Nga.

Theo quan điểm của New York Times và The Guardian, được tờ Courrier International dẫn lại, thì những cuộc oanh kích này, được thực hiện từ các chiến đấu cơ dường như cất cánh từ các vùng Biển Đen và Azov, là một dấu hiệu leo thang trong cuộc xung đột đang diễn ra. Và như vậy, rõ ràng là NATO và những người nước ngoài là những đích ngắm.

Về điểm này, trang mạng BFMTV còn lưu ý thêm rằng việc quyết định oanh kích xung quanh thành phố Lviv không phải là lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ tham mưu Nga. Từ ba ngày nay, Nga liên tục pháo kích vào phần phía Tây này của Ukraina, một vùng cho đến giờ vẫn tương đối bình yên. Phần lớn các đại sứ quán phương Tây đã chuyển từ Kiev về Lviv.

Trước những hành động này của Nga, giới chuyên gia tự hỏi, liệu điều này có đồng nghĩa với việc chủ nhân điện Kremlin có ý định mở rộng cuộc tấn công sang Ba Lan hay nhiều nước vùng Baltic khác, cũng là thành viên của khối NATO ?

Ông Anthony Bellanger, cố vấn chính trị quốc tế cho đài BFMTV, cho rằng Vladimir Putin đang « trắc nghiệm giới hạn của phương Tây ». Với ông, nguy hiểm lớn nhất đến từ « một cuộc tấn công vô tình. Một số vũ khí của Nga vẫn không mấy gì chính xác » !

Và nhất là trong bối cảnh cuộc chiến có nguy cơ sa lầy, Nga giờ đây buộc phải đi theo lô-gic « vây hãm » như tuyên bố của ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày hôm qua.

