Nga đẩy mạnh chiến dịch thao túng thông tin để chống lại cáo buộc thảm sát thường dân Ukraina

Đúng theo những kịch bản đã trở thành quen thuộc, ngay sau khi những cáo buộc đầu tiên nhắm vào lính Nga về những vụ thảm sát thường dân tại những khu vực ở miền bắc Ukraina bị lực lượng Nga tạm chiếm được tung ra, Nga đã cực lực lên tiếng phủ nhận.

Trong lúc guồng máy ngoại giao Nga lớn tiếng đổ lỗi cho phía Ukraina là đã ngụy tạo và dàn dựng các bằng chứng, mạng lưới internet thân Nga ở trong nước cũng như ngoài nước đã đồng loạt phát tán những “sự thật” về các hình ảnh thường dân bị giết hại, quy trách nhiệm về các vụ này cho các thành phần “quốc xã” tại Ukraina.

Ngay từ hôm 03/4, Nga đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về các “hành động khiêu khích của các phần tử cực đoan Ukraina”. Trong một họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, đại sứ Nga Vasily Nebenzia lớn tiếng tố cáo Ukraina “dàn cảnh” các thi thể của thường dân thiệt mạng ở Bucha. Theo ông hình ảnh và video về các vụ thảm sát chỉ là những “đồ giả thô thiển”.

Riêng tại Nga, theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 04/04, Ủy Ban Điều Tra, một cơ quan tư pháp đầy uy lực trực thuộc Điện Kremlin, đã kêu gọi mở điều tra về hành vi “cố ý phổ biến thông tin thất thiệt” của Ukraina. Matxcơva “cực lực” bác bỏ những cáo buộc nhắm vào Nga, xem đó là “tin giả” và kêu gọi mọi người tham khảo giải thích từ các “chuyên gia” thuộc Bộ Quốc Phòng Nga.

Cũng ngay từ ngày 03/04, bộ này đã phát tán các lập luận của một tổ chức bán chính thức mang tên “Cuộc chiến chống tin giả”, khẳng định rằng các đoạn video về các thi thể được phát hiện cho thấy những xác chết không nằm yên hoàn toàn - với tay của một cái xác đã động đậy, trong lúc một cái xác khác đã ngồi dậy khi ống kính quay qua chỗ khác.

Theo Le Monde, lập luận kể trên đã nhanh chóng bị chứng minh là sai lệch và đã bị loại bỏ, thay vào đó là một lập luận khác, đặt nghi vấn về những gì xẩy ra trong khoảng thời gian giữa lúc binh sĩ Nga rời các địa phương phía bắc Kiev - chính thức vào ngày 30 tháng 3 - và sự xuất hiện của những hình ảnh và cáo buộc thảm sát đầu tiên nhắm vào Nga chỉ xuất hiện trên mạng ngày 01/04, cụ thể là trên trang Telegram của một nhóm cư dân thị trấn Irpine. Ý đồ của lập luận này là khiến cho mọi người nghĩ rằng các vụ thảm sát do chính phía Ukraina tiến hành hay dựng lên khi lính Nga đã rút đi.

Vấn đề đặt ra là chính đài truyền hình quân đội Nga, Zvezda, vẫn chiếu cảnh các đơn vị của Nga hôm 1 tháng 4 “đã ngăn chặn thành công các lực lượng đối phương trên chiến tuyến Hostomel-Bucha-Ozera”. Hãng tin chính thức của Nga là Interfax cùng ngày, cũng trích dẫn một sĩ quan thủy quân lục chiến Nga cho biết là lực lượng Nga đang trong quá trình tiến hành chiến dịch “thanh lọc” để củng cố một số địa phương trong khu vực Kiev (không được nêu tên).

Mặt khác, nhật báo Mỹ The New York Times ngày hôm qua phân tích một số hình ảnh vệ tinh do hãng Maxar Technologies cung cấp, cho thấy là đã có “ít nhất 11 thi thể nằm trên đường phố Bucha từ ngày 11 tháng 3, khi Nga chiếm đóng thị trấn này”. Điều đáng nói là những vật thể đó nằm đúng ngay ở vị trí các thi thể được tìm thấy sau khi lực lượng Ukraina tái chiếm Bucha, như được ghi lại trong một đoạn video ngày 2 tháng 4 do một thành viên hội đồng thị chính Bucha quay được.

Theo ghi nhận của thông tín viên Le Monde tại Matxcơva, hệ thống truyền hình trong tay nhà nước Nga cũng khuếch đại các lập luận chính thức, công bố hình ảnh các thi thể được tìm thấy, ngoại trừ ảnh những nạn nhân bị trói, tố cáo phương tây góp phần ngụy tạo các hình ảnh thảm sát.

Các lập luận này đã được các kênh không chính thức, các mạng xã hội trong nước Nga hay các mạng thân Nga hay theo thuyết âm mưu ở nước ngoài lấy lại, kèm theo những luận điểm mới khẳng định rằng chính các phần tử “phát xít” tại Ukraina là thủ phạm các vụ thảm sát.

Báo Pháp Le Monde lưu ý đây không phải là lần đầu tiên mà Nga sử dụng các thủ đoạn lũng đoạn thông tin kiểu này. Gần đây, sau vụ đánh bom vào một bệnh viện phụ sản Ukraina, Matxcơva đã ra sức tố cáo chính quyền Ukraina dàn dựng mọi chuyện khi nhấn mạnh sự kiện một phụ nữ mang thai là một nữ diễn viên.

