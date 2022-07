Nga xâm lược Ukraina: Việt Nam tránh gây căng thẳng với phương Tây khi tiếp ngoại trưởng Lavrov

PHÂN TÍCH

via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Lẽ ra chuyến viếng thăm Việt Nam của ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov phải là một sự kiện quan trọng, báo chí Việt Nam đưa tin rầm rộ, nhấn mạnh đến mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước, được thiết lập cách đây đúng 10 năm. Cho đến nay, ngoài nước Nga, Việt Nam chỉ mới lập quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” với hai cường quốc khác là Trung Quốc và Ấn Độ.

Quảng cáo Đọc tiếp

Quan hệ giữa Hà Nội và Matxcơva đã có từ những năm đầu của thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Liên Xô là chỗ dựa vững chắc của miền Bắc trong cuộc chiến chống miền Nam và đồng minh Mỹ. Còn hiện nay, Nga là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Hà Nội, với khoảng 80% vũ khí của quân đội Việt Nam là nhập từ Nga. Các công ty năng lượng của Nga cũng đang tham gia vào nhiều dự án dầu khí ở Việt Nam. Về mặt chiến lược, Nga là một đối tác rất quan trọng của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Chính vì Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt như vậy với Nga cho nên cuộc chiến Ukraina đã đặt Hà Nội vào thế khó xử. Trong khi toàn bộ các nước phương Tây và rất nhiều nước khác đã cực lực lên án hành động xâm lược của Nga, và dư luận Việt Nam nói chung rất đồng cảm với số phận của Ukraina, thì chính phủ Việt Nam cho tới nay vẫn giữ thái độ trung lập, không lên án mà cũng không ủng hộ cuộc chiến này.

Trong tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã là một trong 24 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, vào tháng 3, Việt Nam cũng đã là một trong hai quốc gia Đông Nam Á vắng mặt trong cuộc biểu quyết một nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án Matxcơva xâm lược Ukraina.

Nhưng đồng thời, Hà Nội vẫn bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột ở Ukraina, liên tục kêu gọi Nga và Ukraina nên “kềm chế giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài”. Trong cuộc điện đàm vào tháng 3 với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba, bộ trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn đã nhắc lại quan điểm chính thức của Việt Nam là “các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”.

Tuy nhiên, như ghi nhận của trang mạng The Diplomat ngày 05/07, lập trường trung dung của Việt Nam về chiến tranh Ukraina đã phần nào gây căng thẳng với Hoa Kỳ và các nước Liên Hiệp Châu Âu. Chưa kể đến việc, do vẫn mua nhiều vũ khí của Nga, Việt Nam có thể sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt chiếu theo một đạo luật năm 2017. Đó là luật "Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt" - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), dự trù các trừng phạt đối với những nước mua vũ khí của Nga.

Việc ngoại trưởng Sergei Lavrov ghé thăm Việt Nam trước khi đi dự hội nghị ngoại trưởng G20 cho thấy Matxcơva trông chờ rất nhiều vào Hà Nội, được coi đối tác hàng đầu của Nga ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng báo chí chính thức ở Việt Nam trong hai ngày qua chỉ đưa tin khá ngắn gọn về chuyến đi này, có lẽ Hà Nội không muốn gây khó chịu thêm cho các nước phương Tây.

Tuy vậy, cần phải thấy rằng, một mặt phương Tây đang muốn gia tăng cô lập nước Nga, mặt khác họ lại muốn liên kết các quốc gia có chung mối lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc, mà Việt Nam lại là một đối tác quan trọng phương Tây cần đến để kềm chế Trung Quốc. Cho nên, theo nhận định của The Diplomat, có lẽ Hoa Kỳ và các đồng minh của họ trong nhóm G20 sẽ nhắm mắt làm ngơ, không quá bực bội về chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Nga.

Có điều chiến tranh Ukraina không biết bao giờ mới chấm dứt, Việt Nam liệu có thể giữ lập trường trung lập như vậy một cách lâu dài hay không? Hay đến một lúc nào đó Hà Nội sẽ buộc phải xét lại quan hệ với Matxcơva, nhất là tìm một nguồn cung cấp vũ khí thay thế để không còn quá phụ thuộc vào vũ khí Nga như hiện nay?

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký