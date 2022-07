Chiến tranh Ukraina : Kiev đảo ngược được tình thế nhờ vũ khí độ chính xác cao của phương Tây ?

PHÂN TÍCH

Kiev và Matxcơva cùng tuyên bố tập trung hỏa lực phá hủy các kho đạn pháo của đối phương. Bộ Quốc Phòng Nga ngày 18/07/2022 ra lệnh cho quân đội “ưu tiên” nhắm vào các địa điểm tích trữ tên lửa, đạn pháo phương Tây cung cấp cho “kẻ thù”. Từ tháng 6/2022, giàn phóng rocket HIMAR có độ chính xác cao của Mỹ, hệ thống pháo đa nòng Caesar của Pháp, cùng với vũ khí hiện đại của Anh, Đức đang giúp quân đội Ukraina lấy lại phong độ trên chiến trường. Nhưng còn quá sớm để khẳng định là vũ khí hiện đại của phương Tây cho phép Ukraina đảo ngược tình thế.

Hơn một tháng nay, Ukraina đã có thêm vũ khí hiện đại để tự vệ. Những người lính đang cầm súng ở Mykolaïv (miền nam) hay Sloviansk (miền đông) đều kỳ vọng vũ khí hiện đại nhất của phương Tây giúp họ “đánh đuổi được quân Nga, giải phóng Ukraina”.

Tuần trước Kiev cho biết từ trung tuần tháng 6/2022, nhờ các hệ thống pháo phản lực HIMAR với độ chính xác cao, đã phá hủy được 20 kho đạn dược quan trọng của Nga và kể cả các đồn chỉ huy của đối phương mà tới nay vẫn “ngoài tầm ngắm”. Một số đoạn video với hình ảnh các kho đạn ở Luhansk hay Nova Kahovka đã được đăng tải để dẫn chứng cho điều đó.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bồi thêm : quân đội Nga đã “nếm mùi vũ khí hiện đại”, “không một căn cứ nào của Nga được coi là an toàn trên lãnh thổ Ukraina”. Như để củng cố cho lập luận của chính quyền Kiev, phía Matxcơva liên tục khẳng định “các kho tên lửa tầm xa và đạn pháo của địch” là những “mục tiêu tấn công ưu tiên” của quân Nga.

Cách nay hai tuần, không đưa ra bằng chứng, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu quả quyết “một phần trong số 28.000 tấn vũ khí mà Tây phương cấp cho Ukraina đã được buôn lậu sang vùng Cận Đông”. Matxcơva trực tiếp lên án châu Âu và Mỹ “nuôi dưỡng”xung đột ở Ukraina.

Giới phân tích cho rằng, các hành động nói trên cho thấy Kremlin không mấy an tâm vào lúc Anh, Mỹ, rồi Pháp, Đức và kể cả các nước trong vùng Baltic tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraina. Như ghi nhận của ông Christopher Dougherty, Trung tâm Anh ninh mới của Mỹ, Center for New Americain Security, trụ sở tại Washignton: “Không ai thất vọng trước những gì đã đạt được nhờ các giàn phóng roket HIMAR”. Đó là những hệ thống pháo phản lực đa nòng, vừa cơ động, vừa gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, có tầm bắn khoảng 80 km. HIMARđược trang bị hệ thống định vị GPS cho phép bắn trúng các mục tiêu với “độ chính xác cao”, khác hẳn với những loại vũ khí tương tự mà từ đầu xung đột đến nay cả hai phía Ukraina và Nga cùng sử dụng.

Vẫn theo chuyên gia này, Mỹ đã cung cấp cho Ukraina 12 giàn HIMAR, mỗi khẩu có sáu nòng và có thể “nhả ra hàng trăm viên đạn cùng lúc”. Thêm một lợi thế khác được chuyên gia viện nghiên cứu quân sự Mỹ ghi nhận: rocket bắn đi “có tốc độ nhanh nhưng bay ở mức khá thấp, hệ thống phòng thủ của Nga khó phát hiện hay bắn chận”.

Một viên tướng về hưu của Úc, Mick Ryan gần đây giải thích thêm : “Hệ thống HIMAR đang làm thay đổi cục diện trên chiến trường, quân Ukraina nhắm trúng các mục tiêu ở một khoảng cách xa hơn, và nhắm tới những khu vực ngoài tầm với từ trước tới nay” bởi đó là những vùng được các hệ thống phòng không của Nga che chở. Cũng cựu sĩ quan Úc này giải thích thêm Ukraina sử dụng các giàn phóng HIMAR để “nhắm vào những điểm yếu của quân đội Nga”. Những điểm yếu đó là “các kho vũ khí và đạn dược nằm gần các nhà ga, hay tại các thành phố ở sát chiến tuyến”.

Trả lời đài RFI, chuyên gia quân sự Pháp, tướng Dominique Trinquand, giải thích thêm : Nga dùng đường tàu hỏa, rồi xe vận tải tiếp liệu vũ khí cho chiến trường, cho nên dùng hệ thống Himar để phá hủy các kho vũ khí của đối phương là thượng sách và giúp Ukraina làm xáo trộn toàn bộ hoạt động hậu cần trong hàng ngũ quân đội Nga.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây như cựu sĩ quan Úc, tướng Mick Ryan, ghi nhận là phía Nga đã “phản ứng một cách chậm trễ”, như thể họ “thiếu một sự chuẩn bị nào đó” để đối phó với các hệ thống pháo phản lực cơ động cao.

Giới quân sự của Mỹ, Pháp đồng loạt cho rằng, Himar đang gây xáo trộn trong chiến lược quân sự của Nga. Giáo sư Philips O’Brien, đại học Saint Andrews, Scotland, được AFP trích dẫn cho rằng, nhờ có vũ khí mới của Mỹ mà Ukraina đang “đẩy lui được” đối phương. Đó có thể là lý do khiến Kiev, thừa thắng xông lên, ráo riết thuyết phục Washignton cấp thêm tên lửa ATACMS có thể được phóng đi từ giàn rocket Himars, nhưng với tầm bắn xa hơn rất nhiều, có thể đạt tới 300 km, thay vì 80 như hiện tại. Trước mắt, Nhà Trắng từ chối đáp ứng yêu cầu của Ukraina vì muốn tránh trực tiếp bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh nếu vũ khí của Mỹ rơi vào lãnh thổ của Nga. Giúp Ukraina tự vệ là một chuyện, cung cấp cho chính quyền Zelensky vũ khí để rồi Hoa Kỳ và NATO sẽ phải trực tiếp đối đầu với Kremlin lại là một chuyện khác. Chỉ biết rằng, cả Kiev lẫn Matxcơva cùng tập trung đánh vào các kho vũ khí của đối phương, bởi cả hai cùng biết đó là nơi đặt chìa khóa dẫn tới “thắng trận hay thua trận”.

